Megvan a megállapodás: két részletben jön az útdíjemelés, ami minden magyar fuvarozót érint

Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium a fuvarozók szakmai érdekképviseletével - jelentette be a tárca péntek esti közleményében.

Az érdekképviseleti szervezetek korábban levéllel fordultak a miniszterelnökhöz a január 1-jétől érvényes új teherforgalmi útdíjak ügyében, amelynek következtében ma délután meghallgatta a szaktárca az érintett szervezetek képviselőit - emlékeztet az ÉKM.

Ezen a ponton érdemes emlékeztetni arra, hogy a szakminisztérium két héttel ezelőtt jelentette be, hogy milyen útdíjemelésre készül az autóutakon a fuvarozók esetében. Az ágazati szereplőket ez váratlanul érte és 50%-os díjemelésről beszéltek. Ehhez képest most úgy néz ki, hogy két lépcsőben valósul meg jövőre összesen 35%-os emelés, ami az eredeti tervekhez képest visszafogottabb.

A célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli. Ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek megfogalmazták azokat az érveket és szempontokat, amelyek a hazai fuvarozók versenyképességének megőrzése érdekében szükségesek - részletezi a tárca.

Ennek eredményeként megszületett a megállapodás, amely alapján:

a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2x2 sávos útvonalon történjen,

a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban, a díj két részletben emelkedik, január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve,

a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor,

a térségi teherforgalmi korlátozások negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják,

újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében,

felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

A megállapodást aláírta az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció - sorolta a minisztérium közleménye.

