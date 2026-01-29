Bisztró nyílhat a Szent Péter-bazilika tetőteraszán

A bazilika felső szintjén már zajlanak a munkálatok, hogy egy kisebb vendéglátóhelyet alakítsanak ki, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Vatikánra és Rómára. A bisztró az apostolok szobrai közelében kapna helyet, egy olyan területen, amelyet eddig a bazilika karbantartásáért felelős munkások raktárként használtak. A helyszín a kupolához vezető teraszon található, amely a Vatikán egyik legnépszerűbb látványossága.

A teraszon jelenleg is működik egy kisebb büfé a liftkijárat közelében, ahol kávét, üdítőket és fagylaltot árulnak. Az új bisztró ennél jóval komolyabb vállalkozás lenne: ülőhelyekkel és bővebb kínálattal várná a látogatókat.

Az árakról és a pontos menüről egyelőre nincs információ.

A lap szerint a Vatikán eredetileg a tavalyi jubileumi ünnepségekre szerette volna megnyitni a bisztrót, de technikai és logisztikai problémák miatt csúszott a projekt. Vatikáni források most arról számoltak be, hogy az elmúlt hetekben megérkeztek a berendezések, ami arra utal, hogy a munkálatok a befejező szakaszba értek.

A megnyitó egybeeshet a Szent Péter-bazilika felszentelésének 400. évfordulójával, amelyet novemberben ünnepelnek. A Vatikán hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a nyitás várható időpontját.

Címlapkép forrása: Portfolio