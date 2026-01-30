  • Megjelenítés
Pénteki bombapánik: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a városházához
Pénteki bombapánik: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a városházához

Csőzik László, Érd polgármestere Facebook-oldalán tette közzé, hogy bombariadó van a városházán.

A városvezető elmondása szerint a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést e-mailen.

A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát

– fogalmazott Csőzik László.

Pénteken nem ez az első bombariadó Magyarországon. Hajdú-Bihar megyében több iskolába is fenyegető elektronikus levelek érkeztek, amelyek miatt kiürítették az érintett tanintézményeket.

