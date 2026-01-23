  • Megjelenítés
Kemény kritikákkal szembesül Franciaország válasza a lakhatási válságra
Franciaországban gyökeresen átalakíthatja a bérlakáspiacot a lakásügyi miniszter után Jeanbrun-rendszernek nevezett új adókedvezmény, amelyet a 2026-os költségvetés részeként vezetnek be. Az intézkedés célja, hogy ismét vonzóvá tegye a magánbefektetők számára a hosszú távú lakáskiadást mind új építésű, mind használt ingatlanok esetében, és ezzel enyhítse a mélyülő lakhatási válságot – írta a Les Echos. A rendszer azonban éles kritikákat kapott amiatt, hogy a végleges verzió a vártnál alacsonyabb hozamot jelenthet a befektetőknek, túlzottan leszűkíti azoknak a körét, akiknek bérbeadhatóak az ingatlanok, és az értékcsökkenési leíráshoz kapcsolódó felújítási követelmények nagy terhet rónak a magánbefektetőkre.
Vincent Jeanbrun lakásügyi miniszter szerint az új rendszer „kínálati sokkot" idézhet elő, és évente akár 50 ezer új bérlakás megépítéséhez járulhat hozzá. A tárca szóvivője kiemelte, hogy ez az első olyan konstrukció, amely egyidejűleg biztosít értékcsökkenési leírást a befektetésre, valamint adójóváírást a teljes jövedelemre vetítve.

A szakmai szervezetek többsége alapvetően kedvezően fogadta az új szabályozást. A Francia Ingatlanfejlesztők Szövetsége elnöke

bátor és pragmatikus lépésnek nevezte a döntést, és a bérlakás-kínálat bővítésének egyik fő eszközét látja benne.

A francia Anacofi-Immo pénzügyi tanácsadói szervezet pedig üdvözölte, hogy a magánbefektetők immár az ingatlan értékének akár 80 százalékát is leírhatják. További előny, hogy az energetikai felújításokhoz kapcsolódó ingatlanadó-kedvezmény felső határát a korábbi 10 700 euróról 21 400 euróra emelték 2027 végéig.

A lelkes fogadtatás ellenére komoly fenntartások is megjelentek, különösen a használt lakásokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Az értékcsökkenési leírás feltétele, hogy a felújítás költsége elérje a vételár legalább 30 százalékát, és nagyszabású munkálatokról legyen szó, amelyek után az ingatlan A vagy B energetikai besorolást kap. A kritikusok szerint

ez túl nagy terhet ró a magánbefektetőkre, és jelentősen leszűkíti a szóba jöhető ingatlanok körét.

Emiatt a Lakásszövetség jelezte is, hogy szerinte a használt lakásállomány esetében „kiigazításokra lesz szükség", ha azt szeretnék, hogy a rendszer valóban elérje a kitűzött célokat.

További kritika, hogy az így megvásárolt ingatlanokat nem lehet családtagoknak – például gyerekeknek vagy unokáknak – bérbe adni, és hogy a konstrukció kizárólag többlakásos épületekre vonatkozik, családi házakra nem.

A francia jelzáloghitel-közvetítők szakmai szervezete, az Apic arra figyelmeztetett, hogy a költségvetésbe végül bekerült verzió

lényegesen kevésbé megengedő annál, mint amit korábban a piaci szereplőkkel egyeztettek.

Az értékcsökkenési hányadosokat csökkentették és a felújítási küszöböket pedig megemelték, ami mérsékli a befektetők várható hozamát, és gyengítheti a remélt piaci élénkülést.

Az Apic elemzése szerint ez a bonyolult, részben még kidolgozatlan adókedvezmény önmagában aligha lesz elég ahhoz, hogy a magánbefektetőket tömegesen visszacsábítsa az új építésű lakások piacára.

A rendszer valójában elsősorban a legképzettebb, összetett vagyonkezelési stratégiákban jártas befektetőknek kedvez.

