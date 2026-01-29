Spanyolországban és Portugáliában bővítette szállodaportfólióját a Gestor

A magyar tulajdonú Gestor Befektetési Zrt. 2025 végén tovább erősítette jelenlétét az Ibériai-félszigeten: a társaság új szállodákkal bővítette portfólióját a spanyolországi Salou városában, valamint Portugáliában, Porto belvárosában - közölte a társaság.

A Gestor egy off-market tranzakció keretében turisztikai szálláshelyet vásárolt a katalóniai Salou városában, Barcelona déli vonzáskörzetében. Salou Katalónia egyik legjelentősebb üdülőközpontja, a régió meghatározó turisztikai attrakciója, a PortAventura World közvetlen közelében helyezkedik el - írja a cég közleménye.

A szálláshely üzemeltetését a Salou-i központú IBERSOL végzi, amely több ezer egységet működtet a spanyol tengerpart mentén. A tranzakciót a spanyol BBVA bank finanszírozta.

A spanyolországi befektetéssel párhuzamosan a Gestor Portugáliában, Porto belvárosában is tovább növelte szálloda-portfólióját. A megvásárolt szálloda a történelmi városszövetben, egész évben keresett lokációban található, stabil városi és nemzetközi turisztikai keresletre építve. A portói tranzakció finanszírozását a portugál ABANCA bank biztosította.

A Gestor a magyarországi befektetések mellett már korán megkezdte portfóliójának földrajzi és eszközosztály-alapú diverzifikációját az Ibériai-félszigeten, ahol az elmúlt évtizedben kiskereskedelmi, logisztikai és szállodai ingatlanokba is befektetett. A megközelítés célja egy stabil cash-flow-val rendelkező, ugyanakkor hosszú távon értékálló portfólió kiépítése Spanyolországban és Portugáliában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images