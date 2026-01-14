  • Megjelenítés
Máris itt a fordulat a lakáspiacon: újra drágulnak az albérletek
Máris itt a fordulat a lakáspiacon: újra drágulnak az albérletek

Portfolio
Fordulatot hozott az év utolsó hónapja az albérletpiacon: három hónapnyi csökkenés után decemberben országosan 0,6, Budapesten pedig 1 százalékkal nőttek a bérleti díjak novemberhez képest. Éves szinten viszont lassuló drágulás látható, hiszen a lakbérek országosan 5,4 százalékkal, Budapesten 5,6 százalékkal emelkedtek.
Véget ért a korábbi, három hónapon át tartó csökkenés a bérleti díjakban, ugyanakkor éves összevetésben tovább mérséklődött az albérletdrágulás üteme:

országosan már csak 5,4 százalékkal, Budapesten pedig 5,6 százalékkal voltak magasabbak a bérleti díjak, mint egy évvel korábban

- áll a KSH-ingatlan.com lakbérindexéhez fűzött elemzésben.

A havi változások mögött régiónként eltérő mozgás látszik a tavaly decemberi adatok alapján. Pest vármegyében 1,1 százalékkal, a Dél-Alföldön 1,7 százalékkal nőttek a bérleti díjak havi alapon, miközben több térségben csökkenés következett be, például Észak-Magyarországon mínusz 1,8 százalék, Dél-Dunántúlon mínusz 1,4 százalék volt a havi változás. Éves összevetésben a legnagyobb drágulást a Dél-Alföld mutatta 11,8 százalékkal, míg a legkisebb emelkedés Észak-Alföldön volt, 0,9 százalékkal. A lakbérek országosan az októberi, Budapesten pedig a szeptemberi albérletárszinteket közelítették meg, miközben 2-2,5 százalékkal még mindig alacsonyabbak az augusztusi csúcsidőszak értékeinél.

Óriási fejlesztés a nagyvárosban, 220 milliárdos kormányzati keret várja a folytatást

Vezérigazgató-váltás az egyik legnagyobb magyar mérnökirodánál

Irodaházat adott el hazánkban a brit befektető

lakbér 1

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint még kérdés, hogy a decemberi fordulat korrekciónak számít-e több hónapos albérletár-csökkenés után, vagy trendfordulót jelent. A mostani helyzet megértéséhez fontos támpont a kínálat alakulása. Az albérletárak csökkenésének időszakában a kiadó lakáshirdetések száma folyamatosan mérséklődött. 2025. szeptember elején még több mint 18 ezer kiadó lakásból válogathattak a bérlők,

2026 január elejére viszont közel 17 ezer hirdetésre csökkent a választék, ami 7,3 százalékos visszaesést jelent szeptemberhez képest.

Mindez arra utal, hogy a mérséklődő árak mellett a kereslet „felszívhatta” a kínálatot a piacról. A szűkülő választék pedig hozzájárulhatott ahhoz, hogy az albérletárak csökkenése megtorpant, és decemberben emelkedésbe fordult.

Településtípusok szerint ugyanakkor nem ott csökkent a legjobban a kínálat, ahol a legnagyobb az albérletpiac. A fővárosi kerületekben éves összevetésben gyakorlatilag stagnálás látszik, 0,2 százalékos csökkenéssel, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban viszont 5,6 százalékkal nőtt a hirdetésszám. Ezzel szemben a városokban 9,7 százalékkal, a községekben pedig 20,7 százalékkal lett kisebb a kínálat, ami azt jelzi, hogy a kínálati szűkülés inkább a városi térségekben volt látványos, nem pedig Budapesten vagy a klasszikus egyetemi központokban.

A friss, január első hetére jellemző bérleti díjak alapján Budapesten a kiadó lakóingatlanok bérleti díjának középértéke 260 ezer forint.

A legdrágább kerület az V. kerület 363 ezer forintos mediánnal, míg a legolcsóbb a XXIII. kerület 183 ezer forinttal.

A kiemelt kerületek közül a VIII. és a IX. kerületben egyaránt 250 ezer forint az albérletárak középértéke, a XI. kerületben 270 ezer forint, a XIII. kerületben pedig 260 ezer forint.

A vármegyeszékhelyek közül

Debrecen 230 ezer forintos medián lakbérrel kezdte az évet, míg Győrben ugyanez az összeg 200 ezer forint,

Szegeden és Veszprémben pedig egyaránt 180 ezer forint. Pécsen 175 ezer forintért, Kecskeméten 165 ezer forintért, Egerben 160 ezer forintért, Miskolcon pedig 130 ezer forintért várják a bérlőket a kiadó lakások és házak átlagos bérleti díja alapján.

Balogh László szerint az albérletpiacon két erő feszül most egymásnak. Egyrészt az Otthon Start hitelt igénylő fiatalok leginkább az albérletpiaci keresletet csökkentik, így, ha a program népszerűsége megmarad 2026-ban, akkor az albérletárak tovább stagnálhatnak vagy akár csökkenhetnek is. Másik részről viszont a keresetek és jövedelmek 2026-os növekedése magával húzhatja felfelé a bérleti díjakat is, hiszen több pénzből magasabb bérleti díjat tudnak finanszírozni a bérlők.

Hogy mi várható az albérleti piacon, arról a Portfolio Lakáspiaci Hangulatfelmérését ismertető cikkeinkben is írtunk:

