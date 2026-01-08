  • Megjelenítés
Lassult a lakásár-emelkedés decemberben, nincs már ennyi pénze az embereknek
Ingatlan

Lassult a lakásár-emelkedés decemberben, nincs már ennyi pénze az embereknek

Portfolio
2025 decemberében tovább lassult a lakások áremelkedése Magyarországon. Országos átlagban az év utolsó hónapjában mindössze 0,4 százalékkal nőttek az árak, Budapesten pedig tovább gyorsult az árcsökkenés, 0,7 százalékkal volt kevesebb az átlagár a fővárosban az év utolsó hónapjában, mint novemberben – derül ki az ingatlan.com legfrissebb lakásárindexéből.
Építőipar 2026
Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!
Információ és jelentkezés

Budapesten a vevők fizetőképessége elérte a plafont, ami gátat szabott a drágulásnak

– idézi az ingatlan.com közleménye gazdasági szakértőjét, Balogh Lászlót.

A kereslet október óta már nem tudja fenntartani a korábbi növekedési ütemet, ami gyorsan megjelent a fővárosi lakásárak alakulásában is.

Pest megyében szintén érdemi lassulás következett be. A novemberi 1,7 százalékos havi drágulás decemberre bőven 1 százalék alá csökkent, vagyis az áremelkedés üteme egyetlen hónap alatt látványosan lassult a fővárosi agglomerációban is.

Még több Ingatlan

Fordulat a magyar autópályaszakasznál: privatizálják, amiért évtizedek óta fizetünk

Rendőrségi vegzatúrát kiáltanak a szállásadók, de Soproni Tamás szerint nem volt más út

Fontos illetékváltozás január 1-től: ezt minden lakásvásárlónak tudnia kell!

Az ország többi részén összességében nem történt jelentős fordulat, ugyanakkor Közép- és Dél-Dunántúlon az elmúlt hónapok átlagánál nagyobb tempójú áremelkedés volt tapasztalható. Ez elsősorban az év közbeni korrekciónak tekinthető, mivel az év második felében a Kelet-Magyarországi régiók árai tempósabban nőttek a Nyugat-Magyarországi lakások árainál.

Éves szinten két számjegyű drágulás

Bár havi szinten a vevők számára kedvezően alakultak az árak decemberben, 2025 egészében az egy évvel korábbihoz képest jelentősen nőttek az árak: országosan 18 százalékkal, Budapesten pedig 20 százalékkal.

Balogh azonban elmondta, hogy az első félévben ennél még jóval tempósabb volt az éves drágulás, de az éves mutatót mérsékelte a bázishatás, tehát a 2024 végi, érezhetően növekedő árak. Ekkor ugyanis már az állampapírokból kiszálló és a lakáspiacra visszatérő befektetők kezdtek aktívak lenni.

A lakásárak alakulása továbbra is szorosan együtt mozog a kereslet változásával. Október óta a kereslet lanyhulása az addigi drágulást stagnálássá alakította. Ennek hátterében egyrészt az áll, hogy

sok vásárló elérte a fizetőképességének felső határát,

másrészt Budapesten az Otthon Start Program 1,5 millió forintos négyzetméterár-sapkája érezhetően visszafogta áremelkedést.

Mennyibe kerülnek most az eladó lakások és házak?

Több budapesti kerületben a használt lakások a múlt év utolsó hónapjaiban alig mutattak változást. A XXIII. kerületben a december végére 817 ezer forintra csökkent az átlagos négyzetméterár a szeptemberi 831 ezer forintról. Az egyik legnépszerűbb és legjelentősebb választékot nyújtó XIII. kerületben a múlt év gégén közel 1,6 millió forint volt az átlag, ami lényegében megegyezik a szeptember eleji értékkel.

Szeptember eleje óta mindössze 1-2 százalékos drágulás, azaz majdnem stagnálás jellemezte az I., az V., a VI. és a III. kerületet is.

Budapest (3)

„Elsősorban a drágább városrészekben látható árkorrekció, ami annak is köszönhető, hogy ezekben a kerületekben már az Otthon Start program indulása előtt is a másfél millió forintot közelében jártak a négyzetméterárak” – fogalmazott Balogh.

Debrecenben év végére a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára elérte az egymillió forintot, míg a legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján lett 289 ezer forintos árszinttel. A nagyvárosok lakóingatlanjainak felértékelődését jól jellemzi, hogy már négy olyan megyeszékhely van, ahol az átlagos négyzetméterár meghaladja a 900 ezer forintot. Szegeden 955 ezer, Székesfehérváron 923 ezer, Győrben 922 ezer, Veszprémben pedig 913 ezer forint az eladó lakások és házak átlagos négyzetméterára.

városok (3)

Idén is élénk maradhat a forgalom a lakáspiacon. A használt lakások esetében viszont

újabb árrobbanásra nem lehet számítani a vevők fizetőképességének korlátai miatt,

illetve annak köszönhetően, hogy az eladók már minden eddig ismert tényezőt beáraztak ami hatással lehet a forgalomra vagy az árakra. A használt lakások drágulását fékezheti az is, hogy a lakásfejlesztők több ezer olyan új lakással jelenhetnek meg a kínálatban, amik megfelelnek a 3 százalékos hitel feltételeinek. Budapesten bizonyos kerületekben és városrészekben emiatt közel azonos árszintre kerülhetnek a használt és az új lakások, ami érdekes fordulatokat hozhat az ingatlanpiacon 2026-ban.

Kapcsolódó cikkünk

Túl drágák a házak: rendkívüli lépést jelentett be Donald Trump - Drasztikusan csökkenhetnek az ingatlanárak

Rendőrségi vegzatúrát kiáltanak a szállásadók, de Soproni Tamás szerint nem volt más út

Fontos illetékváltozás január 1-től: ezt minden lakásvásárlónak tudnia kell!

Jelzáloghitel-elengedés 2026: milliókkal csökkentheted a tartozásodat, itt van az összes tudnivaló

Megőrülnek a magyarok az Otthon Startért, soha nem látott számok érkeztek a piacról

Több lakás cserélt gazdát decemberben, menetel az Otthon Start

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Fontos illetékváltozás január 1-től: ezt minden lakásvásárlónak tudnia kell!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility