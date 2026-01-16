  • Megjelenítés
Új tulajdonosa lett Buda ikonikus irodaházának
Új tulajdonosa lett Buda ikonikus irodaházának

Megvásárolta az Óbuda Gate irodaházat tulajdonló Dorkan Property Kft.-t a Gránit Alapkezelő által menedzselt, több mint 40 ezer befektetővel rendelkező Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (MPTIA). Az eladó szintén egy ingatlanalap: az Equilor Alapkezelő által kezelt Central European Ingatlanalap.
Az Óbuda Gate egy modern, Duna-parti panorámás, 14 000 m²-es „A” kategóriás irodaház Budán. Az épület 2001-ben épült, tervezője Horváth Lajos Ybl-díjas építész, aki a „Property Award 2002 - Prize for the best office building” díjat, illetve 2003-ban a Pro Architectura díjat is elnyerte érte. Az épületben korszerű gépészeti berendezések, rugalmasan alakítható belső terek, panorámaliftek, étterem, elektromos autótöltők, autómosó biztosítja a kényelmes és biztonságos munkakörnyezetet.

Az ingatlant tulajdonló társaság megvételéről az Equilor Alapkezelő által kezelt Central European Ingatlanalappal kötött adásvételi szerződést az MPTIA.

Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója szerint a lépéssel tovább erősítik elkötelezettségüket a prémium minőségű, jól menedzselt ingatlanok iránt, amelyek a piaci trendekhez és a befektetői elvárásokhoz egyaránt alkalmazkodnak, egyúttal

összhangban van a Gránit Alapkezelő „5B-stratégiájával”,

amely alapján a Gránit által kezelt alapok fenntartható, magas minőségű irodaportfóliót építenek Budapest, Belgrád és Bukarest mellett Bécsben és Pozsonyban (Bratislava) is, miközben a portfólió értékét és sokszínűségét növelik - fogalmaz az alapkezelő közleménye.

