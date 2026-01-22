Magyarországot utánozza Donald Trump? Váratlan helyről kaphat lökést az amerikai lakáspiac

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A jelenlegi szabályok szerint az amerikaiak 59,5 éves koruk előtt csak 10 százalékos büntetés és a jövedelemadó megfizetése mellett vehetnek ki pénzt a 401(k) típusú nyugdíjszámlájukról. Kevin Hassett, a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatója azonban a múlt héten megerősítette, hogy

a kormányzat aktívan dolgozik azon, hogy lakásvásárlási cél esetén eltörölje ezt a büntetést.

A szabályok módosításához a Kongresszus jóváhagyása szükséges. Ha a változtatás életbe lép, az jelentősen megemelheti a lakáskeresletet, így tovább hajthatja felfelé az árakat.

Egy friss felmérés szerint azok közül az amerikaiak közül, akik a következő egy évben lakást vásárolnának, 22 százalék tervezi nyugdíj-megtakarításainak felhasználását az önerő előteremtésére.

Ha könnyebbé tesszük a 401(k)-ből történő pénzkivételt, az több vevőt vonz a piacra, ami feljebb tolhatja az árakat. Nem arra van szükség, hogy még több keresletet teremtsünk

– vélekedett Kate Wood, a NerdWallet szakértője.

Fogyasztóvédelmi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a büntetésmentes pénzfelvétel alááshatja a nyugdíjra való öngondoskodást, különösen a fiatalok körében. Jackie Boies, a Money Management International vezető igazgatója szerint a javaslat ugyan megkönnyítheti a lakáshoz jutást, de ezért súlyos árat kell fizetni a hosszú távú kamatos kamat hatásának elvesztésével.

Wood rámutatott: 10 ezer dollárnyi megtakarítás 30 év alatt, 7 százalékos éves hozam mellett több mint 81 ezer dollárra nőne.

Ezt a hipotetikus összeget veszítik el azok, akik pályájuk elején felélik nyugdíj-megtakarításaikat.

A Trump-kormányzat ötletéhez nagyon hasonló kaptafára készült, tavalyi magyar intézkedés példája azt mutatja, hogy az efféle intézkedéseket mérsékelt érdeklődés övezi. 2025 első kilenc hónapjában 47 ezer fő, azaz a nyugdíjpénztári tagok kevesebb mint 5 százaléka kezdeményezett ingatlancélú kifizetést a pénztárától, mindösszesen 92 milliárd forint értékben – árulta el a Portfolio-nak a Magyar Nemzeti Bank. Ez az összeg a több mint 2000 milliárd forintnyi, elméletileg mozdítható nyugdíjpénztári vagyon töredékét jelenti.

A magyar példákból való inspirálódás nem teljesen idegen Donald Trumptól: tavaly olyan megtakarítási konstrukció ötletével állt elő az amerikai elnök, amely nagyban hajaz a Magyarországon régóta létező Babakötvény koncepciójához. A gyermekcélú megtakarítások számára kialakított "Trump-számla" egyelőre nem túl sikeres, az elnöknek mindent be kell vetnie annak érdekében, hogy széles körben elkezdjen terjedni a megtakarítás.

