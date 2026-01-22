Drámai zuhanás London ingatlanpiacán: a leggazdagabb kerületek vesztették a legtöbbet

A londoni árak csökkenése ezzel meghaladta az októberi 4,3 százalékos mínuszt.
A legnagyobb veszteséget a legdrágább belső kerületek szenvedték el.
Westminsterben 15,5 százalékkal estek az árak, miközben az átlagár így is 866 ezer font. Kensingtonban és Chelsea-ben 16,3 százalékos zuhanás után átlagosan 1,19 millió fontba kerül egy ingatlan. Mindkét városrész hagyományosan népszerű a külföldi vásárlók körében, ám a nem belföldi illetőségűekre vonatkozó adószabályok módosítása miatt sokan elhagyták a piacot.
Ezzel szemben a külső londoni kerületekben – például Bromleyban, Waltham Forestben vagy Haveringben – tovább emelkedtek az árak. Haveringben 5,2, Bromleyban 6 százalékos növekedést mértek az elmúlt egy évben.
Más, korábban szintén lebegtetett lépések – például az illetékrendszer átalakítása vagy a nyereségadó kiterjesztése egyes lakóingatlanokra – végül nem valósultak meg, de az ezekkel kapcsolatos bizonytalanság egész évben fékezte a piacot. A novemberi eseményen Rachel Reeves pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2028 áprilisától kiegészítő helyi adót vetnek ki a 2 millió font feletti értékű ingatlanokra, amelyek többsége Londonban és Nagy-Britannia délkeleti régiójában található.
Országosan nőttek a lakásárak
Az Egyesült Királyság egészét nézve ugyanakkor novemberben 2,5 százalékkal nőttek a lakásárak, az országos átlagár 271 ezer fontra emelkedett. Anglián belül Északkelet-Anglia érte el a legnagyobb, 6,8 százalékos éves növekedést, míg London volt az egyetlen régió, ahol csökkentek az árak. Korábban arról írtunk, hogy az országban idén 2-4% közötti éves lakásár-emelkedés jöhet a brit Nationwide Building Society várakozása szerint.
A magánbérleti díjak emelkedése is lassul: decemberben éves szinten 4 százalékos volt a drágulás, ami 2022 tavasza óta a legalacsonyabb érték, és jócskán elmarad a tavalyi 9,1 százalékos csúcstól. Ez a bérek 4,7 százalékos növekedésével párosulva némi enyhülést hoz a bérlőknek a hosszú megszorításos időszak után.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Saját szabályaiban botlik el az EU legnagyobb lelőhelyének kihasználása
Lépten-nyomon egy békésebb világra szabott szabályrendszerbe ütköznek a brüsszeli tervek.
Titkos digitális fegyverkezés indult: mesterséges intelligenciával vadásznak az ukránok a drónokra
Nagy üzletet csinált a Palantir.
Kiszivárgott: Trump hónapokon belül megdöntené a kommunistákat – Kirobbantható az évtizedes rezsim?
"Bevált" receptet követnének.
Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról
Megszólalt Nagy Márton.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Példátlan méretű hadgyakorlat indul márciusban: 28 ezer katona mozgósítása közben robbant a Trump-bomba
A gyakorlatot pont az a Norvégia vezeti, akikre nagyon haragszik most az amerikai elnök.
Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?
Enyhül a feszültség, veszik a hazai részvényeket is.
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.