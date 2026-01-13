  • Megjelenítés
Irodaházat adott el hazánkban a brit befektető
Irodaházat adott el hazánkban a brit befektető

A brit Martley Capital eladta a budaörsi Terra Park Next irodaparkban található Terra Next A irodaházat egy hazai, saját célra vásárló befektetőnek - írta meg a Property Forum.
A londoni székhelyű Martley Capital lezárta a budaörsi Terra Park Next irodaparkban található Terra Next A irodaház adásvételét. A befektető továbbra is tulajdonosa és üzemeltetője marad a szomszédos B épületnek.

Az ingatlant a Martley egyik közép-európai alapja adta el 2025 negyedik negyedévében egy hazai, saját használatra vásárló befektetőnek. A tranzakció jogi tanácsadója a Kapolyi Ügyvédi Iroda volt.

Az eladási árat a cég nem közölte, csak annyit. hogy az "megfelelt az alap által kitűzött célárnak." A Terra Park Next összesen tíz irodaépületből áll, mintegy 6,5 hektár területen.

A 2001-ben épült A épület körülbelül 10 ezer négyzetméter irodaterületet biztosít az alagsorban, a földszinten és három emeleten, a hozzá tartozó parkolóhelyekkel együtt.

A cikk idézte Raduly Tibort, a Martley Capital magyarországi vezetőjét, aki elmondta, hogy

a piaci környezet már egyértelműen a fellendülés jeleit mutatja.

A Martley Capital jelenleg mintegy 900 millió font (391,7 milliárd magyar forint) értékű vagyont kezel az Egyesült Királyságban és Európa-szerte.

Címlapkép forrása: Martley Capital

