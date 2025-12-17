  • Megjelenítés
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany – itt a Strabag válasza
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany – itt a Strabag válasza

Szerdán újra birtokba vehetik az autósok az eddig lezárt M30-as gyorsforgalmi utat – írta közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium kedden, majd röviddel ezután vissza is vonta a bejelentést, mondván, hogy mivel az építést végző Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni azért, hogy a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni, mégsem nyitják meg a szakaszt. A Strabag a Portfoliónak küldött válaszában elmondta, hogy az autópálya forgalomba helyezésével kapcsolatos döntés már a minisztérium és az üzemeltető kompetenciája.
A mostani huzavona egy újabb állomása a minisztérium és az osztrák vállalat közötti összefeszülésnek. Korábban Lázár János miniszter élesen bírálta a kivitelezőt, mondván, hogy az nem teljesítette határidőre a megbeszélt javításokat, illetve a vállalat

nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért

- írta a minisztérium legutóbbi közleményében.

A Strabag a Portfoliónak írt válaszában megerősítette, hogy az M30-as autópálya Szikszó környéki szakaszán, az előre nem látható, váratlan talajvízmozgások miatt az ÉKM kérte munkálatok lezárultak. A szakaszt a cég 2025. december 16-án sikeresen átadta a megrendelő részére, és mivel a munka minőségét ellenőrző vizsgálat mindent rendben talált, ezért azt a megrendelő átvette.

"Minden, a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumot, a legfrissebb modellezési eredményekkel és számításokkal együtt, átadtunk az ÉKM részére" – írta a Strabag.

Az autópálya forgalomba helyezésével kapcsolatos döntés – a vonatkozó hatásköröknek megfelelően – innentől kezdve a Minisztérium és az üzemeltető kompetenciája

 – tette hozzá.

Kedd délutáni közleményük szerint a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a minisztérium képviselői helyszíni szemlén ellenőrizték a lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát, és akkor még mindent rendben találtak a szakemberek, emiatt megnyithatónak értékelték az érintett útszakaszt.

A Strabag számára monitoring tervet készítettek, amely részletesen tartalmazza, hogy az átadás után mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie, illetve az adatokból majd kiértékelő jelentést is kell készítenie.

A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, és a felszín alatti mérések további fenntartására

és a garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a cég továbbra is köteles elvégezni. 

Kedd este azonban a minisztérium újabb közleményt adott ki arról, hogy mivel a „Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért," így

az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát.

„A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni” – írja közleményében az ÉKM.

Lázár János hajthatatlan: már két céggel harcol a miniszter

2026-ig húzódhat az autópálya javítása, pedig Lázár János már idénre várta

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

