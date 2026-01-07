Az állam is beszállna az egymilliárd eurós ferihegyi gyorsvasútba

Az egymilliárd euró körüli fejlesztés

27 km vasutat, két vasúti felüljárót és egy föld alatti ferihegyi megállót tartalmaz,

ebből 2030-2031-re megépülhet az első fázisban maga a vasúti szakasz. Ez még nem lesz integrált, de már nagyjából 15 perces gyakorisággal járhatnak majd rajta a vonatok. 2033-2034-re pedig megvalósulhat a másik szakasz, ez utóbbit akár párhuzamosan is fejlesztheti majd a koncesszor, de ez kapacitástól függ, akár gyorsabb is lehet - mondta Antal Ferenc, az NGM helyettes államtitkára.

Ha 2026 folyamán elindulhat a tervezés, akár 2028-ban elindulhat az első kapavágás - mondta az államtitkár. A tervezett koncessziós struktúra szerint valamennyi kockázati elem a koncesszor vállán pihen majd. A bevételi forrás egyik része a pályahasználati díj lesz- ezért a MÁV fizet majd a koncessziós társaságnak - a másik, a perondíj. A 35. év végén pedig az állam tulajdonába kerül majd a vasút.

Az NGM kalkulációja szerint egy 4000 Ft-os platformdíj mellett versenyképes opció lehet a vasút a taxihoz képest, és ha a több, mint 19,5 millió utassal kalkulál, akik a Budapest Airporton tavaly átutaztak, az körülbelül 10 millió potenciális utast jelentene. A cél az, hogy ez a mennyiség később tovább emelkedjen.

Lóga várakozása szerint a projektben a saját tőke és a külső tőke aránya 60-40 vagy 70-30 körül lehet majd, várhatóan nemzetközi és hazai bankok által rentábilisan finanszírozható

és akár kétszámjegyű megtérüléssel kecsegtethet.

A projektnek már sok kormány nekifutott, emiatt már van hozzá még érvényes környezetvédelmi engedély is, de a koncesszornak új építési engedélyeztetésre lesz szüksége. A megálló a jelenlegi holiday parking alatt fog létesülni, ezért a területet jogilag úgymond ki kell „szeletelni”, ehhez a Nemzeti Vagyonkezelő fog segítséget nyújtani.

Hazánkban az első világháború óta nem írtak ki vasúti koncessziót, a XIX. században voltak utoljára ilyenek, a nagy iparfejlesztésekhez kapcsolódóan, de később ezeket államosították.

