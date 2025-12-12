Ingyenes padlásfödém-szigetelés: százezren vehetik igénybe

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) biztosította térítésmentes lehetőség miatt az idei második félévben összesen több mint 5,8 millió négyzetméternyi hőszigetelt felületet jelent. A rendelkezésre álló adatok alapján az idén összesen megvalósult épületszigetelések mintegy 2,65 millió GJ hitelesített energiamegtakarítást jelentenek, ami hozzávetőleg
80 millió köbméter földgáz-megtakarítással egyenértékű.
Ez több ezer háztartás éves gázfogyasztásának megfelelő mennyiség, ami mérsékli az ország energiaigényét és importkitettségét.
A térségi aktivitás továbbra is eltérő képet és sajátságokat mutat: Észak-Magyarország és az Észak-Alföld adja az összes megvalósult szigetelés több mint felét. Ezek a régiók bizonyultak a program leginkább fogadókész területeinek, ami azért is kedvező, mert az épületállomány elavultsága és ebből fakadó nagyobb lakossági-energetikai költségteher éppen ott jelentkezik leginkább.
A komplex felújítási lehetőségek is gyorsan terjednek
Az ingyenes padlásfödém szigetelések mellett szeptemberben elindult a Masterplast komplexebb korszerűsítést kínáló Hungarocell Felújítási Programja, amely a padlástér szigetelése mellett a homlokzati hőszigetelésre is kedvező lehetőséget kínál. A kezdeményezés — amelyben a hőszigetelő anyagot a gyártó a hőszigetelést igénylő részére térítésmentesen biztosítja — szeptember óta 12 ezer regisztrációt ért el. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a lakosság részéről komoly igény mutatkozik az átfogóbb felújítási megoldásokra is.
A program eddigi eredményei azt mutatják, hogy a lakossági energetikai korszerűsítés széleskörű megvalósítása nemcsak elméleti lehetőség, hanem valóban segít az ország energiaigényének tartós csökkentésében, egyúttal jelentős gazdaságélénkítő hatása van az építésgazdaság területén.
A hazai épületállomány teljeskörű korszerűsítésével könnyen megspórolható akár évi 1 milliárd köbméter gáz is, ezért az ÉVOSZ a szigorúbb EKR kvóták hosszabb távú fenntartását javasolja.
A jelenleg 2026-ra előírt 1,4%-os kötelezettségi szint 2030-ig történő meghosszabbítása megteremtené az alapot a hosszú távú tervezhetőséghez és biztosíthatja a program tartós pozitív hatását
— hangsúlyozta Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke.
