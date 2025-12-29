  • Megjelenítés
Újabb 33 ezer négyzetméterre szerződött a Fiege a Panattoni Park Mosonban
Ingatlan

Újabb 33 ezer négyzetméterre szerződött a Fiege a Panattoni Park Mosonban

Portfolio
Újabb bérleti megállapodással bővül a Panattoni Park Moson fejlesztése, a már korábban lekötött 18 ezer négyzetméter után a Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft. további 33 ezer négyzetméterre kötött szerződést. A vállalat így összesen mintegy 51 ezer négyzetmétert fog bérelni két épületben - írja közleményében a Panattoni.
Property Warm Up 2026
Találkozzon személyesen az ingatlanpiac nagyágyúival!
Információ és jelentkezés

A Fiege a korábban részben bérbe vett első csarnokban a fennmaradó 10 ezer négyzetméterre is szerződést kötött, továbbá egy teljes második csarnokra is elköteleződött. A két csarnok fejlesztése az osztrák–magyar–szlovák hármashatár közelében, egy közvetlenül az M1-es autópálya mellett fekvő területen valósul meg.

Az első épület várhatóan 2026 tavaszára, a második 2026 harmadik negyedévében készül el,

így a Fiege egymásra épülő ütemekben bővítheti hazai kapacitásait. Elhelyezkedésének köszönhetően az ingatlan nemzetközi hozzáférést biztosít, ami előnyös a regionális disztribúcióval foglalkozó vállalatok számára.

A logisztikai park fejlesztésénél hangsúlyt kap a fenntarthatóság, amelynek célja a BREEAM „Excellent” minősítés megszerzése, valamint Magyarország egyik első elektromoskamion-parkolójának és töltőállomásának kialakítása – idézi a közlemény Kemenes Lászlót, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatóját. Ezek az elemek hosszú távon segítik az elektromobilitási infrastruktúra fejlődését és csökkentik a logisztikai műveletek karbonlábnyomát.

Még több Ingatlan

Letöri a bírák hatalmát Meloni törvénye, a számvevőszék tombol

Nincs karácsony tűzesetek nélkül: 22 lakóépület gyulladt ki az ünnep első napján

Napokon belül itt a drasztikus Airbnb-tiltás, így forgatta fel eddig a VI. kerületi lakáspiacot

Kemenes László MRICS
Panattoni, Managing Director Hungary
Kemenes László több mint 20 éves ingatlan-tanácsadással, bérbeadással és értékesítéssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik a régióban. Korábban a CB Richard Ellis és az Innosec Ingatlantanácsadó m
Tovább
Kemenes László több mint 20 éves ingatlan-tanácsadással, bérbeadással és értékesítéssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik a régióban. Korábban a CB Richard Ellis és az Innosec Ingatlantanácsadó m Tovább

A Panattoni Park Moson a Panattoni Hungary ötödik hazai beruházása. A projektek a Recorde Panattoni RPM Ingatlanalapokban valósulnak meg, amelyeket a Concorde Csoport leányvállalata, a Recorde Alapkezelő Zrt. kezel.

A Panattoni a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztője, 70 irodája van Észak-Amerikában, Indiában és Európában, portfóliója 60 millió négyzetmétert meghaladó megvalósult területet foglal magában. 2021-től magyar leányvállalattal is rendelkezik, első hazai logisztikai fejlesztését, a Panattoni City Dock Törökbálintot 2023-ban fejezte be. A ZF Chassis Modules német autóipari beszállító megbízásából két, összesen 30 000 négyzetméteres BTS (build-to-suit) épületet fejlesztett 2024-ben és 2025-ben, Kecskeméten és Debrecenben.

A Panattoni Hungary több további BTS és spekulatív fejlesztés előkészítésén dolgozik, legújabb fejlesztése az 51 000 négyzetméteres Panattoni Park Moson.

Kapcsolódó cikkünk

Logisztikai központot avatott az OTP Ingatlanbefektetési Alap

Díjzápor az üzletben - Kiemelkedő elismerésekben részesültek a hazai nagyágyúk

Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!

Gőzerővel fejleszt a logisztikai ingatlancég Lengyelországban

Cseh befektető terjeszkedik a magyar kereskedelmiingatlan-piacon

Címlapkép forrása: Panattoni

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország
Karácsony után veszít el rengeteg EU-pénzt Magyarország, pedig ezen múlhat a 2026-os növekedés
Letöri a bírák hatalmát Meloni törvénye, a számvevőszék tombol
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility