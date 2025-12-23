  • Megjelenítés
44 ezer négyzetméteres raktárcsarnokot építenek Debrecenben
Ingatlan

44 ezer négyzetméteres raktárcsarnokot építenek Debrecenben

Portfolio
Az INPARK egy új, mintegy 44 ezer négyzetméteres raktárcsarnok építését kezdte meg Debrecenben, közvetlenül az INPARK Szigma Kft. korábbi nagyberuházásának szomszédságában.

A kivitelezés első üteme, a föld alatti szerkezetekhez kapcsolódó munkálatok már zajlanak, amelyek megalapozzák a későbbi gyors és ütemezett építkezést - közölték. A projekt célja, hogy olyan, a legmagasabb befektetői elvárásoknak megfelelő, korszerű ipari infrastruktúrát hozzon létre, amely hosszú távon támogatja mind a térségben működő nemzetközi vállalatok, mind Debrecen gazdasági növekedését.

Előreláthatólag a napokban befejeződnek az alapozási, a tereprendezési és a mélyépítési munkálatok. A fejlesztés teljes körű kivitelezése nemrég építési engedélyt kapott, ennek birtokában az INPARK folytatja a beruházás további szakaszait, megteszi a szükséges előkészületeket a felszerkezeti munkálatok végzéséhez. A projekt átadása 2026 negyedik negyedévében várható.

„A debreceni térség dinamikus fejlődése indokolta a beruházást. Potenciális lehetőséget látunk a terület további fejlesztésében" – mondta Albrecht Armand, az INPARK vezérigazgatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO-hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Betelt a pohár: Brüsszelhez fordult a helyi önazonossági szabályok miatt egy civil szervezet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility