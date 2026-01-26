  • Megjelenítés
Szomszédunk fővárosában épít 274 új lakást a Cordia
Ingatlan

Szomszédunk fővárosában épít 274 új lakást a Cordia

Portfolio
Új projektbe kezd Bukarestben a Cordia: a Bucharest Mall közvetlen közelében fekvő telken valósítja meg a Centropolitan névre keresztelt fejlesztést. A 274 lakás építése év elején el is indult.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia romániai leányvállalata 8179 négyzetméteres telket vásárolt Bukarestben, közvetlenül a város egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjának számító Bucharest Mall szomszédságában. A területen a Centropolitan projekt valósul meg, amely 274 lakást, valamint 3345 négyzetméternyi kereskedelmi területet foglal magában. A beruházás jogerős építési engedéllyel rendelkezik, és már a munkálatok is megkezdődtek - közölték.

A projektben elérhető lakások kínálata az egyszobás ingatlanoktól az ötszobás otthonokig terjed, 42 és 156 négyzetméter közötti alapterülettel, a lakásokhoz pedig tágas teraszok tartoznak. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapnak a lakók kényelmét szolgáló közösségi funkciók: mintegy 350 négyzetméternyi területet szenteltek egy barátságos lakói társalgónak, egy társasági összejövetelekhez alkalmas gasztro bárnak, egy gyerekeknek kialakított saroknak, egy tinédzsereknek szánt játékteremnek, egy coworking központnak, valamint fitnesz- és jóga területeknek. Mindez egy kiegyensúlyozott, modern városi életmódot támogat.

A Centropolitan mindemellett – széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően – az ún. 10 perces város koncepcióját követi. A mindennapi élethez szükséges funkciók – lakhatás, szolgáltatások, kikapcsolódás – rövid időn belül vagy akár a fejlesztés területén belüli szolgáltatásként elérhetők, a Bucharest Mall mindössze egy perc sétára található, a környéket pedig kiváló közösségi közlekedési kapcsolatok jellemzik.

Nem a Centropolitan a Cordia, illetve a Futureal-csoport első beruházása Romániában:

Még több Ingatlan

Kiderült, mit művelt az Otthon Start a lakásárakkal - Budapesten 26% az áremelkedés

Végre itthon is van hó, de vajon működhet-e Magyarországon is a „sneckdown”?

Miniszteri segélykiáltás: életveszélyes épületben élnek emberek, azonnali intézkedést követelnek

legutóbb a két ütemben felépült, 485 lakásos Parcului20 lakóház készült el Bukarestben.

Kapcsolódó cikkünk

A magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye vezeti idén a világ legkedveltebb üdülőingatlan-országainak listáját

Nem épül elég lakás Magyarországon – most jön a megoldás

Biztos menedék az ingatlan a magyarok kedvelt üdülőszigetén

A használt otthonokat pörgeti az Otthon Start, mindenki az új fejlesztéseket várja

Már csökken a kereslet a lakások iránt, de még gyorsan elkapkodják őket

A Balaton déli partján kezd 99 lakásos ingatlanfejlesztésbe a Cordia

Címlapkép forrása: Cordia

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Kiderült, mit művelt az Otthon Start a lakásárakkal - Budapesten 26% az áremelkedés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility