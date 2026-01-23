Alkotmánybírósághoz fordul az ingatlanfejlesztő, amely megelégelte a kormány új szabályait

A jogszabályváltozás lényege, hogy

bírsággal sújthatóak azok az otthon startos kiemelést kapott ingatlanfejlesztők, amelyek nem tudják négy év alatt eladni a tervezett lakásokat.

A fejlesztők egyelőre tájékozódni próbálnak, többek szerint a változás jelentős átszervezésre kényszerítheti őket és akár a tervezett lakásszámok csökkenésével is járhat.

A BPA Invest Kft., amely Szegeden, a Sancer-tavak, a Kiserdő és a Vadaspark közelében, a Cserepes sor 14–18. szám alatt tervez ingatlanfejlesztést, a mai napon alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál - tájékoztatta a cég a Portfoliót.

„A beadvány célja a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) azon rendelkezéseinek alkotmányossági felülvizsgálata és megsemmisítése, amelyek álláspontunk szerint a visszamenőleges hatály tilalmába ütköznek, és sértik a jogbiztonság, valamint a bizalomvédelem alaptörvényi elveit” – olvasható a közleményben, amelyet a cég a Portfolio kérdésére válaszként küldött.

Bényi Szabolcs Tamás ügyvezető elmondása szerint a panasz kifejezetten a Méptv. 194/A. § (3) bekezdés a) pontját, a 194/A. § (8) bekezdését, valamint a 234. § (5) és (6) bekezdéseit támadja – ezek lényegében azok a részek, amelyek a fejlesztő felelősségének jelölik meg az otthon startos lakások határidőre történő eladását, a egyes tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatos határidőket és az ehhez kapcsolódó szankciókat.

Társaságunk elkötelezett a jogállami megoldások mellett.

– írta Bényi.

"Tekintettel arra, hogy az ügyben indított alkotmánybírósági eljárás folyamatban van, a jogvita végleges lezárásáig – tiszteletben tartva az Alkotmánybíróság döntéshozatali folyamatát – a fejlesztéssel és a jogi eljárással kapcsolatban további nyilatkozatot nem kívánunk tenni” – tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ