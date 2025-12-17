Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany – itt a Strabag válasza

A mostani huzavona egy újabb állomása a minisztérium és az osztrák vállalat közötti összefeszülésnek. Korábban Lázár János miniszter élesen bírálta a kivitelezőt, mondván, hogy az nem teljesítette határidőre a megbeszélt javításokat, illetve a vállalat
nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért
- írta a minisztérium legutóbbi közleményében.
A Strabag a Portfoliónak írt válaszában megerősítette, hogy az M30-as autópálya Szikszó környéki szakaszán, az előre nem látható, váratlan talajvízmozgások miatt az ÉKM kérte munkálatok lezárultak. A szakaszt a cég 2025. december 16-án sikeresen átadta a megrendelő részére, és mivel a munka minőségét ellenőrző vizsgálat mindent rendben talált, ezért azt a megrendelő átvette.
"Minden, a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumot, a legfrissebb modellezési eredményekkel és számításokkal együtt, átadtunk az ÉKM részére" – írta a Strabag.
Az autópálya forgalomba helyezésével kapcsolatos döntés – a vonatkozó hatásköröknek megfelelően – innentől kezdve a Minisztérium és az üzemeltető kompetenciája
– tette hozzá.
Kedd délutáni közleményük szerint a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a minisztérium képviselői helyszíni szemlén ellenőrizték a lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát, és akkor még mindent rendben találtak a szakemberek, emiatt megnyithatónak értékelték az érintett útszakaszt.
A Strabag számára monitoring tervet készítettek, amely részletesen tartalmazza, hogy az átadás után mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie, illetve az adatokból majd kiértékelő jelentést is kell készítenie.
A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, és a felszín alatti mérések további fenntartására
és a garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a cég továbbra is köteles elvégezni.
Kedd este azonban a minisztérium újabb közleményt adott ki arról, hogy mivel a „Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért," így
az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát.
„A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni” – írja közleményében az ÉKM.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország
Nagy döntésnek ágyazhattak meg a friss adatok.
Digitális dolgozók és személyi AI-asszisztensek: így készülhetnek fel a vállalatok a mesterséges intelligencia alapú ügynökök használatára
Gagan Delouri-t, a Ping Identity értékesítési csoportvezetőjét kérdeztük.
Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése
Véget ért a Fővárosi Közgyűlés.
Meglepő bejelentést tett Brüsszel: így változik meg az európai ipar sorsa 2026-tól
Az Európai Bizottság 180 új terméket vonna be a klímavám alá.
3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda
A jövő évi választásokhoz kapcsolódóan.
Kritikus pillanatba értünk: tömegével vezénylik a frissen képzett katonákat a NATO keleti határára
Egyre több európai vezető nyilatkozik hasonlóan.
Újranyitja az egyik ingyenpénzes programját a kormány, önerő sem szükséges
400 ezer forinttól 2 millió forintig lehet pénzt kérni.
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?