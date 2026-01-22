Drámai zuhanás London ingatlanpiacán: a leggazdagabb kerületek vesztették a legtöbbet

A legnagyobb veszteséget a legdrágább belső kerületek szenvedték el.

Westminsterben 15,5 százalékkal estek az árak, miközben az átlagár így is 866 ezer font. Kensingtonban és Chelsea-ben 16,3 százalékos zuhanás után átlagosan 1,19 millió fontba kerül egy ingatlan. Mindkét városrész hagyományosan népszerű a külföldi vásárlók körében, ám a nem belföldi illetőségűekre vonatkozó adószabályok módosítása miatt sokan elhagyták a piacot.

Ezzel szemben a külső londoni kerületekben – például Bromleyban, Waltham Forestben vagy Haveringben – tovább emelkedtek az árak. Haveringben 5,2, Bromleyban 6 százalékos növekedést mértek az elmúlt egy évben.

Más, korábban szintén lebegtetett lépések – például az illetékrendszer átalakítása vagy a nyereségadó kiterjesztése egyes lakóingatlanokra – végül nem valósultak meg, de az ezekkel kapcsolatos bizonytalanság egész évben fékezte a piacot. A novemberi eseményen Rachel Reeves pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2028 áprilisától kiegészítő helyi adót vetnek ki a 2 millió font feletti értékű ingatlanokra, amelyek többsége Londonban és Nagy-Britannia délkeleti régiójában található.

Országosan nőttek a lakásárak

Az Egyesült Királyság egészét nézve ugyanakkor novemberben 2,5 százalékkal nőttek a lakásárak, az országos átlagár 271 ezer fontra emelkedett. Anglián belül Északkelet-Anglia érte el a legnagyobb, 6,8 százalékos éves növekedést, míg London volt az egyetlen régió, ahol csökkentek az árak. Korábban arról írtunk, hogy az országban idén 2-4% közötti éves lakásár-emelkedés jöhet a brit Nationwide Building Society várakozása szerint.

A magánbérleti díjak emelkedése is lassul: decemberben éves szinten 4 százalékos volt a drágulás, ami 2022 tavasza óta a legalacsonyabb érték, és jócskán elmarad a tavalyi 9,1 százalékos csúcstól. Ez a bérek 4,7 százalékos növekedésével párosulva némi enyhülést hoz a bérlőknek a hosszú megszorításos időszak után.

