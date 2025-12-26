  • Megjelenítés
Nincs karácsony tűzesetek nélkül: 22 lakóépület gyulladt ki az ünnep első napján
Nincs karácsony tűzesetek nélkül: 22 lakóépület gyulladt ki az ünnep első napján

MTI
Karácsony első napján országszerte 137 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, 35 alkalommal tűzhöz, 102 esetben pedig műszaki mentés miatt hívták a tűzoltókat – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője pénteken.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint karácsony első napján 22 lakóépület gyulladt ki, ötször pedig szén-monoxid miatt hívták a tűzoltókat.

Csepelen egy panelház hatodik emeleti lakásának hálójában keletkezett kisebb tűz, Dunakeszin egy családi ház pincéjében egy lámpa és a környező tárgyak gyulladtak ki, Földesen és Orosházán tűzhelyen felejtett olaj miatt vált lakhatatlanná egy-egy ingatlan, Nyíregyházán egy garázs, Karcagon pedig egy családi ház és a kertben felhalmozott bontott nyílászárók gyulladtak ki, lakhatatlanná téve az épületet.

Egy zalakomári autószerelő műhely udvarán egy terepjáró motortere, míg egy pécsi utcán egy személyautó gyulladt ki, Tarcalnál pedig tízezer négyzetméteren égett a száraz fű és a nádas.

Szén-monoxid miatt öt helyre riasztották a tűzoltókat:

Pécsett egy családi ház kazánja, Dunaújvárosban és Mérken a gáztűzhely, Szombathelyen egy cserépkályha, Mezőhegyesen pedig a konvektor miatt jelzett a szén-monoxid-érzékelő. Az érzékelőknek köszönhetően sehol nem történt mérgezés – hangsúlyozta a szóvivő.

Budapesten az Angelo Rotta rakparton egy kövekre zuhant embert mentettek kötelek és hordágy segítségével a tűzoltók, húsz esetben pedig olyan egyedül élő, idős, beteg emberhez riasztották őket, akiket napok óta nem láttak a környékbeliek.

Somogybabodon a 67-es főúton halálos közlekedési baleset történt, Nyírcsaholy határában egy gyalogost gázolt halálra egy személyautó, valamint több más balesetnél is be kellett avatkozni a tűzoltóknak országszerte – áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

