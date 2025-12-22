Összesen 34,29 kilométerrel bővült a magyar autópálya-hálózat 2025 végén.
A növekedést a december 22-én átadott M4-as pályaszakasz jelenti, az ünnepséget Kenderes térségében tartották. A kivitelezést a Duna Aszfalt Projekt Zrt. csinálta. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, emellett Lázár János építési és közlekedési miniszter és Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter, a Magyar Országgyűlés alelnöke is jelen volt.
Az építkezést három ütemre osztva valósították meg: négysávosra bővítették Törökszentmiklós elkerülő útját 8,1 kilométeren, Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométer új nyomvonalon épült ki, és Kisújszállásnál szintén az elkerülőt fejlesztették 8,7 kilométeren. Összesen három különszintű csomópontot építettek, valamint egy komplex pihenőpár is a része a beruházásnak.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint a járművek maximum 110 km/h-s sebességgel haladhatnak, és a 4-es főutat tehermentesíti. Az M4-es kiépítése 2017-ben kezdődött, elsősorban azért, hogy a túlterhelt és sokszor balesetekkel terhelt 4-es főúton közlekedők helyzetét csökkentsék. Jelenleg összesen 157 kilométeren hosszan lehet a négysávos úton közlekedni. A kivitelezés befejezését 2026 elejére várták, de valamivel korábban elkészültek a szakasszal.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Ezek voltak a hazai aukciók legdrágább tételei 2025-ben
Hat tétel ára elérte vagy meghaladta a 100 millió forintot.
Gázkazánok betiltása: teljesen észrevétlenül újabb lépést tett Brüsszel
A gázfűtés korlátozását célzó uniós tervek új lendületet vettek és új irányba fordultak.
Erre az autópályára várt fél Magyarország: több, mint 34 kilométerrel bővült a hálózat
Már a Tiszántúlig lehet gyorsabban eljutni.
Itt a szokatlanul enyhe tél eredménye: tömegesen árasztották el a puhatestű állatok az európai hatalom vizeit
Több évtizede volt utoljára ilyen.
Újabb magyar banknál vezették be a 15 milliós személyi kölcsönt
Mutatjuk a maximális futamidőket is az egyes bankoknál.
A mesterséges intelligencia intézheti a vásárlásainkat: Európába is érkezik a Visa rendszere
2025 az utolsó év, amikor a vásárlók egyedül intézik a vásárlást és a fizetést.
Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése
A második körös kibocsátásból.
Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment
A finszírozási pokol küszöbére kerültek, az IMF is bedobhatja a törülközőt.
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
692 700 forint volt az átlagbér októberben. Mennyi hitelt lehet felvenni ilyen fizetéssel?
Tovább emelkedtek a keresetek hazánkban, októberben 692 700 forint volt a bruttó átlagbér, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A nettó átlagbér pedig már 10 száz
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.