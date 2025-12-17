Évtizedekig hallgattak róla, most megnyílt a föld Budapest ikonikus terén

A nyilasuralom végnapjaiban nácik és magyar kollaboránsok a védett házakból, az utcáról összegyűjtöttek és megöltek zsidókat és más embereket, majd

a főváros legnagyobb világháborús tömegsírjába temették őket.

A Liszt Ferenc téri Holokauszt-emlékhely. Fotó: Barta Bálint/kepszerk.hu.

A sírt 1946 elején exhumálták, de a történtek csak idén tavasszal kerültek újra a nyilvánosság elé, amikor Terézváros önkormányzata nyílt pályázatot hirdetett, hogy emlékhelyet állíthasson az áldozatoknak.

A tizennégy pályázóból az Individin design studio került ki nyertesként a Hasadás című munkával, a botlatókövekhez hasonlóan úgy figyelemfelkeltő, hogy a szobrokban és emléktáblákban gazdag a Liszt Ferenc térből nem zár el újabb részt.

A botlatókövek Magyarország- (illetve Európa-) szerte fellelhetőek, a zsidó, cigány és más üldözött lakosságnak állítanak emléket, akiket a nácik és helyi kollaboránsaik hurcoltak el. Csak Budapesten a Wikipédia vonatkozó bejegyzése szerint 224 botlatókő található.

„A ma átadott emlékmű nem akar szépen mutatni. Nem akar megnyugtatni. A tér kövén fekete repedésvonalak futnak végig – megkerülhetetlen jelekként a felszínen” – mondta az eseményen Soproni Tamás polgármester, amelyet Facebook-posztban is közzétett.

„Ezzel a Liszt Ferenc tér visszaveszi a saját történetét, és ettől kezdve nem lehet úgy elsétálni erre, hogy ne gondoljunk arra, mi történt itt. … A holokauszt óta bizonyosan tudjuk, hogy a csend mindig a gonosz legjobb barátja. Senki nem születik sem megmentőnek, sem gyilkosnak, ezek a döntések mindannyiunk kezében vannak. Döntések, amelyek során el lehet fordítani a tekintetet, vagy épp ellenkezőleg, segítő kezet lehet nyújtani” – tette hozzá Soproni.

Az ünnepségen felszólalt Monori Marika, az emlékhely létrehozásának kezdeményezője is, aki Gábor Marianne festőművész, grafikus, örökségét, hagyatékát kezeli – a művész családtagjait is főbe lőtték 1945. január 10-én. Az avatás és megemlékezés után a tervező, Krauth Vera bemutatta a hasadásokat, amelyek a Liszt Ferenc tér különböző pontjait nyitják meg. A sírköveket idéző gránitfelületek, hasadások által több évtizeddel a majdnem elfeledett tragédia után „lenézhetünk a felszín alá, hogy szembenézhessünk a múlttal” – mondta a megnyitón Krauth.

