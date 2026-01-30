  • Megjelenítés
Újabb lakópark-beruházás ellen tiltakozik a lakosság, bejelentést tett az újbudai polgármester
Újabb lakópark-beruházás ellen tiltakozik a lakosság, bejelentést tett az újbudai polgármester

Újbuda képviselő-testülete ideiglenesen korlátozta az építkezéseket a Karinthy Frigyes út 17. alatti foghíjtelket is magában foglaló telektömbön, miután a környéken élők tiltakozni kezdtek egy 300 lakásnál is nagyobb lakóparkot tervező óriásberuházás ellen - jelentette a Telex.
László Imre polgármester csütörtöki bejelentése szerint Újbuda önkormányzata változtatási tilalmat rendelt el azon a területen, ahol a Karinthy Frigyes út 17. szám alatti beépítetlen telek is található. Az intézkedés átmeneti, célja pedig az, hogy a telektömbön belül kizárólag olyan fejlesztések valósuljanak meg,

amelyek összhangban állnak a kerület településfejlesztési koncepciójával.

A Móricz Zsigmond körtér szomszédságában fekvő, jelenleg üresen álló telken egy befektető mintegy 30 méter magas, 170 méter hosszú lakóépület felépítését tervezi. Az épületben több mint 300 lakást alakítanának ki. A nagyszabású beruházás ellen a környékbeli lakosok aláírásgyűjtésbe kezdtek. A kerületi vezetés mostani lépése nagy valószínűséggel erre a lakossági tiltakozásra adott válasz.

László Imre hangsúlyozta: az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy Újbuda fejlesztése a helyben élők aktív részvételével és támogatásával valósuljon meg.

Egy másik XI. kerületi tiltakozásról épp a minap írt a Telex:

Kapcsolódó cikkünk

Lakópark épül a Villányi úton, kivágta a biztosítékot a magas tornyokról szóló terv

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

