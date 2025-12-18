Váratlan fordulat az amerikai ingatlanpiacon: hiába csökkennek a kamatok, a vásárlók mégsem jönnek

A Freddie Mac csütörtöki közlése szerint a 30 éves futamidejű, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata 6,21 százalékra süllyedt az egy héttel korábbi 6,22 százalékról.
Az év végéhez közeledve a hitelfelvételi költségek a 2025-ös mélypont közelében maradnak, a lakásvásárlók mégsem sietnek kihasználni a valamivel kedvezőbb feltételeket.
Az áremelkedés ütemének lassulása miatt a szakértők arra számítanak, hogy jövőre némileg megfizethetőbbé válhatnak az ingatlanok, jóllehet a kamatszintekben nem várnak jelentős változást.
A vásárlói döntéseket jelenleg egyszerre fékezik a folyamatosan emelkedő árak, a makacsul 6 százalék felett ragadt kamatok és a gyengülő munkaerőpiac. A Redfin ingatlanközvetítő adatai szerint a december 14-ig tartó négyhetes időszakban
az adásvételi szerződések száma 5,8 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Ez az év eleje óta a legnagyobb visszaesés.
A vevők hiányában az eladók is egyre inkább kivárnak: az új hirdetések száma 3,1 százalékkal csökkent, ami több mint két éve a legnagyobb mérséklődésnek számít.
"A jelzáloghitel-kamatok jelentik jelenleg a vásárlók legnagyobb gondját" – mondta Tracy Edwards, a Redfin észak-karolinai ügynöke. Az eladóknak azt tanácsolja, hogy reálisan árazzák be ingatlanjaikat, és legyenek nyitottak az alkura. "Ha valaki magas havi törlesztőrészletet vállal, elvárja, hogy a ház közel tökéletes legyen, az ár pedig méltányos."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
