Kiderült, mit művelt az Otthon Start a lakásárakkal - Budapesten 26% az áremelkedés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Országos átlagban 5,0 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025 harmadik negyedévében, így az egy évvel korábbit 21,3 százalékkal múlták felül – közölte a Magyar Nemzeti Bank. Ez volt az a negyedév, amikor először és talán a legerősebben érvényesült az Otthon Start Program hatása, hiszen júliusban jelentették be és szeptemberben vezették be a kamattámogatott hitelprogramot. Éves összevetésben Budapesten (+26,2%), az előző negyedévhez képet a községekben (+8,9%) volt a legnagyobb a drágulás. Érdekesség, hogy az Otthon Start ellenére országosan kisebb volt a három havi lakásárdinamika, mint az állampapír-kifizetések által fűtött első negyedévben, de 2020 végéhez képest így is megduplázódtak mára a lakásárak.

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

Az MNB tájékoztatója szerint

országos átlagban 5,0 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025 harmadik negyedévében, míg éves alapon 21,3 százalékkal nőttek.

Az éves árdinamika 2022 második negyedéve óta nem volt ilyen magas, és az MNB novemberi előrejelzése alapján 2025 végére 28,8%-ra gyorsulhatott, ami az évezred legdurvább lakásdrágulását jelentené.

Az MNB Lakásárindex alapján

Budapesten 2025 harmadik negyedévében 3,2 százalékkal emelkedtek a lakásárak a megelőző negyedévhez képest, ezzel az éves növekedési ütem 26,2 százalékra gyorsult,

ami pedig több mint kilencéves rekordot jelent. Megjegyzi ugyanakkor a jegybank tájékoztatója, hogy a lakáspiaci tranzakciós adatok feldolgozottsági szintje alacsonyabb a szokásosnál Budapesten és Pest régióban, az adatok szeptemberi megfigyeléseket még csak kis arányban tartalmaznak.

A vidéki városokban a fővároshoz hasonlóan 3,2 százalékkal növekedtek a lakásárak 2025 harmadik negyedévében, így az éves lakásár-dinamika 19,1 százalékra emelkedett.

A legnagyobb mértékű, 8,9 százalékos negyedéves áremelkedés a községekben volt megfigyelhető

a harmadik negyedévben, ezzel az előző év azonos időszaki szintet 18,6 százalékkal haladták meg a lakásárak a falvakban.

Ami a régiókat illeti, 2025 harmadik negyedévében a legtöbb régióban tovább emelkedtek a lakásárak a második negyedévhez képest.

A legnagyobb negyedéves áremelkedés Észak-Magyarország városaiban volt megfigyelhető (+10,5 százalék),

míg a dél-alföldi városokban a megelőző negyedévi érdemi áremelkedés után 1,1 százalékos árkorrekció következett be a harmadik negyedévben. Közép-Dunántúlon 5,6 százalékkal, Dél-Dunántúlon 3,4 százalékkal, Észak-Alföldön pedig 3,0 százalékkal emelkedtek a városi lakásárak a harmadik negyedévben, Pest vármegye városaiban viszont relatíve mérsékeltebb, 1,5 százalékos áremelkedés valósult meg.

Éves összevetésben a régiók többségében már a 20 százalékot is meghaladta lakásár-emelkedés, egyedül Pest vármegyében volt egyszámjegyű (+8,7 százalék) a városi lakásár-dinamika, a legnagyobb éves áremelkedés (+23,3 százalék) pedig Közép-Dunántúl városaiban jelentkezett.

A lakásárak alakulását országos átlagban bemutató aggregált MNB lakásárindex alapján 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon 5,0 százalékkal nőttek a lakásárak a megelőző negyedévi 3,8 százalékos emelkedést követően. Az éves nominális növekedési ütem az előző negyedévben megfigyelt 17,3 százalékról 21,3 százalékra gyorsult,

reál értelemben pedig éves szinten 16,3 százalékkal nőttek a lakásárak országos átlagban.

Érdekesség, hogy az Otthon Start ellenére országosan

kisebb volt a három havi lakásárdinamika, mint az állampapír-kifizetések által fűtött első negyedévben,

amikor országosan 8,0%-kal, Budapesten 10,8%-kal drágultak a lakások három hónap legforgása alatt. Feltehetően a programba épített 1,5 milliós négyzetméterenkénti, valamint a 100 milliós (társasházi lakásokra vonatkozó) és 150 milliós (családi házakra vonatkozó) vételárkorlátnak is van ebben mérsékelt (az árakorlátok körüli sávra korlátozódó) szerepe. 2020 végéhez képest így is megduplázódtak mára a lakásárak, ahogy a fenti ábráról is leolvasható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ