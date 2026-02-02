Megveszi budapesti irodáját a Wizz Air

A Wizz Air nemzetközi központja több mint 22 éve Magyarországon van, innen irányítja a teljes útvonalhálózatának operációját és itt működik a pénzügyi és könyvelési, valamint az IT-fejlesztési központja is. A vállalat több száz szoftvermérnöke dolgozik Budapesten a digitális rendszereik fejlesztésén és innovációján.

A Millennium Towers 1-ben2024 második negyedévében alakítottak át a cég számára egy 8200 négyzetméteres irodát.

A bécsi központú CA Immo hétfőn jelentette be, hogy eladta a budapesti Millennium Tower I irodaházat, ezzel újabb lépést téve a magyar piacról való fokozatos kivonulás felé.

Az irodaház megvásárlása lehetővé teszi a Wizz Air számára a további terjeszkedést

– írta a Wizz most kiadott közleménye. A vállalat célja, hogy olyan infrastruktúrát építsen ki, amely megfelel egy technológia- és innovációvezérelt légitársaság igényeinek.

Az irodaház a Newmark VLK Hungary közreműködésével cserélt gazdát, a cég stratégiai tanácsadást, műszaki átvilágítási szolgáltatást, tárgyalási támogatást és teljes körű bérlőképviseletet biztosított. Az ügylet a közelmúlt egyik legnagyobb tulajdonos-használói (owner-occupier) irodatranzakciója Magyarországon, és a a Newmark VLK szerint hosszú távú bizalmat jelez a hazai piac iránt.

Címlapkép forrása: Wizz Air