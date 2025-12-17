Évtizedekig hallgattak róla, most megnyílt a föld Budapest ikonikus terén

A nyilasuralom végnapjaiban nácik és magyar kollaboránsok a védett házakból, az utcáról összegyűjtöttek és megöltek zsidókat és más embereket, majd
a főváros legnagyobb világháborús tömegsírjába temették őket.
A sírt 1946 elején exhumálták, de a történtek csak idén tavasszal kerültek újra a nyilvánosság elé, amikor Terézváros önkormányzata nyílt pályázatot hirdetett, hogy emlékhelyet állíthasson az áldozatoknak.
A tizennégy pályázóból az Individin design studio került ki nyertesként a Hasadás című munkával, a botlatókövekhez hasonlóan úgy figyelemfelkeltő, hogy a szobrokban és emléktáblákban gazdag a Liszt Ferenc térből nem zár el újabb részt.
A botlatókövek Magyarország- (illetve Európa-) szerte fellelhetőek, a zsidó, cigány és más üldözött lakosságnak állítanak emléket, akiket a nácik és helyi kollaboránsaik hurcoltak el. Csak Budapesten a Wikipédia vonatkozó bejegyzése szerint 224 botlatókő található.
„A ma átadott emlékmű nem akar szépen mutatni. Nem akar megnyugtatni. A tér kövén fekete repedésvonalak futnak végig – megkerülhetetlen jelekként a felszínen” – mondta az eseményen Soproni Tamás polgármester, amelyet Facebook-posztban is közzétett.
„Ezzel a Liszt Ferenc tér visszaveszi a saját történetét, és ettől kezdve nem lehet úgy elsétálni erre, hogy ne gondoljunk arra, mi történt itt. … A holokauszt óta bizonyosan tudjuk, hogy a csend mindig a gonosz legjobb barátja. Senki nem születik sem megmentőnek, sem gyilkosnak, ezek a döntések mindannyiunk kezében vannak. Döntések, amelyek során el lehet fordítani a tekintetet, vagy épp ellenkezőleg, segítő kezet lehet nyújtani” – tette hozzá Soproni.
Az ünnepségen felszólalt Monori Marika, az emlékhely létrehozásának kezdeményezője is, aki Gábor Marianne festőművész, grafikus, örökségét, hagyatékát kezeli – a művész családtagjait is főbe lőtték 1945. január 10-én. Az avatás és megemlékezés után a tervező, Krauth Vera bemutatta a hasadásokat, amelyek a Liszt Ferenc tér különböző pontjait nyitják meg. A sírköveket idéző gránitfelületek, hasadások által több évtizeddel a majdnem elfeledett tragédia után „lenézhetünk a felszín alá, hogy szembenézhessünk a múlttal” – mondta a megnyitón Krauth.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Határidő előtt teljesítette a kormány ATM-es kérését az MBH
77 ATM-et helyeztek üzembe 2025-ben.
Váratlan pálfordulás: London visszakozik a Brexit egyik szimbolikus döntésétől
Szép csendben visszaszivárognának a britek az EU-ba.
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Már csak egy akadály van Ursula von der Leyen történelmi léptékű húzása előtt.
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, felpattant a 4iG
Bejelentések jöttek a cégtől.
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany
Kiújult a vita a minisztérium és a Strabag között.
Székely Ádám: nem az a prémium lokáció, ami közel van az M0-hoz, hanem amelyik 20 év múlva is nőni tud
Az Innovinia tulajdonosát kérdeztük.
A 4iG megállapodott a Lockheed Martinnal, HIMARS-technológia érkezhet Magyarországra
Nem lassít a hazai cég.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?