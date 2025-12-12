Ingyenes padlásfödém-szigetelés: százezren vehetik igénybe

A hazai építőanyag-gyártók friss adatai szerint az év második felében 53 ezer lakóépületben valósulhat meg ingyenes padlásfödém-szigetelés – írja közleményében az ÉVOSZ. A szervezet a program erőteljes folytatását várja a jövő évre, ami alapján a két egymást követő évben összességében 100 ezer lakóház energetikai korszerűsítése valósulhat meg.

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) biztosította térítésmentes lehetőség miatt az idei második félévben összesen több mint 5,8 millió négyzetméternyi hőszigetelt felületet jelent. A rendelkezésre álló adatok alapján az idén összesen megvalósult épületszigetelések mintegy 2,65 millió GJ hitelesített energiamegtakarítást jelentenek, ami hozzávetőleg

80 millió köbméter földgáz-megtakarítással egyenértékű.

Ez több ezer háztartás éves gázfogyasztásának megfelelő mennyiség, ami mérsékli az ország energiaigényét és importkitettségét.

A térségi aktivitás továbbra is eltérő képet és sajátságokat mutat: Észak-Magyarország és az Észak-Alföld adja az összes megvalósult szigetelés több mint felét. Ezek a régiók bizonyultak a program leginkább fogadókész területeinek, ami azért is kedvező, mert az épületállomány elavultsága és ebből fakadó nagyobb lakossági-energetikai költségteher éppen ott jelentkezik leginkább.

A komplex felújítási lehetőségek is gyorsan terjednek

Az ingyenes padlásfödém szigetelések mellett szeptemberben elindult a Masterplast komplexebb korszerűsítést kínáló Hungarocell Felújítási Programja, amely a padlástér szigetelése mellett a homlokzati hőszigetelésre is kedvező lehetőséget kínál. A kezdeményezés — amelyben a hőszigetelő anyagot a gyártó a hőszigetelést igénylő részére térítésmentesen biztosítja — szeptember óta 12 ezer regisztrációt ért el. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a lakosság részéről komoly igény mutatkozik az átfogóbb felújítási megoldásokra is.

A program eddigi eredményei azt mutatják, hogy a lakossági energetikai korszerűsítés széleskörű megvalósítása nemcsak elméleti lehetőség, hanem valóban segít az ország energiaigényének tartós csökkentésében, egyúttal jelentős gazdaságélénkítő hatása van az építésgazdaság területén.

A hazai épületállomány teljeskörű korszerűsítésével könnyen megspórolható akár évi 1 milliárd köbméter gáz is, ezért az ÉVOSZ a szigorúbb EKR kvóták hosszabb távú fenntartását javasolja.

A jelenleg 2026-ra előírt 1,4%-os kötelezettségi szint 2030-ig történő meghosszabbítása megteremtené az alapot a hosszú távú tervezhetőséghez és biztosíthatja a program tartós pozitív hatását

— hangsúlyozta Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke.

