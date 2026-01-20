  • Megjelenítés
Vészjósló jelek a világ második legnagyobb gazdaságából: évekig kitarthat az ingatlanválság
Ingatlan

Vészjósló jelek a világ második legnagyobb gazdaságából: évekig kitarthat az ingatlanválság

MTI
Kínában öt hónapja a legmeredekebben csökkent az új lakások ára decemberben az előző évhez képest, a kínai statisztikai hivatal adatai szerint - írja az MTI.
Property Warm Up 2026
Az év első ingatlanpiaci konferenciája, vásárolja meg jegyét online!
Információ és jelentkezés

Kínában

a 70 legnagyobb városban az új lakások átlagára éves szinten 2,7 százalékkal esett decemberben,

ez tavaly július óta a legnagyobb mértékű csökkenés. Novemberben 2,4 százalékos éves esést regisztrált a hivatal.

Havi összevetésben 0,4 százalékkal csökkent az új lakások ára decemberben, miután novemberben azonos mértékű visszaesést regisztráltak.

Még több Ingatlan

Két évtizede üresen álló épületből alakítanak ki otthonokat a fővárosban: 26 család életét változtathatja meg

Budapest nyolc holdja: így nőhet az agglomerációs városok súlya

Változás a panellakások piacán: ami vidéken elkezdődött, hamarosan a fővárost is elérheti

A tavalyi december volt zsinórban a 30. hónap, amikor Kínában éves szinten csökkent az új lakások ára,

annak ellenére, hogy a kínai kormány az utóbbi időszakban számos intézkedéssel próbálta élénkíteni a keresletet az ingatlanpiac stabilizálása érdekében. A kínai lakáspiaci válságról legutóbb itt írtunk.

Decemberben az új lakások átlagára Pekingben 2,4 százalékkal, Kantonban 4,8 százalékkal, Sencsenben 4,4 százalékkal csökkent, Sanghajban viszont 4,8 százalékkal emelkedett éves összevetésben.

A kínai statisztikai hivatal adatai szerint a 70 legnagyobb kínai város közül 6 városban emelkedtek az árak decemberben, míg 58-ban csökkenést jegyeztek fel.

Az ingatlanszektor folytatódó gyengesége nagyjából összhangban van a várakozásainkkal, és valószínűleg továbbra is jelentősen visszafogja Kína növekedését a következő két-három évben

- nyilatkozta Jeff Zhang, a Morningstar elemzője.

Kapcsolódó cikkünk

Növekedési szakadék fenyegeti a világ második legnagyobb gazdaságát

Kína éve: így mondtak nemet Washingtonnak

Mikor előzi meg Kína gazdasága Amerikáét? - 15 évvel eltolták a várható időpontot

Enyhül a defláció Kínában, de a termelői árak már 38 hónapja esnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Kemény dán válaszcsapás Grönland ügyében: ezt nem teszi zsebre Amerika
Változás a panellakások piacán: ami vidéken elkezdődött, hamarosan a fővárost is elérheti
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility