Az Airbnb-t tiltó rendelet felfüggesztését kéri, adóemelést javasol az apartmankiadók egyesülete

Az egyesület, amely 16 000 magán-, és egyéb szálláshelyszolgáltatót tömörít, azért fogalmazott meg javaslatokat, hogy elkerülhető legyen a terézvárosi, illetve esetleg további budapesti kerületekben is az Airbnb-tiltás illetve szigorítás, mivel ez a szervezet szerint nem orvosolja a lakhatási válságot - hívja fel a figyelmet Schumicky Balázs, az egyesület elnöke.
A szervezet szakmai javaslatai:
Budapest közigazgatási határain belül működő egyéb- és magánszálláshelyek által fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%-ról 8%-ra növekedjen 2026. január elsejétől. Ez a pluszösszeg csak a VI. kerület tekintetében évi 1 milliárd Ft körüli nagyságrend (ehhez társul a többi kerületből származó TFH bevétel).
- A budapesti egyéb- és magánszálláshelyek által befizetett +4% turizmusfejlesztési hozzájárulást a kormány a lakhatási problémák megoldására létrehozandó alapban kezeli.
- Az alap terhére a kormány kollégiumi férőhelyeket bővít, szolgálati lakásokat alakít ki így hozzájárul a fiatalok, állami alkalmazottak lakhatási problémáinak enyhítéséhez. Az egyetemisták, PhD hallgatók kollégiumba, a pályakezdők szolgálati lakásba költözésével jelentősen nő Budapesten az albérleti kínálat, melynek eredményeként csökkennek az albérleti díjak, tovább erősítve az Otthon Start program eddigi pozitív hatásait az albérleti piacon, összességében sokkal megfizethetőbbé válik a lakhatás Budapesten, a kollégiumi férőhelyek bővítésével pedig vidéki fiatalok kapnak lehetőséget a fővárosi felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásra.
- Kérik fél évre felfüggeszteni a 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12. § (5a) bekezdés a) és b) pontjait és ezen időszak alatt kidolgozni egy új, átfogó szabályozást (több jogszabályi javaslata van az érdekképviseleti szerveknek a lehetséges megoldások tekintetében), amely továbbra is lehetőséget adhat az önkormányzatoknak, hogy meghatározzák az egyéb- és magánszálláshelyeknek az egy évben kiadható napok számát vagy egyéb feltételeket anélkül, hogy teljes tiltásra kerüljön sor.
- A szervezet szerint mind Nagy Márton gazdasági miniszter, mind Guller Zoltán, az MTÜ elnöke többször elmondta, hogy nem cél a betiltás, szerintük sem jogszerű, és nem hagynák ezt.
Az Eurovelo Konferencián bemutatott, 2025. szeptember 25-i adatoknak a legális vendégéjszakákra való arányosítása alapján a közvetett hatásokkal együtt a budapesti Airbnb-k a GDP 1,7%-át adják.
Ezen belül a VI. kerületi legális Airbnb-k hozzájárulása a GDP-hez 0,4%- írja a közlemény.
A betiltás:
- Negatív hatással lenne a csúcsidőszakban kapacitáshiányos budapesti turizmusra,
- Dominó hatással lesz a többi kerületre: a VII. kerületi önkormányzat 2025.12.10-n szavazott az erzsébetvárosi Airbnb-k erőteljes korlátozásáról, és a VIII. kerületben is napirendre került a kérdés.
- Sérülne a jogbiztonság, kiszámíthatóság, az emberek megélhetését vennék el, rengetegen hitelből vásárolt lakásokban üzemelnek,
- Növelné az adóelkerülést, a feketézést, csökkenő adóbevétellel járna,
- A lakhatási nehézség megoldására parciális hatása lenne a 2500, zömében magas minőségű VI. kerületi airbnb lakásnak, akkor, amikor több mint 150 000 lakás áll Budapest egymillió lakásából üresen,
- A polgári középosztályt, a mikrovállalkozókat éri hátrány, miközben a kerületi ingatlanárak miatt ezen lakások amúgy sem felelnek meg az Otthon Start Program feltételeinek, nem növeli a program lakásainak kínálatát.
- Budapesten a magán-, és egyéb szálláshelyeken történik az összes vendégéjszaka 50%-a.
A kormány által prioritásként kezelt lakhatási nehézségeket az Otthon start program sikerrel kezeli - írja a szervezet. Amennyiben a parlament vagy a kormány nem függeszti fel a hivatkozott jogszabályt 2026.01.01-gyel, vagy nem határoz meg egy minimum éjszaka számot -javaslatunk szerint 180 napot-, ami alá egy önkormányzat sem csökkentheti az egy évben kiadható napok számát, úgy a VI. kerület intézkedése dominót indít el, és a többi budapesti önkormányzat is a teljes tiltást választhatja, ahogy az most a VII. kerületben is megtörténik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kimondta a NATO vezetője: mi vagyunk Oroszország következő célpontja!
"Itt az idő a cselekvésre."
Rászólt Brüsszel Ukrajnára: azonnali változást követelnek
Van itt bőven tennivaló.
Az Airbnb-t tiltó rendelet felfüggesztését kéri, adóemelést javasol az apartmankiadók egyesülete
Az ebből származó bevételből pedig a kollégiumi férőhelyek bővítését indítványozza.
Zelenszkij bejelentette: az ukrán nép fog dönteni a Donbasz sorsáról - népszavazás vagy választás jöhet
Nem fogják a területeket szó nélkül átadni Oroszországnak.
Hamarosan teljesen eltűnhet egy ország a Föld színéről – Megindultak az első menekülők
Évente 280-an vándorolnak majd át Ausztráliába.
Orosz zászló lobog a legendás T-34-es fölött, Putyin megkapta a győzelmi jelentést – Elesett a donyecki védőbástya?
Az oroszok hatalmas győzelemről beszélnek.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!