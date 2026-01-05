Ötödével nőtt az eladó lakások száma tavaly

Tavaly decemberben éves szinten 20 százalékkal, több mint 21 ezer eladó lakással és házzal nőtt a hirdetések száma az ingatlan.com-on. A decemberi hónapokban utoljára ennél nagyobb friss kínálattal 2021-ben találkozhattak a vevők, januárban pedig három változás hozhat újult dinamikát a piacra. Az érdeklődések száma Budapesten az Otthon Start ellenére csökkent tavaly, míg vidéken jelentősen nőtt.

Az eladást tervezők bizakodását három, januártól élesedő változás táplálja - írja elemzésében Balogh László, a portál szakértője.

A közszolgálatban dolgozók fejenként 1 millió forintos lakáscélú vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, ami extra keresletet generálhat a piacon. Januártól a külterületi lakóingatlanokra és zártkertekre is kiterjed a kedvezményes, 3 százalékos kedvezményes Otthon Start-hitel lehetősége, ami olyan ingatlanokat is piacképessé tesz, amelyek korábban csak készpénzért voltak eladhatók – általában nyomott áron. A februártól életbe lépő társasházi építményi jog egyszerűsítheti az új építésű lakások tervasztalról történő vásárlását, ami az új lakások piacán érezhető keresletélénkülést okozhat. „A most piacra lépő eladók ráadásul üzembiztosan számíthatnak arra, hogy keresleti szempontból évek óta a januári hónapok a legerősebbek” – tette hozzá a szakember.

„A kínálati oldal élénkülése nemcsak a decemberi hónapokra vonatkozó hároméves rekord miatt érdekes, hanem azt is jelzi, hogy az eladók tudatosan készülnek a 2026 elején újra meginduló keresleti hullámra” – értékelte Balogh a lakáspiaci folyamatokat.

Átmeneti visszaesés az érdeklődésekben, de magas bázisról

Decemberben éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent az érdeklődés az eladó lakások piacán. Már tavaly év végén megérkeztek az ingatlanpiacra az első, állampapírokból kiszálló befektetők, ami rendkívül magas bázist jelent, és ehhez képest mutatkozik most mérséklődés. Ez tehát nem általános piaci visszaesést tükröz, sokkal inkább „vihar előtti csendet” a januári változások előtt – olvasható az elemzésben.

Tavaly az ingatlan.com rendszerében összességében több mint 3,5 millió telefonos érdeklődés történt, ez éves szinten 5 százalékos, míg 2023-hoz képest 24 százalékos növekedés. Legutóbb a pandémia után, a 2021-es rekordévben volt csak ennél magasabb az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma országos szinten.

Erős azonban a területi megoszlottság: a fővárosban lévő eladó lakások és házak iránti érdeklődés 2025 egészében 2 százalékkal csökkent az előző évhez képest, míg a megyeszékhelyek és megyei jogú városok 5 százalékos növekedést könyvelhettek el. A kisebb városok eladó lakóingatlanjai iránti érdeklődés közel 12 százalékkal, a községekben pedig több mint 16 százalékkal nőtt éves összevetésben.

Óvatos várakozások az árakban

Bár 2026 első negyedéve több ok miatt is forgalmasnak ígérkezik,

az árak tekintetében a felemásak a tendenciák.

A decemberi 0,1 százalékos havi árcsökkenés világos üzenet a piac számára: a vevők elérték a fizetőképességük felső határát. A 2025-ben tapasztalt tempós áremelkedés megismétlődése nem valószínű, mivel a piac már beárazta az eddig megismert kedvezményeket.

Az áremelkedésnek idén leginkább a keresetek emelkedése adhat támaszt, legfőképp a hitelezésen keresztül.

A képet viszont gazdasági kockázatok is árnyalják. Balogh példaként említette az elmúlt napokban kirobbantott venezuelai válságot, ami nemzetközi energiapiacokon és az infláción keresztül a kamatszintek változásán át akár a lakáspiacra is begyűrűzhet. A szakember szerint

2026 első fele várhatóan már nem a drasztikus drágulásról, hanem a kínálatbővülésről a forgalom növekedéséről szól majd.

„Várakozásaink szerint akár 160 ezer adásvétellel is zárhatta a lakáspiac a 2025-ös évet. Ha újabb váratlan fordulat nem történik hazai és nemzetközi fronton, akkor idén legalább 155-160 ezer adásvétellel számolhatnak a lakáspiacra lépő vevők és eladók” – fogalmazott.

