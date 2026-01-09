  • Megjelenítés
Drámai zuhanás Amerikában: ilyen mélyponton rég nem jártak a lakásépítések
Drámai zuhanás Amerikában: ilyen mélyponton rég nem jártak a lakásépítések

Októberben a koronavírus-járvány kezdete óta nem látott mélypontra esett az új lakásépítések száma az Egyesült Államokban, és az adat jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól - írja a Bloomberg.
Az új lakóingatlanok építése 4,6 százalékkal csökkent, évesített alapon 1,25 millió otthonra. Ez jóval alacsonyabb a szakértők által várt 1,33 milliós szintnél. A családi házak építése ugyan 5,4 százalékkal nőtt, de még így is

az elmúlt két év leggyengébb szintjei közelében maradt.

A többlakásos épületeknél ezzel szemben csaknem 26 százalékos visszaesést mértek.

Az adatok arra utalnak, hogy az építőipari vállalatok továbbra is óvatosak: igyekeznek lerövidíteni az építési időket és hatékonyabban szervezni a munkát, miközben kivárják a vásárlói kereslet érdemi élénkülését. A lakásépítői hangulatindex mindössze 39 ponton áll, ami kifejezetten gyenge szintnek számít.

A visszafogottság annak ellenére is fennmarad, hogy a lakásvásárlás megfizethetősége valamelyest javult.

A májusban még 7 százalék körüli szinten lévő jelzáloghitel-kamatok októberre 6,25 százalékra estek, ami egyéves mélypontnak felel meg.

Az új lakások árai is csökkentek az elmúlt év nagy részében.

Az elmúlt negyedévben azt mondtam, hogy a csökkenő kamatok a piac fellendülését jelezhetik. Sajnos ez a fordulat egyelőre nem következett be

– mondta Stuart Miller, a Lennar építőipari vállalat vezérigazgatója.

Donald Trump, az USA elnöke a megfizethetőségi problémák enyhítésére azt javasolta, hogy tiltsák ki az intézményi befektetőket a családi házak piacáról. Emellett felkérte a Fannie Mae-t és a Freddie Mac-et, hogy 200 milliárd dollár értékben vásároljanak jelzálogkötvényeket a hitelkamatok leszorítása érdekében.

