Történelmi lépésekre készül az EU a lakhatási válság miatt

A testület becslése szerint évente legalább 650 ezerrel kellene növelni az újonnan épülő lakások számát, ami összesen mintegy 1,6 millió új otthont jelentene minden évben. Dan Jørgensen energiaügyekért és lakhatásért felelős biztos hangsúlyozta, hogy Európa lakhatási, ezzel együtt pedig társadalmi válsággal küzd.

Jørgensen kiemelte azonban, hogy önmagában az építkezés nem oldja meg a problémát. "A meglévő épületeket is jobban ki kell használnunk. Egyes városokban rengeteg üres lakás és épület áll" – fogalmazott a biztos.

A bizottsági adatok szerint 2013 óta több mint 60 százalékkal emelkedtek a lakásárak Európában, miközben a bérleti díjak körülbelül 20 százalékkal nőttek – írja a Politico.

A terv része az állami támogatási szabályok felülvizsgálata is. A kormányok a jövőben előzetes bejelentés és külön engedélyezés nélkül támogathatnák a szociális és megfizethető lakhatási projekteket.

A lakáshiány különösen a fiatalokat sújtja. Az Eurostat adatai szerint 2024-ben Európában átlagosan csak 26,2 éves korukban költöztek el a fiatalok a szülői házból: Finnországban már 21,4 évesen, Horvátországban viszont csak 31,3 éves korukban.

A Bizottság jövőre jogszabálytervezetet nyújt be a rövid távú lakáskiadás szabályozására.

Az Airbnb-jellegű bérbeadás elsősorban azokon a népszerű turisztikai célpontokon jelent problémát, ahol az helyiek számára elérhető otthonok számát. A biztos szerint ez lehet hasznos is, de több városban felhajtja az árakat és kiszorítja a lakosokat.

legalább további 11,5 milliárd eurót kíván mozgósítani többéves költségvetéséből a szociális és megfizethető lakhatás támogatására, a már elkülönített 43 milliárd euró mellett.

A nemzeti és regionális fejlesztési bankoktól 2029-ig összesen 375 milliárd eurónyi beruházást várnak.

A biztos Euronewsnakak elmondta, hogy a Bizottság elemzést indít azzal kapcsolatban, hogy mekkora szerepet játszik a spekuláció a lakhatási válságban, és jövőre várhatóan ismerteti is ennek az eredményét.

