Vészjósló jelek a világ második legnagyobb gazdaságából: évekig kitarthat az ingatlanválság

Kínában öt hónapja a legmeredekebben csökkent az új lakások ára decemberben az előző évhez képest, a kínai statisztikai hivatal adatai szerint - írja az MTI.

Kínában

a 70 legnagyobb városban az új lakások átlagára éves szinten 2,7 százalékkal esett decemberben,

ez tavaly július óta a legnagyobb mértékű csökkenés. Novemberben 2,4 százalékos éves esést regisztrált a hivatal.

Havi összevetésben 0,4 százalékkal csökkent az új lakások ára decemberben, miután novemberben azonos mértékű visszaesést regisztráltak.

A tavalyi december volt zsinórban a 30. hónap, amikor Kínában éves szinten csökkent az új lakások ára,

annak ellenére, hogy a kínai kormány az utóbbi időszakban számos intézkedéssel próbálta élénkíteni a keresletet az ingatlanpiac stabilizálása érdekében. A kínai lakáspiaci válságról legutóbb itt írtunk.

Decemberben az új lakások átlagára Pekingben 2,4 százalékkal, Kantonban 4,8 százalékkal, Sencsenben 4,4 százalékkal csökkent, Sanghajban viszont 4,8 százalékkal emelkedett éves összevetésben.

A kínai statisztikai hivatal adatai szerint a 70 legnagyobb kínai város közül 6 városban emelkedtek az árak decemberben, míg 58-ban csökkenést jegyeztek fel.

Az ingatlanszektor folytatódó gyengesége nagyjából összhangban van a várakozásainkkal, és valószínűleg továbbra is jelentősen visszafogja Kína növekedését a következő két-három évben

- nyilatkozta Jeff Zhang, a Morningstar elemzője.

