Miniszteri segélykiáltás: életveszélyes épületben élnek emberek, azonnali intézkedést követelnek

A levelet Navracsics egy Facebook-posztban tette közzé, eszerint a több mint ötven évvel ezelőtt átadott, Y-házak nevű lakóépület-együttes egyik épületének sok, azonnali beavatkozást igénylő műszaki problémája van.
A nyitott folyosók és az erkélyek korlátszerkezeteinél, valamint a korlát alatti vasbeton födémperemnél súlyos, a testi épséget közvetlenül veszélyeztető állapot alakult ki
– írja a miniszter levelében, illetve idézi a tartószerkezeti szakértői véleményt is, amely veszélyes állapotúnak minősíti a korlátszerkezeteket és a kapcsolódó vasbeton szerkezeti elemeket és rögzíti, hogy azok jelenlegi állapotukban biztonságos használatra nem alkalmasak.
A ház az 1970-es évek elején épült, azóta jelentősebb átfogó felújítás nem történt. Navracsics arra kéri Lázárt, hogy
a balesetveszély haladéktalan elhárításához szükséges intézkedések előmozdításában – a hatáskörei keretei között – nyújtson segítséget és közreműködést.
Sokan arra hívják fel a figyelmet a levél kapcsán, hogy a társasház lakóinak kellett volna felújítási alapot létrehoznia és maguknak gondoskodnia az épület karbantartásáról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
