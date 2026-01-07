Fontos illetékváltozás január 1-től: ezt minden lakásvásárlónak tudnia kell!

Fontos könnyítéssel köszönti a lakásvásárlókat a január. Eddig is illetékkedvezményt kapott az, aki magánszemélyként lakástulajdont szerzett úgy, hogy a tranzakció előtt néhány évvel, vagy az azt követő egy évben eladott egy másik ingatlant, tehát lényegében lecserélte otthonát, január 1.-től azonban változik ennek szabálya.

2025. december 31-ig akkor lehetett illetékkedvezényt kapni a cserét pótló vétel kapcsán, ha a vevő az előző lakását vagy házát a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy az azt követő 1 éven belül eladta.

Ez a hároméves visszatekintési idő január 1-étől 5 évre változik (a vásárlást követő 1 év változatlan marad) és az illeték alapja továbbra is csak a két lakás forgalmi értékének különbözete. A gyakorlatban tehát öt évre kell visszanézni, nem háromra.

A hivatalos nevén visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%.

A másik változás, hogy továbbra is három évre visszatekintve - vagy egy évre előre - több lakás eladása esetén

a vagyonszerző a számára legkedvezőbb illetékalapot érvényesítheti

az illetékkötelezettség meghatározása során, mert kikerült a törvényből a "lakásvásárláshoz időben legközelebb eső lakáseladásra történő" szövegrész.

A törvény ennek kapcsán így fogalmaz: "ha a magánszemély több lakástulajdont cserél, illetve a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, értékesít, az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – az azonos jogcímű – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

