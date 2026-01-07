  • Megjelenítés
Megjelent a ferihegyi gyorsvasút közbeszerzése
Megjelent a ferihegyi gyorsvasút közbeszerzése

Megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti kapcsolatának kialakítására vonatkozó hirdetmény - szúrta ki a Magyar Építők. A nyertes ajánlattevő 35 évre szóló koncessziós konstrukcióban a vasúti kapcsolatot megtervezi, engedélyezteti, majd rá hárulnak a felújítási és kivitelezési munkák is.

A koncesszió része a tervezés, az engedélyeztetés, a beruházás finanszírozása, a megvalósuló vasúti pálya és állomás üzemeltetése és karbantartása, illetve a szükséges műszaki ellenőrzési és tanúsítási feladatokat is a nyertes végzi majd. A projektről korábban itt, az előkészítésről pedig itt írtunk.

Fontos, hogy ez egy nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt, tehát lényegében teljes egészében magántőkéből valósulhat meg.

Június közepén születhet döntés

Az első, részvételi szakaszban a Nemzeti Koncessziós Iroda és a Közbeszerzési hatóság dönt arról, hogy a jelentkezők közül melyik alkalmas a szerződés teljesítésére.

Az ajánlattételi szakaszba legfeljebb három gazdasági szereplő juthat be.

A részvételi jelentkezések beérkezésének határideje 2026 június 2, az eljárás tervezett lezárása 2026. június 15.

A koncessziós időszak időtartama 35 év. Az eljárás feltételes.

