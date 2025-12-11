Irodaházat értékesített Varsóban az Indotek

Az Indotek Group november közepén értékesítette a varsói Cybernetyki Office Center irodaházát, az új tulajdonos funkcióváltást tervez, közölte az eladó.

Az eladás célja a meglévő lengyel irodaportfólió optimalizálása, illetve az újrapozicionált és funkcióváltásra alkalmassá tett irodák iránti növekvő helyi kereslet kiaknázása.

A 7825 négyzetméter hasznos alapterületű Cybernetyki Office Center Varsó legnagyobb, nem belvárosi üzleti negyedében, a Chopin repülőtér közelében lévő Mokotów negyedben található. Az ingatlant egy saját célra vásárló vevő vette meg, aki a továbbiakban nem irodaként hasznosítja az ingatlant.

A Cybernetyki Office Center 2021-es megvásárlása óta azon dolgoztunk, hogy feltárjuk az épületben rejlő potenciált, és előkészítsük egy jövőbeni funkcióváltásra

– mondta Małgorzata Więcko, az Indotek Group lengyelországi vagyonkezelési vezetője, hozzátéve, hogy a felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

Szimler Szabolcs, az Indotek Group nemzetközi ingatlantranzakciókért felelős igazgatója elmondta, hogy

egyre növekvő kereslet látható a kisebb alapterületű irodaházak iránt, amelyek könnyen átalakíthatók egészségügyi, oktatási vagy szolgáltatási funkciókat ellátó ingatlanokká.

A tranzakció az Indotek Group második irodaház-eladása Varsóban az elmúlt 12 hónapban. 2024 decemberében a – szintén a Mokotów negyedben található – Bokserska Office Centert vásárolta meg az Enter Air, a lengyel piac vezető charter-légitársasága. Az Indotek egyébként hat éve van jelen Lengyelországban, ahol 2021-ben hozta létre varsói irodáját.

Az ingatlanbefektető, -hasznosító és vagyonkezelő vállalatcsoport több mint 350 ingatlanból álló portfóliója 2,4 millió négyzetméter bérbe adható területet foglal magában a kiskereskedelmi, irodai, ipari, logisztikai, szállodai és lakóingatlan-szegmensekben. A vállalat hosszú távú stratégiájának középpontjában az elöregedett vagy alulteljesítő eszközök felújítása, újrapozicionálása és fenntartható értéknövelése áll, a helyi gazdaságélénkítés támogatásával együtt.

Az Indotek Group 12 országban van jelen Európában, mintegy 2,5 milliárd euró értékű vagyont kezel.

