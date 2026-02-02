  • Megjelenítés
Lakáspiac: vidéken ugrott most meg az érdeklődés, itt robbanhat be újra az Otthon Start
Lakáspiac: vidéken ugrott most meg az érdeklődés, itt robbanhat be újra az Otthon Start

A decemberi mélypont után január második felében emelkedni kezdett az ingatlanérdeklődések száma a zenga.hu-nál, ami hamarosan az eladási számokban is meglátszódhat a cég szerint. A vásárlók főként az Otthon Start program feltételeinek megfelelő ingatlanokat keresik, és vidéken látható most nagyobb fellendülés.
Január végére visszatértek a lakáskeresők, a zenga.hu adatai szerint a decemberi mélypont után ugyanis nagyot emelkedett 2026 első hónapjában az ingatlanérdeklődések száma. A zenga.hu elemzési vezetője szerint ez azt vetíti előre, hogy a következő hónapokban az adásvételek száma is emelkedhet az utóbbi hónapok alacsony szintjéhez képest.

“A lakáskeresők körében továbbra is központi szempont az ingatlanok Otthon Start programnak való megfelelősége: országosan az ingatlanérdeklődések közel 90, Budapesten közel 75 százaléka ezekre az ingatlanokra irányult” - emelete ki Futó Péter.

A komoly érdeklődések száma (tehát, amikor az ingatlankereső felfedi a hirdetésben szereplő telefonszámot vagy üzenetet küld az eladónak) országosan újra az Otthon Start program bejelentése előtti szint fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy

január végén 35 százalékkal több volt a potenciális vásárló, mint június utolsó hetében.

A szakértő hangsúlyozta, hogy Budapesten viszont még a növekedés ellenére is 18 százalékkal a bejelentéskori szint alatt van az érdeklődés, így itt még bőven van tere a további növekedésnek.

A kínálat csak részben fedi le az érdeklődők által meghatározott paramétereket. A többség ugyanis továbbra is 1,5 millió forintos négyzetméterár és 100 millió forintos hirdetési ár alatti lakást keres. Ám ennek, azaz a kedvezményes hitel előírásainak,

a budapesti eladó ingatlanok 42, míg országszerte 72 százaléka felel meg.

A zenga.hu adataiból az is látszik, hogy jelenleg nincs nagy különbség abban a tekintetben, hogy milyen állapotú ingatlanokat (felújítandó, átlagos, felújított, újszerű) keresnek, szemben a tavalyi tapasztalatokkal, amikor inkább az újszerű lakásokat és házakat keresték.

Nagy különbség van a lakások méretében is: a tavalyi év első harmadában a kisebb, befektetési célra vásárolt ingatlanok voltak kelendőbbek, idén viszont feltehetően saját célra, nagyobb alapterületű ingatlanokra keresnek a potenciális vevők.

Most a 80-100 négyzetméter közötti lakóingatlanoknál áll legmagasabban az ingatlanérdeklődési mutató.

Ebben a méretkategóriában 41 százalékkal érdeklődnek többen, mint az Otthon Start program bejelentése előtt, míg a legkisebb, 40 négyzetméter alatti lakásoknál csak 16 százalékos a növekedés. “Ennek magyarázata lehet, hogy a program nagyobb hatással volt a vidéki ingatlanpiacra, ahol a kínálat nagyobb része felel meg a program feltételeinek, és ahol az ingatlanok átlagos alapterülete is nagyobb, mint Budapesten. Emellett saját használatra a többség eleve valamivel nagyobb életteret szeretne magának” - véli Futó Péter.

Ami az év további részét illeti, az Otthon Start program hatása várhatóan a következő hónapokban is kitart, így egyre többen dönthetnek a vásárlás mellett azok közül is, akik eddig csak nézelődtek. Ezt erősítheti, ha újabb ingatlanfejlesztések indulnak a program feltételeinek megfelelően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

