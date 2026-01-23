  • Megjelenítés
Miniszteri segélykiáltás: életveszélyes épületben élnek emberek, azonnali intézkedést követelnek
Miniszteri segélykiáltás: életveszélyes épületben élnek emberek, azonnali intézkedést követelnek

Levélben fordult Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kollégájához, Lázár János építési és közlekedési miniszterhez egy veszélyessé vált tízszintes tapolcai lakóépület kapcsán. Említi azt is, hogy Tapolca a saját választókerülete.
A levelet Navracsics egy Facebook-posztban tette közzé, eszerint a több mint ötven évvel ezelőtt átadott, Y-házak nevű lakóépület-együttes egyik épületének sok, azonnali beavatkozást igénylő műszaki problémája van.

A nyitott folyosók és az erkélyek korlátszerkezeteinél, valamint a korlát alatti vasbeton födémperemnél súlyos, a testi épséget közvetlenül veszélyeztető állapot alakult ki

– írja a miniszter levelében, illetve idézi a tartószerkezeti szakértői véleményt is, amely veszélyes állapotúnak minősíti a korlátszerkezeteket és a kapcsolódó vasbeton szerkezeti elemeket és rögzíti, hogy azok jelenlegi állapotukban biztonságos használatra nem alkalmasak.

Dr. Navracsics Tibor
Magyarország Kormánya, közigazgatási és területfejlesztési miniszter
A ház az 1970-es évek elején épült, azóta jelentősebb átfogó felújítás nem történt. Navracsics arra kéri Lázárt, hogy

a balesetveszély haladéktalan elhárításához szükséges intézkedések előmozdításában – a hatáskörei keretei között – nyújtson segítséget és közreműködést.

Sokan arra hívják fel a figyelmet a levél kapcsán, hogy a társasház lakóinak kellett volna felújítási alapot létrehoznia és maguknak gondoskodnia az épület karbantartásáról.

