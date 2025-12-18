  • Megjelenítés
Váratlan fordulat az amerikai ingatlanpiacon: hiába csökkennek a kamatok, a vásárlók mégsem jönnek
Ingatlan

Váratlan fordulat az amerikai ingatlanpiacon: hiába csökkennek a kamatok, a vásárlók mégsem jönnek

Portfolio
Az Egyesült Államokban enyhén csökkentek a jelzáloghitel-kamatok ezen a héten: a 30 éves futamidejű, fix kamatozású hitelek átlagos kamata 6,22-ről 6,21 százalékra mérséklődött - közölte a Bloomberg.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

A Freddie Mac csütörtöki közlése szerint a 30 éves futamidejű, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata 6,21 százalékra süllyedt az egy héttel korábbi 6,22 százalékról.

Az év végéhez közeledve a hitelfelvételi költségek a 2025-ös mélypont közelében maradnak, a lakásvásárlók mégsem sietnek kihasználni a valamivel kedvezőbb feltételeket.

Az áremelkedés ütemének lassulása miatt a szakértők arra számítanak, hogy jövőre némileg megfizethetőbbé válhatnak az ingatlanok, jóllehet a kamatszintekben nem várnak jelentős változást.

A vásárlói döntéseket jelenleg egyszerre fékezik a folyamatosan emelkedő árak, a makacsul 6 százalék felett ragadt kamatok és a gyengülő munkaerőpiac. A Redfin ingatlanközvetítő adatai szerint a december 14-ig tartó négyhetes időszakban

Még több Ingatlan

Így válhatnak pénztemetőből a városfejlesztés motorjává az önkormányzati helyiségek

Történelmi lépésekre készül az EU a lakhatási válság miatt

Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany – itt a Strabag válasza

az adásvételi szerződések száma 5,8 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Ez az év eleje óta a legnagyobb visszaesés.

A vevők hiányában az eladók is egyre inkább kivárnak: az új hirdetések száma 3,1 százalékkal csökkent, ami több mint két éve a legnagyobb mérséklődésnek számít.

"A jelzáloghitel-kamatok jelentik jelenleg a vásárlók legnagyobb gondját" – mondta Tracy Edwards, a Redfin észak-karolinai ügynöke. Az eladóknak azt tanácsolja, hogy reálisan árazzák be ingatlanjaikat, és legyenek nyitottak az alkura. "Ha valaki magas havi törlesztőrészletet vállal, elvárja, hogy a ház közel tökéletes legyen, az ár pedig méltányos."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Így válhatnak pénztemetőből a városfejlesztés motorjává az önkormányzati helyiségek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility