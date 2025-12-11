Az Airbnb-t tiltó rendelet felfüggesztését kéri, adóemelést javasol az apartmankiadók egyesülete

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megduplázását, az ebből származó bevételből pedig kollégiumi férőhelyek bővítését és szolgálati lakások kialakítását javasolja a Magyar Apartmankiadók Egyesülete közleményében.

Az egyesület, amely 16 000 magán-, és egyéb szálláshelyszolgáltatót tömörít, azért fogalmazott meg javaslatokat, hogy elkerülhető legyen a terézvárosi, illetve esetleg további budapesti kerületekben is az Airbnb-tiltás illetve szigorítás, mivel ez a szervezet szerint nem orvosolja a lakhatási válságot - hívja fel a figyelmet Schumicky Balázs, az egyesület elnöke.

A szervezet szakmai javaslatai:

Budapest közigazgatási határain belül működő egyéb- és magánszálláshelyek által fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%-ról 8%-ra növekedjen 2026. január elsejétől. Ez a pluszösszeg csak a VI. kerület tekintetében évi 1 milliárd Ft körüli nagyságrend (ehhez társul a többi kerületből származó TFH bevétel).

A budapesti egyéb- és magánszálláshelyek által befizetett +4% turizmusfejlesztési hozzájárulást a kormány a lakhatási problémák megoldására létrehozandó alapban kezeli.

Az alap terhére a kormány kollégiumi férőhelyeket bővít, szolgálati lakásokat alakít ki így hozzájárul a fiatalok, állami alkalmazottak lakhatási problémáinak enyhítéséhez. Az egyetemisták, PhD hallgatók kollégiumba, a pályakezdők szolgálati lakásba költözésével jelentősen nő Budapesten az albérleti kínálat, melynek eredményeként csökkennek az albérleti díjak, tovább erősítve az Otthon Start program eddigi pozitív hatásait az albérleti piacon, összességében sokkal megfizethetőbbé válik a lakhatás Budapesten, a kollégiumi férőhelyek bővítésével pedig vidéki fiatalok kapnak lehetőséget a fővárosi felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásra.

Kérik fél évre felfüggeszteni a 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12. § (5a) bekezdés a) és b) pontjait és ezen időszak alatt kidolgozni egy új, átfogó szabályozást (több jogszabályi javaslata van az érdekképviseleti szerveknek a lehetséges megoldások tekintetében), amely továbbra is lehetőséget adhat az önkormányzatoknak, hogy meghatározzák az egyéb- és magánszálláshelyeknek az egy évben kiadható napok számát vagy egyéb feltételeket anélkül, hogy teljes tiltásra kerüljön sor.

A szervezet szerint mind Nagy Márton gazdasági miniszter, mind Guller Zoltán, az MTÜ elnöke többször elmondta, hogy nem cél a betiltás, szerintük sem jogszerű, és nem hagynák ezt.

Az Eurovelo Konferencián bemutatott, 2025. szeptember 25-i adatoknak a legális vendégéjszakákra való arányosítása alapján a közvetett hatásokkal együtt a budapesti Airbnb-k a GDP 1,7%-át adják.

Ezen belül a VI. kerületi legális Airbnb-k hozzájárulása a GDP-hez 0,4%- írja a közlemény.



A betiltás:

Negatív hatással lenne a csúcsidőszakban kapacitáshiányos budapesti turizmusra,

Dominó hatással lesz a többi kerületre: a VII. kerületi önkormányzat 2025.12.10-n szavazott az erzsébetvárosi Airbnb-k erőteljes korlátozásáról, és a VIII. kerületben is napirendre került a kérdés.

Sérülne a jogbiztonság, kiszámíthatóság, az emberek megélhetését vennék el, rengetegen hitelből vásárolt lakásokban üzemelnek,

Növelné az adóelkerülést, a feketézést, csökkenő adóbevétellel járna,

A lakhatási nehézség megoldására parciális hatása lenne a 2500, zömében magas minőségű VI. kerületi airbnb lakásnak, akkor, amikor több mint 150 000 lakás áll Budapest egymillió lakásából üresen,

A polgári középosztályt, a mikrovállalkozókat éri hátrány, miközben a kerületi ingatlanárak miatt ezen lakások amúgy sem felelnek meg az Otthon Start Program feltételeinek, nem növeli a program lakásainak kínálatát.

Budapesten a magán-, és egyéb szálláshelyeken történik az összes vendégéjszaka 50%-a.

A kormány által prioritásként kezelt lakhatási nehézségeket az Otthon start program sikerrel kezeli - írja a szervezet. Amennyiben a parlament vagy a kormány nem függeszti fel a hivatkozott jogszabályt 2026.01.01-gyel, vagy nem határoz meg egy minimum éjszaka számot -javaslatunk szerint 180 napot-, ami alá egy önkormányzat sem csökkentheti az egy évben kiadható napok számát, úgy a VI. kerület intézkedése dominót indít el, és a többi budapesti önkormányzat is a teljes tiltást választhatja, ahogy az most a VII. kerületben is megtörténik.

