Drámai zuhanás Amerikában: ilyen mélyponton rég nem jártak a lakásépítések

Az új lakóingatlanok építése 4,6 százalékkal csökkent, évesített alapon 1,25 millió otthonra. Ez jóval alacsonyabb a szakértők által várt 1,33 milliós szintnél. A családi házak építése ugyan 5,4 százalékkal nőtt, de még így is
az elmúlt két év leggyengébb szintjei közelében maradt.
A többlakásos épületeknél ezzel szemben csaknem 26 százalékos visszaesést mértek.
Az adatok arra utalnak, hogy az építőipari vállalatok továbbra is óvatosak: igyekeznek lerövidíteni az építési időket és hatékonyabban szervezni a munkát, miközben kivárják a vásárlói kereslet érdemi élénkülését. A lakásépítői hangulatindex mindössze 39 ponton áll, ami kifejezetten gyenge szintnek számít.
A visszafogottság annak ellenére is fennmarad, hogy a lakásvásárlás megfizethetősége valamelyest javult.
A májusban még 7 százalék körüli szinten lévő jelzáloghitel-kamatok októberre 6,25 százalékra estek, ami egyéves mélypontnak felel meg.
Az új lakások árai is csökkentek az elmúlt év nagy részében.
Az elmúlt negyedévben azt mondtam, hogy a csökkenő kamatok a piac fellendülését jelezhetik. Sajnos ez a fordulat egyelőre nem következett be
– mondta Stuart Miller, a Lennar építőipari vállalat vezérigazgatója.
Donald Trump, az USA elnöke a megfizethetőségi problémák enyhítésére azt javasolta, hogy tiltsák ki az intézményi befektetőket a családi házak piacáról. Emellett felkérte a Fannie Mae-t és a Freddie Mac-et, hogy 200 milliárd dollár értékben vásároljanak jelzálogkötvényeket a hitelkamatok leszorítása érdekében.
