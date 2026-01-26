Szomszédunk fővárosában épít 274 új lakást a Cordia

Új projektbe kezd Bukarestben a Cordia: a Bucharest Mall közvetlen közelében fekvő telken valósítja meg a Centropolitan névre keresztelt fejlesztést. A 274 lakás építése év elején el is indult.

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia romániai leányvállalata 8179 négyzetméteres telket vásárolt Bukarestben, közvetlenül a város egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjának számító Bucharest Mall szomszédságában. A területen a Centropolitan projekt valósul meg, amely 274 lakást, valamint 3345 négyzetméternyi kereskedelmi területet foglal magában. A beruházás jogerős építési engedéllyel rendelkezik, és már a munkálatok is megkezdődtek - közölték.

A projektben elérhető lakások kínálata az egyszobás ingatlanoktól az ötszobás otthonokig terjed, 42 és 156 négyzetméter közötti alapterülettel, a lakásokhoz pedig tágas teraszok tartoznak. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapnak a lakók kényelmét szolgáló közösségi funkciók: mintegy 350 négyzetméternyi területet szenteltek egy barátságos lakói társalgónak, egy társasági összejövetelekhez alkalmas gasztro bárnak, egy gyerekeknek kialakított saroknak, egy tinédzsereknek szánt játékteremnek, egy coworking központnak, valamint fitnesz- és jóga területeknek. Mindez egy kiegyensúlyozott, modern városi életmódot támogat.

A Centropolitan mindemellett – széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően – az ún. 10 perces város koncepcióját követi. A mindennapi élethez szükséges funkciók – lakhatás, szolgáltatások, kikapcsolódás – rövid időn belül vagy akár a fejlesztés területén belüli szolgáltatásként elérhetők, a Bucharest Mall mindössze egy perc sétára található, a környéket pedig kiváló közösségi közlekedési kapcsolatok jellemzik.

Nem a Centropolitan a Cordia, illetve a Futureal-csoport első beruházása Romániában:

legutóbb a két ütemben felépült, 485 lakásos Parcului20 lakóház készült el Bukarestben.

Címlapkép forrása: Cordia

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ