Tovább terjeszkedik Magyarországon a világ egyik legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata

Veresegyházon nyitotta meg legújabb, országosan 25. irodáját csütörtökön a RE/MAX, a világ egyik legnagyobb, amerikai érdekeltségű ingatlanközvetítő hálózata.

A társaság közleménye szerint a 110 országban több mint 9000 irodával rendelkező lánc friss, RE/MAX Platinum néven működő tagja is franchiserendszerben üzemel, jelen esetben egy helyi generálkivitelezővel, a Platinum Homes-szal szoros együttműködésben. Az új iroda ünnepélyes megnyitóján mások mellett Cserháti Ferenc, Veresegyház polgármestere is részt vett.

Intenzív növekedésben van Magyarországon a cég: pár év alatt megduplázta magyar irodáinak számát. Az irodalánc kezdetben a fővárosi prémiumpiacra koncentrált, majd hamarosan megkezdte a vidéki nagyvárosok és a frekventált üdülőövezetek meghódítását is, most pedig a jelek szerint a Budapest környéki agglomerációra fókuszál.

Keszthelyi Bence, a RE/MAX franchise hazai vezetője szerint a közeljövőben 7 további egység nyílik majd az ország különböző pontjain. A lokális irodák hozzáférnek a nemzetközi technológiához, adatbázisokhoz és az 1973-as alapítás óta összegyűlt nemzetközi tapasztalathoz, módszertanhoz, ugyanakkor minden iroda önálló vállalkozásként működik, kifejezetten a saját környékére koncentrálva.

Címlapkép forrása: RE/MAX