  • Megjelenítés
Fordulat a magyar autópályaszakasznál: privatizálják, amiért évtizedek óta fizetünk
Ingatlan

Fordulat a magyar autópályaszakasznál: privatizálják, amiért évtizedek óta fizetünk

Portfolio
Az M6-os autópálya egyik, magánkézben lévő koncessziós szakasza az elmúlt két évtizedben több mint 300 milliárd forintos árbevétel mellett csaknem 70 milliárd forint profitot termelt. A most lejáró szerződés után a kormány az MKIF Zrt.-re, Mészáros Lőrinc és Szíjj László vállalatára bízza az üzemeltetést ötször annyiért, mint amit az állami Magyar Közútnak fizet problémásabb és összeségében hosszabb útszakaszok kezeléséért – írta cikkében a G7.
Építőipar 2026
A magyar építőipar nagyágyúi egy helyen!
Információ és jelentkezés

Az M6-os autópálya Érdi-tető és a Dunaújváros alatti M8-as csomópont közötti, 58,6 kilométeres szakaszát 2006-ban adták át, úgynevezett public-private partnership, azaz PPP-konstrukcióban épült, azaz magántőkéből valósult meg az állami beruházás. A 22 éves koncessziós időszak idén októberben járt le.

A koncesszió lejártával több lehetőség állt a kormány előtt. Meghosszabbíthatta volna a megállapodást a jelenlegi üzemeltetővel, átadhatta volna a szakaszt az állami Magyar Közútnak, nyílt pályázatot írhatott volna ki, vagy a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-re (MKIF) bízhatta az üzemeltetést. Végül ez utóbbi mellett döntött.

Drága üzemeltetés után még drágább jöhet

A legfrissebb pénzügyi adatok szerint az M6 Duna társaság 2024-ben 22,4 milliárd forint rendelkezésre állási díjat kapott az államtól. Ebből 7,5 milliárd forint volt az adózás előtti eredmény, miközben a tényleges működési költségek – bérek és igénybe vett szolgáltatások – mindössze 2,7 milliárd forintot tettek ki. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a G7-nek adott válaszában elmondta, hogy a 2025-ös rendelkezésre állási díj 24,2 milliárd forint volt. Az MKIF-nek való átadás után mai értéken számolva éves szinten évi nettó 8,2 milliárd forintot fizet majd.

Ez első pillantásra kedvező változásnak tűnik a korábbi 22,4 és 24,2 milliárd forinthoz képest, fontos különbség azonban, hogy az M6 Dunának fizetett díj tartalmazta az építési költségek időarányos részét is. Az

Még több Ingatlan

Rendőrségi vegzatúrát kiáltanak a szállásadók, de Soproni Tamás szerint nem volt más út

Fontos illetékváltozás január 1-től: ezt minden lakásvásárlónak tudnia kell!

A világ egyik vezető logisztikai vállalata költözik a Wing népligeti irodaházába

MKIF viszont egy frissen felújított szakaszt kap, amelyet 2057-ig kell üzemeltetnie.

A 2023–2024-ben elvégzett teljes felújítás 17 milliárd forintba került.

A G7 számítása szerint az MKIF-nek az évi 8,2 milliárd forintos bevétellel szemben mindössze körülbelül 3,2 milliárd forint működési költséggel kell számolnia az 58,6 kilométerre, ami rendkívül jövedelmező üzletet vetít előre. Összehasonlításképpen: az állami Magyar Közút 2023-ban mindössze 7,4 milliárd forintot kapott 291 kilométer gyorsforgalmi út – köztük a zsúfolt és drágábban fenntartható M0-s – üzemeltetésére, ami ráadásul

kétszer három sávos és betonburkolatú, ami jóval költségesebben javítható, mint az aszfalt.

A jövőbeni ellenőrzés lehetősége ráadásul korlátozott lesz – írja a G7. Az MKIF országos koncessziós szerződésében ugyanis egyetlen összesített ár szerepel, így az egyes szakaszok költségei és bevételei külön-külön nem lesznek átláthatóan nyomon követhetők.

Korábban is jó üzlet volt

Az üzemeltető M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. 2005-ös alapítása óta 315 milliárd forintos árbevétel mellett 69 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami mintegy 22 százalékos nyereségességnek felel meg. A holland bejegyzésű tulajdonosok miatt a kivitt profit után Magyarországon nem kellett társasági adót fizetni. A projekt finanszírozása döntően hitelből történt: a 116 milliárd forintos beruházáshoz 102 milliárd forintot kötvénykibocsátásból és fejlesztési hitelekből teremtettek elő. A magyar állam garantált rendelkezésre állási díjat fizetett, így a befektetők

gyakorlatilag kockázatmentes profithoz jutottak.

Szakértői számítások szerint, ha az állam közvetlenül, hasonló forrásokból valósította volna meg a beruházást, a két évtized alatt több mint 70 milliárd forintot takaríthatott volna meg. A PPP-konstrukció egyetlen érdemi előnye, hogy a kapcsolódó hitelfelvétel nem növeli az államadósságot, bár a költségvetési hiányban a törlesztés megjelenik.

A Fidesz ellenzéki éveiben épp ezért élesen bírálta az MSZP–SZDSZ-kormányok által kötött PPP-szerződéseket, de a 2010-es kormányváltás után az autópályás szerződések mégis érvényben maradtak.

Kapcsolódó cikkünk

Lázár is megszólalt a kamionos tüntetés ügyében – és tett egy fontos ígéretet

Erre az autópályára várt fél Magyarország: több, mint 34 kilométerrel bővült a hálózat

Egy határ, két valóság: Kassa megerősödése új kihívások elé állítja Észak-Magyarországot

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Fontos illetékváltozás január 1-től: ezt minden lakásvásárlónak tudnia kell!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility