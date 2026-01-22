  • Megjelenítés
Drámai zuhanás London ingatlanpiacán: a leggazdagabb kerületek vesztették a legtöbbet
Ingatlan

Drámai zuhanás London ingatlanpiacán: a leggazdagabb kerületek vesztették a legtöbbet

Portfolio
Belső-Londonban novemberben a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott ütemben estek az ingatlanárak: az éves visszaesés 4,6 százalék volt - írja a Financial Times. A Zoopla ingatlanportál vezetője szerint a brit költségvetés körüli találgatások, különösen a drága ingatlanok magasabb adóztatásáról szóló hírek visszafogták a keresletet a felső piaci szegmensben.
A londoni árak csökkenése ezzel meghaladta az októberi 4,3 százalékos mínuszt.

Property Warm Up 2026
Információ és jelentkezés

A legnagyobb veszteséget a legdrágább belső kerületek szenvedték el.

Westminsterben 15,5 százalékkal estek az árak, miközben az átlagár így is 866 ezer font. Kensingtonban és Chelsea-ben 16,3 százalékos zuhanás után átlagosan 1,19 millió fontba kerül egy ingatlan. Mindkét városrész hagyományosan népszerű a külföldi vásárlók körében, ám a nem belföldi illetőségűekre vonatkozó adószabályok módosítása miatt sokan elhagyták a piacot.

Ezzel szemben a külső londoni kerületekben – például Bromleyban, Waltham Forestben vagy Haveringben – tovább emelkedtek az árak. Haveringben 5,2, Bromleyban 6 százalékos növekedést mértek az elmúlt egy évben.

Még több Ingatlan

Magyarországot utánozza Donald Trump? Váratlan helyről kaphat lökést az amerikai lakáspiac

Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után

Itt a bejelentés: a VI. kerület után Budán is betiltanák az Airbnb-t

Más, korábban szintén lebegtetett lépések – például az illetékrendszer átalakítása vagy a nyereségadó kiterjesztése egyes lakóingatlanokra – végül nem valósultak meg, de az ezekkel kapcsolatos bizonytalanság egész évben fékezte a piacot. A novemberi eseményen Rachel Reeves pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2028 áprilisától kiegészítő helyi adót vetnek ki a 2 millió font feletti értékű ingatlanokra, amelyek többsége Londonban és Nagy-Britannia délkeleti régiójában található.

Országosan nőttek a lakásárak

Az Egyesült Királyság egészét nézve ugyanakkor novemberben 2,5 százalékkal nőttek a lakásárak, az országos átlagár 271 ezer fontra emelkedett. Anglián belül Északkelet-Anglia érte el a legnagyobb, 6,8 százalékos éves növekedést, míg London volt az egyetlen régió, ahol csökkentek az árak. Korábban arról írtunk, hogy az országban idén 2-4% közötti éves lakásár-emelkedés jöhet a brit Nationwide Building Society várakozása szerint.

A magánbérleti díjak emelkedése is lassul: decemberben éves szinten 4 százalékos volt a drágulás, ami 2022 tavasza óta a legalacsonyabb érték, és jócskán elmarad a tavalyi 9,1 százalékos csúcstól. Ez a bérek 4,7 százalékos növekedésével párosulva némi enyhülést hoz a bérlőknek a hosszú megszorításos időszak után.

Kapcsolódó cikkünk

Költözik a brit nagybank: elhagyja Dublint az európai székhely

Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői

Most érdemes lakást venni Nagy-Britanniában, gyorsul a drágulás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak
Hivatalos: az MBH Banké az Otthon Centrum
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility