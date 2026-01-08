Fordulat a magyar autópályaszakasznál: privatizálják, amiért évtizedek óta fizetünk

Építőipar 2026 A magyar építőipar nagyágyúi egy helyen!

Az M6-os autópálya Érdi-tető és a Dunaújváros alatti M8-as csomópont közötti, 58,6 kilométeres szakaszát 2006-ban adták át, úgynevezett public-private partnership, azaz PPP-konstrukcióban épült, azaz magántőkéből valósult meg az állami beruházás. A 22 éves koncessziós időszak idén októberben járt le.

A koncesszió lejártával több lehetőség állt a kormány előtt. Meghosszabbíthatta volna a megállapodást a jelenlegi üzemeltetővel, átadhatta volna a szakaszt az állami Magyar Közútnak, nyílt pályázatot írhatott volna ki, vagy a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-re (MKIF) bízhatta az üzemeltetést. Végül ez utóbbi mellett döntött.

Drága üzemeltetés után még drágább jöhet

A legfrissebb pénzügyi adatok szerint az M6 Duna társaság 2024-ben 22,4 milliárd forint rendelkezésre állási díjat kapott az államtól. Ebből 7,5 milliárd forint volt az adózás előtti eredmény, miközben a tényleges működési költségek – bérek és igénybe vett szolgáltatások – mindössze 2,7 milliárd forintot tettek ki. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a G7-nek adott válaszában elmondta, hogy a 2025-ös rendelkezésre állási díj 24,2 milliárd forint volt. Az MKIF-nek való átadás után mai értéken számolva éves szinten évi nettó 8,2 milliárd forintot fizet majd.

Ez első pillantásra kedvező változásnak tűnik a korábbi 22,4 és 24,2 milliárd forinthoz képest, fontos különbség azonban, hogy az M6 Dunának fizetett díj tartalmazta az építési költségek időarányos részét is. Az

MKIF viszont egy frissen felújított szakaszt kap, amelyet 2057-ig kell üzemeltetnie.

A 2023–2024-ben elvégzett teljes felújítás 17 milliárd forintba került.

A G7 számítása szerint az MKIF-nek az évi 8,2 milliárd forintos bevétellel szemben mindössze körülbelül 3,2 milliárd forint működési költséggel kell számolnia az 58,6 kilométerre, ami rendkívül jövedelmező üzletet vetít előre. Összehasonlításképpen: az állami Magyar Közút 2023-ban mindössze 7,4 milliárd forintot kapott 291 kilométer gyorsforgalmi út – köztük a zsúfolt és drágábban fenntartható M0-s – üzemeltetésére, ami ráadásul

kétszer három sávos és betonburkolatú, ami jóval költségesebben javítható, mint az aszfalt.

A jövőbeni ellenőrzés lehetősége ráadásul korlátozott lesz – írja a G7. Az MKIF országos koncessziós szerződésében ugyanis egyetlen összesített ár szerepel, így az egyes szakaszok költségei és bevételei külön-külön nem lesznek átláthatóan nyomon követhetők.

Korábban is jó üzlet volt

Az üzemeltető M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. 2005-ös alapítása óta 315 milliárd forintos árbevétel mellett 69 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami mintegy 22 százalékos nyereségességnek felel meg. A holland bejegyzésű tulajdonosok miatt a kivitt profit után Magyarországon nem kellett társasági adót fizetni. A projekt finanszírozása döntően hitelből történt: a 116 milliárd forintos beruházáshoz 102 milliárd forintot kötvénykibocsátásból és fejlesztési hitelekből teremtettek elő. A magyar állam garantált rendelkezésre állási díjat fizetett, így a befektetők

gyakorlatilag kockázatmentes profithoz jutottak.

Szakértői számítások szerint, ha az állam közvetlenül, hasonló forrásokból valósította volna meg a beruházást, a két évtized alatt több mint 70 milliárd forintot takaríthatott volna meg. A PPP-konstrukció egyetlen érdemi előnye, hogy a kapcsolódó hitelfelvétel nem növeli az államadósságot, bár a költségvetési hiányban a törlesztés megjelenik.

A Fidesz ellenzéki éveiben épp ezért élesen bírálta az MSZP–SZDSZ-kormányok által kötött PPP-szerződéseket, de a 2010-es kormányváltás után az autópályás szerződések mégis érvényben maradtak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János