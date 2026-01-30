Csúnyán földbe állt a budapesti ingatlanpiac fontos lába

Történelmi mélypontra süllyedt az új spekulatív irodák átadása Budapesten 2025-ben, miközben a kereslet továbbra is erős maradt és az üresedési ráta is csökkent - írja az iO Partners Hungary friss ingatlanpiaci összeállítása. A piacot a saját székházas tranzakciók és a szerződéshosszabbítások tartották mozgásban.

A budapesti irodapiacon 2025-ben mindössze 5060 négyzetméternyi új, spekulatív iroda készült el, ami történelmi mélypontnak számít. Ezzel szemben a negyedik negyedévben két, saját használatra fejlesztett irodaházat is átadtak, összesen 50 380 négyzetméteres területtel.

A kereslet továbbra is erős maradt, nagyjából a 2024-es szintnek megfelelően alakult. Az éves tranzakciós volumen 505 850 négyzetméter volt, amely kis mértékben meghaladta az elmúlt öt év csúcsát. A nettó bérbeadás éves összevetésben 37 százalékkal nőtt.

Az üresedési ráta 12,5 százalékra mérséklődött, és a belváros (CBD) kivételével minden alpiacon csökkenést mutatott. Ez arra utal, hogy a korlátozott új kínálat és a stabil kereslet összességében szűkíti az elérhető szabad területek körét.

A bérleti tranzakciók szerkezetét 2025-ben a szerződéshosszabbítások határozták meg, az átlagos ügyletméret körülbelül 1000 négyzetméter volt. A piac forgalmát jelentős mértékben a saját használatú ügyletek mozgatták, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak a vállalati ingatlanstratégiákban.

Major Krisztina, az iO Partners Hungary tranzakciós igazgatója elmondta:

Tavaly a budapesti irodapiac a korlátozott fejlesztési aktivitás ellenére is stabil maradt, amit főként a hosszabbítások, a saját használatú ügyletek, valamint a felújított ingatlanok iránti igény hajtott.

A szakember hozzátette: a székházprojekteknél a hangsúly a bérlői igényekre szabott (built-to-suit) új építések felé tolódott el, ami a következő évben már nagyobb hatást gyakorolhat a piacra.

