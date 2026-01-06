Több lakás cserélt gazdát decemberben, menetel az Otthon Start

2025 decemberében országosan kicsivel több lakóingatlant adtak-vettek a DH Group rendszeres havi tranzakciószám-becslése alapján, mint novemberben, de a szám látványosan csökkent az előző év azonos időszakához képest. A havi növekedés kellemes meglepetés, hiszen az ünnepek miatt hagyományosan lényegesen gyengébb szokott lenni az év utolsó hónapja.

A Duna House adatai alapján készült becslés szerint decemberben országosan 9646 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz viszonyítva mérsékelt, 1,5%-os növekedést mutat, az előző év decemberében mért 10 231-hez képest viszont 5,7%-os csökkenés látható.

Az Otthon Start Program piacélénkítő hatása miatt augusztusban és szeptemberben még látványosan nőtt a tranzakciók száma, majd

a szeptemberi adásvételi csúcs után novemberben már jelentős korrekciót mért a platform

– ez a tendencia fordult meg év végére és hozott újra növekedést decemberre.

Az Otthon Start program hatása augusztus óta mutatkozik meg a tranzakciószámokban, így érdemes összevetni a 2024-es és a tavalyi augusztustól-decemberig tartó időszakot. 2024-ben ezekben a hónapokban 51 323 adásvétel történt a Duna House adatai szerint, ami 2025-re 55 462-re nőtt. Látható tehát, hogy több mint 4000-rel magasabb ez a szám, a program idei bevezetése után.

Éves tekintetben így 129 ezer tranzakciót becsül a Duna House, amely az előrejelzett 120-130 ezres sáv tetején helyezkedik el.

Az idei, 2026-os ingatlanpiacon is hasonló, 110-130 ezres adásvételt vár az ingatlanközvetítő vállalat.

Élénk hitelezés decemberben

A Magyar Nemzeti Bank novemberig publikált hivatalos adatai és a Credipass decemberi előrejelzése alapján 1971 milliárd forinttal zárt a forintalapú jelzálogcélú hitelek piaca, amely így közel 46%-os növekedést jelent a 2024-es 1351 milliárd forinthoz mérten.

A Credipass a kedvező hitelkonstrukciók hatásaként

2026-ban is hasonló, 2000 milliárd forintos, aktív piaccal számolnak.

