Új általános vezérigazgató-helyettest igazolt a Wing
Új általános vezérigazgató-helyettest igazolt a Wing

Walter Katalin január 5-től általános vezérigazgató-helyettesként csatlakozott Magyarország egyik legnagyobb ingatlanfejlesztőjéhez, a Winghez.

Walter legutóbb a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója volt, több mint két évtizedes nemzetközi tanácsadói és vállalatvezetési tapasztalattal érkezik a Winghez.

Pályafutása során a McKinsey & Company frankfurti és budapesti irodáiban töltött 15 év alatt partnerként számtalan stratégiai és működésátalakítási projektet vezetett. Később egy nagy banknál egy komplex integrációs projektet irányított Magyarországon, majd pályafutását egy regionális biztosítótársaság vezetésében folytatta.

Walter Katalin. Forrás: WING
Az új vezető az elnök-vezérigazgatót, Noah Steinberget támogatva, komplex vállalatirányítási tapasztalatával és stratégiai szemléletével

a magyarországi üzleti tevékenység irányításában, alakításában és fejlesztésében vállal szerepet.

A Wing több mint 25 éve a hazai ingatlanpiac egyik vezető szereplője, emellett meghatározó részesedéssel rendelkezik Németország és Lengyelország piacain is. A vállalat az ingatlanfejlesztés teljes spektrumában aktív, iroda-, szálloda-, ipari és kiskereskedelmi projektek mellett az elmúlt években lakóingatlan-portfóliót is épített.

