Újabb 33 ezer négyzetméterre szerződött a Fiege a Panattoni Park Mosonban

A Fiege a korábban részben bérbe vett első csarnokban a fennmaradó 10 ezer négyzetméterre is szerződést kötött, továbbá egy teljes második csarnokra is elköteleződött. A két csarnok fejlesztése az osztrák–magyar–szlovák hármashatár közelében, egy közvetlenül az M1-es autópálya mellett fekvő területen valósul meg.
Az első épület várhatóan 2026 tavaszára, a második 2026 harmadik negyedévében készül el,
így a Fiege egymásra épülő ütemekben bővítheti hazai kapacitásait. Elhelyezkedésének köszönhetően az ingatlan nemzetközi hozzáférést biztosít, ami előnyös a regionális disztribúcióval foglalkozó vállalatok számára.
A logisztikai park fejlesztésénél hangsúlyt kap a fenntarthatóság, amelynek célja a BREEAM „Excellent” minősítés megszerzése, valamint Magyarország egyik első elektromoskamion-parkolójának és töltőállomásának kialakítása – idézi a közlemény Kemenes Lászlót, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatóját. Ezek az elemek hosszú távon segítik az elektromobilitási infrastruktúra fejlődését és csökkentik a logisztikai műveletek karbonlábnyomát.
A Panattoni Park Moson a Panattoni Hungary ötödik hazai beruházása. A projektek a Recorde Panattoni RPM Ingatlanalapokban valósulnak meg, amelyeket a Concorde Csoport leányvállalata, a Recorde Alapkezelő Zrt. kezel.
A Panattoni a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztője, 70 irodája van Észak-Amerikában, Indiában és Európában, portfóliója 60 millió négyzetmétert meghaladó megvalósult területet foglal magában. 2021-től magyar leányvállalattal is rendelkezik, első hazai logisztikai fejlesztését, a Panattoni City Dock Törökbálintot 2023-ban fejezte be. A ZF Chassis Modules német autóipari beszállító megbízásából két, összesen 30 000 négyzetméteres BTS (build-to-suit) épületet fejlesztett 2024-ben és 2025-ben, Kecskeméten és Debrecenben.
A Panattoni Hungary több további BTS és spekulatív fejlesztés előkészítésén dolgozik, legújabb fejlesztése az 51 000 négyzetméteres Panattoni Park Moson.
Címlapkép forrása: Panattoni
