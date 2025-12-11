  • Megjelenítés
Irodaházat értékesített Varsóban az Indotek
Ingatlan

Irodaházat értékesített Varsóban az Indotek

MTI
Az Indotek Group november közepén értékesítette a varsói Cybernetyki Office Center irodaházát, az új tulajdonos funkcióváltást tervez, közölte az eladó.
Property Warm Up 2026
Találkozzon, beszélgessen az ingatlanpiac legnagyobb szereplőivel!
Információ és jelentkezés

Az eladás célja a meglévő lengyel irodaportfólió optimalizálása, illetve az újrapozicionált és funkcióváltásra alkalmassá tett irodák iránti növekvő helyi kereslet kiaknázása.

A 7825 négyzetméter hasznos alapterületű Cybernetyki Office Center Varsó legnagyobb, nem belvárosi üzleti negyedében, a Chopin repülőtér közelében lévő Mokotów negyedben található. Az ingatlant egy saját célra vásárló vevő vette meg, aki a továbbiakban nem irodaként hasznosítja az ingatlant.

A Cybernetyki Office Center 2021-es megvásárlása óta azon dolgoztunk, hogy feltárjuk az épületben rejlő potenciált, és előkészítsük egy jövőbeni funkcióváltásra

– mondta Małgorzata Więcko, az Indotek Group lengyelországi vagyonkezelési vezetője, hozzátéve, hogy a felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

Még több Ingatlan

Pert nyert a Reálmonitor, megjött az Ingatlan.com válasza

Új lakónegyedet épít az Indotek Kelenföldön

Második nekifutás: új intézményt vezet be a versenyjogba a magyar jogalkotó

Szimler Szabolcs, az Indotek Group nemzetközi ingatlantranzakciókért felelős igazgatója elmondta, hogy

egyre növekvő kereslet látható a kisebb alapterületű irodaházak iránt, amelyek könnyen átalakíthatók egészségügyi, oktatási vagy szolgáltatási funkciókat ellátó ingatlanokká.

Szimler Szabolcs
Indotek Group, Director, International Real Estate Transaction
Szimler Szabolcs 2009-ben diplomázott a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Karrierjét a Gestor Real Estate Kft-nél kezdte projektmenedzserként, majd 2012-ben csatlakozott az OTP Ingatlan Zrt.-hez, ahol ér
Tovább
Szimler Szabolcs 2009-ben diplomázott a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Karrierjét a Gestor Real Estate Kft-nél kezdte projektmenedzserként, majd 2012-ben csatlakozott az OTP Ingatlan Zrt.-hez, ahol ér Tovább

A tranzakció az Indotek Group második irodaház-eladása Varsóban az elmúlt 12 hónapban. 2024 decemberében a – szintén a Mokotów negyedben található – Bokserska Office Centert vásárolta meg az Enter Air, a lengyel piac vezető charter-légitársasága. Az Indotek egyébként hat éve van jelen Lengyelországban, ahol 2021-ben hozta létre varsói irodáját.

Az ingatlanbefektető, -hasznosító és vagyonkezelő vállalatcsoport több mint 350 ingatlanból álló portfóliója 2,4 millió négyzetméter bérbe adható területet foglal magában a kiskereskedelmi, irodai, ipari, logisztikai, szállodai és lakóingatlan-szegmensekben. A vállalat hosszú távú stratégiájának középpontjában az elöregedett vagy alulteljesítő eszközök felújítása, újrapozicionálása és fenntartható értéknövelése áll, a helyi gazdaságélénkítés támogatásával együtt.

Az Indotek Group 12 országban van jelen Európában, mintegy 2,5 milliárd euró értékű vagyont kezel.

Kapcsolódó cikkünk

Megkongatták a vészharangot, Lengyelországban elszállt a költségvetési hiány

Új lakónegyedet épít az Indotek Kelenföldön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Pert nyert a Reálmonitor, megjött az Ingatlan.com válasza
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility