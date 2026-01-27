Lélektani határt lépett át a hazai ipari ingatlanpiac

Átlépte a négymillió négyzetmétert a Budapest és környéki ipari és logisztikai ingatlanállomány - derül ki a BRF 2025 negyedik negyedévére vonatkozó ipari/logisztikai ingatlanpiaci adataiból. A területen számos nagyobb bővítés is megvalósult, miközben a keresleti mutatókban enyhe pozitív folyamatok figyelhetők meg.

2025 negyedik negyedév végén a teljes országos modern ipari/logisztikai állomány 6.132.195 m²-t tett ki - írja a BRF közleménye. A főváros és környéki modern állomány átlépte a 4 millió négyzetmétert, 4.082.455 m²-rel, míg a regionális hazai modern állomány 2.049.740 m².

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) tagjai: 108 Hungary Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, ESTON International, iO Partners, Robertson Hungary.

2025 negyedik negyedévében jelentős méretékű új ipari és logisztikai területtel bővült a Budapest és környéki állomány; 7 csarnokban összesen 161.605 m2 új spekulatív ipari/logisztikai terület került átadásra.

A negyedév legnagyobb új átadása a CTPark BudapestÉrd első csarnoka, 53,000 m2 alapterülettel. A regionális piac 46.800 m2 új területtel és négy új csarnokkal bővült, amiből három Kecskeméten került átadásra. A fővárosi és vidéki átadások együttesen 208.405 m²-t tettek ki.

2025 negyedik negyedévében a budapesti agglomeráció üresedési rátája 12,8%-ra csökkent,

mely 0,3 százalékpontos csökkenés az előző negyedévben mért értékhez képest. A negyedév végén összesen 521.480 m² ipari-logisztikai terület állt üresen a fővárosban és környékén. A regionális spekulatív állomány esetében 177.055 m²-nyi kihasználatlan területet rögzítettek, ami 8,6%-os üresedési rátának felel meg. Ennek megfelelően az országos kihasználatlansági mutató 2025 negyedik negyedévében 11,4%-on állt.

2025 negyedik negyedévében a teljes bérlői kereslet a fővárosban és környékén 261.595 m²-t tett ki, amíg az éves teljes kereslet 667.490 m2-t ért el, 9% éves növekedést mutatva. A szerződéshosszabbítások nélküli nettó kereslet a negyedik negyedév során 201.700 m² volt, ami a teljes kereslet 77%-át tette ki.

2025 negyedik negyedévében Budapest és környékének piacán az előbérleti szerződések érték el a legnagyobb részesedést 35%-kal, míg a szerződéshosszabbítások részaránya 23% volt. A bővülések a teljes kereslet 19%-át, az új szerződések pedig 24%-át tették ki.

A negyedév legnagyobb tranzakciója egy 80.230 m²-es előbérleti szerződés a CTPark Budapest Érd területén. A regionális piacokon a negyedév legnagyobb regionális tranzakciója: egy 24.900 m2-es szerződéshosszabbítás Miskolcon, illetve egy 24.000 m2-es előbérlet a Panattoni Park Moson-ban.

A BRF 2025 negyedik negyedévében összesen 42 bérleti szerződést rögzített a Budapest és környéki piacon, 6.230 m²-es átlagos tranzakciómérettel,

ami 5%-os növekedést jelent az egy évvel ezelőtti értékhez képest. Éves viszonylatban az átlagos tranzakció méret hasonló, mint a 2024-ben regisztrált éves érték. A tranzakciók száma éves alapon azonban 10%-kal növekedett 2025-ben. A korábbi évek tendenciáját követve, a szerződések többsége ezúttal is „big-box” logisztikai parkokban realizálódott.

A nettó abszorpció a fővárosban és környékén a negyedik negyedévben is pozitív maradt, 155.150 m²-t tett ki. A regionális piacokon szintén pozitív tartományban maradt a mutató, a nettó abszorpció 53.840 m²-t ért el, és így országos szinten a teljes érték 209.030 m².

Az ipari ingatlanpiac főbb mutatói (Budapest és környéke) 2025 negyedik negyedév Logisztikai park Városi logisztika Összesen Új átadás (m2) 161.605 0 161.605 Ipari állomány (m2) 3.631.055 451.400 4.082.455 Kihasználatlanság (m2) 415.500 61.220 521.480 Kihasználatlanság (%) 11,4% 13,6% 12,8% Új szerződés (m2) 44.785 17.265 62.050 Hosszabbítás (m2) 59.410 490 59.900 Bővülés (m2) 44.695 4.000 48.695 Előbérlet/BTS (m2) 90.950 0 90.950 Teljes kereslet (m2) 239.840 21.755 261.595 Forrás: BRF

Módszertani megjegyzés: a BRF által vizsgált ipari ingatlanok 1995 után, bérbeadás céljából épültek. Hasznos területük minimum 2.000 m² a városi logisztika és 5.000 m² logisztikai parkok esetében. A tulajdonos által használt területek nem tartoznak a vizsgált ipari ingatlanállományba.

