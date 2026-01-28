  • Megjelenítés
Bukaresti irodaházat vett a Gránit Alapkezelő ingatlanalapja
Ingatlan

Bukaresti irodaházat vett a Gránit Alapkezelő ingatlanalapja

Portfolio
A Gránit Alapkezelő által menedzselt, több mint 40 ezer befektetővel rendelkező nyilvános ingatlanalap, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (MPTIA) megvásárolta a bukaresti Equilibrium 2 irodaházat a korábbi tulajdonos Skanska Commercial Developmenttől - közölte a társaság.

A 2022 utolsó negyedévében átadott Equilibrium 2 körülbelül 20 000 négyzetméternyi, prémium kategóriás bérbeadható irodaterületet kínál, 11 emeleten - írja az alapkezelő közleménye.

A Bukarest északi részén, a széles körben a város új központi üzleti negyedeként számontartott Floreasca–Barbu Văcărescu tengely bejáratánál elhelyezkedő Equilibrium irodakomplexum Románia fővárosának meghatározó épületévé vált. Az Equilibrium komplexum mintegy 3 500 négyzetméternyi, mindenki számára hozzáférhető zöldterületet is kínál.

Az épület számos, kategóriájában legjobb minősítéssel rendelkezik, többek között a LEED Platina minősítéssel, amely az energia- és vízfogyasztás magas hatékonyságát, valamint egyéb környezetbarát jellemzőit igazolja.

A tranzakció előzménye, hogy 2025 első félévében egy a Gránit Alapkezelő által kezelt másik alap, a Gordiusz Magántőkealap vette meg a bukaresti irodakomplexum első épülettömbjét, az Equilibrium 1-et, amit utóbbi utána értékesített a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap számára.

Így az Equilibrium 2 mostani akvizíciójával együtt a teljes bukaresti irodaportfólió – az Equilibrium 1 és Equilibrium 2 irodaházak – egységesen a befektetők számára nyilvánosan elérhető és jegyezhető MPTIA állományába került.

A tranzakcióval a Gránit Alapkezelő tovább erősíti a nemzetközi ingatlanportfólióját, valamint közép- és kelet-európai jelenlétét: az ügylet szervesen illeszkedik a befektetési műhely "5B Stratégiájába", azaz abba a régiós akvizíciós irányba, amelynek fókuszában Budapest, Bukarest, Belgrád, Bécs és Pozsony (Bratislava) piacain egy fenntartható, prémium minőségű irodaházakból álló portfólió következetes építése áll.

A Gránit Alapkezelő az elmúlt időszakban több más jelentős tranzakcióval is erősítette az MPTIA portfólióját, így például a 12 ingatlanból – 8 strip mall típusú bevásárlóközpontból és 4 egybérlős kiskereskedelmi egységből – álló magyarországi Park Center kiskereskedelmi portfólió megvásárlásával.

Az értékesítési folyamat során a Skanskát jogi tanácsadóként a Peli Partners, pénzügyi és számviteli tanácsadóként a Forvis Mazars Romania, adótanácsadóként pedig Ana-Maria Notingher segítette. A Skanska megbízásából a tranzakció közvetítését a Colliers végezte.

A Gránit Alapkezelő részére a Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, valamint a Schoenherr Hetényi Ügyvédi Iroda nyújtott jogi tanácsadást; a műszaki tanácsadást az Optim, a pénzügyi és adótanácsadást a TPA Romania, a kereskedelmi tanácsadást pedig a Grandum Ingatlankezelő látta el.

Címlapkép forrása: Gránit Alapkezelő

