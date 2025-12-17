  • Megjelenítés
Történelmi lépésekre készül az EU a lakhatási válság miatt
Ingatlan

Történelmi lépésekre készül az EU a lakhatási válság miatt

Portfolio
Az Európai Bizottság kedden bemutatta a megfizethető lakhatást célzó tervét. Ennek keretében növelné a lakáspiac átláthatóságát, szabályozná a rövid távú lakáskiadást, feltérképezné a lakáspiaci spekulációt, és növelné a szociális és megfizethető lakhatás támogatására szánt támogatást – írja a euronews.
Property Warm Up 2026
2026 első ingatlanos konferenciája, hangolódjon az évre a szakértőkkel!
Információ és jelentkezés

A testület becslése szerint évente legalább 650 ezerrel kellene növelni az újonnan épülő lakások számát, ami összesen mintegy 1,6 millió új otthont jelentene minden évben. Dan Jørgensen energiaügyekért és lakhatásért felelős biztos hangsúlyozta, hogy Európa lakhatási, ezzel együtt pedig társadalmi válsággal küzd.

Jørgensen kiemelte azonban, hogy önmagában az építkezés nem oldja meg a problémát. "A meglévő épületeket is jobban ki kell használnunk. Egyes városokban rengeteg üres lakás és épület áll" – fogalmazott a biztos.

A bizottsági adatok szerint 2013 óta több mint 60 százalékkal emelkedtek a lakásárak Európában, miközben a bérleti díjak körülbelül 20 százalékkal nőttek – írja a Politico.

A terv része az állami támogatási szabályok felülvizsgálata is. A kormányok a jövőben előzetes bejelentés és külön engedélyezés nélkül támogathatnák a szociális és megfizethető lakhatási projekteket.

Még több Ingatlan

Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany – itt a Strabag válasza

Városfejlesztés pénz nélkül - Kreatívoké a jövő az önkormányzati helyiséggazdálkodásban

Évtizedekig hallgattak róla, most megnyílt a föld Budapest ikonikus terén

A lakáshiány különösen a fiatalokat sújtja. Az Eurostat adatai szerint 2024-ben Európában átlagosan csak 26,2 éves korukban költöztek el a fiatalok a szülői házból: Finnországban már 21,4 évesen, Horvátországban viszont csak 31,3 éves korukban.

A Bizottság jövőre jogszabálytervezetet nyújt be a rövid távú lakáskiadás szabályozására.

Az Airbnb-jellegű bérbeadás elsősorban azokon a népszerű turisztikai célpontokon jelent problémát, ahol az helyiek számára elérhető otthonok számát. A biztos szerint ez lehet hasznos is, de több városban felhajtja az árakat és kiszorítja a lakosokat.

Az EU

legalább további 11,5 milliárd eurót kíván mozgósítani többéves költségvetéséből a szociális és megfizethető lakhatás támogatására, a már elkülönített 43 milliárd euró mellett.

A nemzeti és regionális fejlesztési bankoktól 2029-ig összesen 375 milliárd eurónyi beruházást várnak.

A biztos Euronewsnakak elmondta, hogy a Bizottság elemzést indít azzal kapcsolatban, hogy mekkora szerepet játszik a spekuláció a lakhatási válságban, és jövőre várhatóan ismerteti is ennek az eredményét.

Kapcsolódó cikkünk

Spanyolország azt mondta, elég! – Gigantikus bírságot kapott az Airbnb

Leverné az ingatlanpiacot az Európai Bizottság – itt a nagy terv

Belenyúlt a kormány az Otthon Start Programba: egyetlen szó törlésével tízezrek járhatnak jól

A magyar kormány egy jogi kiskapuval mentene meg 1600 milliárd forintnyi EU-forrást

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility