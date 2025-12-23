44 ezer négyzetméteres raktárcsarnokot építenek Debrecenben

Az INPARK egy új, mintegy 44 ezer négyzetméteres raktárcsarnok építését kezdte meg Debrecenben, közvetlenül az INPARK Szigma Kft. korábbi nagyberuházásának szomszédságában.

A kivitelezés első üteme, a föld alatti szerkezetekhez kapcsolódó munkálatok már zajlanak, amelyek megalapozzák a későbbi gyors és ütemezett építkezést - közölték. A projekt célja, hogy olyan, a legmagasabb befektetői elvárásoknak megfelelő, korszerű ipari infrastruktúrát hozzon létre, amely hosszú távon támogatja mind a térségben működő nemzetközi vállalatok, mind Debrecen gazdasági növekedését.

Előreláthatólag a napokban befejeződnek az alapozási, a tereprendezési és a mélyépítési munkálatok. A fejlesztés teljes körű kivitelezése nemrég építési engedélyt kapott, ennek birtokában az INPARK folytatja a beruházás további szakaszait, megteszi a szükséges előkészületeket a felszerkezeti munkálatok végzéséhez. A projekt átadása 2026 negyedik negyedévében várható.

„A debreceni térség dinamikus fejlődése indokolta a beruházást. Potenciális lehetőséget látunk a terület további fejlesztésében" – mondta Albrecht Armand, az INPARK vezérigazgatója.

