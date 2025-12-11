  • Megjelenítés
11,75 milliárd forintos finanszírozási szerződést írt alá a Wing a CIB Bankkal
11,75 milliárd forintos finanszírozási szerződést írt alá a Wing a CIB Bankkal

Portfolio
A Wing közvetetten 11,75 milliárd forintos projektfinanszírozási szerződést írt alá a CIB Bank Zrt.-vel – jelentette be az ingatlanfejlesztő tőzsdei közleményben.
A Wing közvetett tulajdonában lévő, Park West Four Ingatlanfejlesztő kölcsönének célja a Park West lakófejlesztés IV. ütemének finanszírozása.

A kölcsönszerződés értelmében az előírt lehívási feltételek teljesítésülését követően a finanszírozás a megvalósulás ütemének megfelelően hívható le – írja a közlemény.

