Fordulat a magyar ingatlanok körül: olyan változások jönnek, amelyekre évek óta várnak a befektetők
Fordulat a magyar ingatlanok körül: olyan változások jönnek, amelyekre évek óta várnak a befektetők

Portfolio
Túl lehet a mélyponton a magyar befektetésiingatlan-piac, a kiskereskedelmi ingatlanokat fűtheti a reáljövedelmek növekedése és a külföldi turizmus bővülése, az irodapiac korlátozott kínálata pedig csökkenő üresedést és élénkülő keresletet hozhat – olvasható a Colliers szakértőinek tavalyi évről és az idei várakozásokról szóló összefoglalójában.
Az előző év igazi fordulópontot jelentett a kereskedelmi ingatlanok befektetési piacán a tavalyi teljes befektetési volumen elérte a 881 millió eurót a 2024-es rekordalacsony és volatilis év után, ami 117,5%-os növekedést jelentett az előző évhez képest – olvasható az összefoglalóban Zelles-Görgey Balázs (Director, Head of Capital Markets) a Colliers sajtótájékoztatóján elhangzott elemzése.

Zelles-Görgey Balázs
Colliers, Director, Head of Capital Markets
Zelles-Görgey Balázs 2025-ben csatlakozott a Colliers-hez, Director, Head of Capital Markets pozícióban. Az üzleti management, illetve pénzügyi végzettségű szakember karrierjét a JLL tőkepiaci részleg
Tovább
Zelles-Görgey Balázs 2025-ben csatlakozott a Colliers-hez, Director, Head of Capital Markets pozícióban. Az üzleti management, illetve pénzügyi végzettségű szakember karrierjét a JLL tőkepiaci részleg

Itthon továbbra is túlsúlyban vannak a magyar befektetők: a volumen mintegy 64%-a hazai vásárlókhoz köthető. A nemzetközi befektetők jellemzően továbbra is óvatosnak bizonyultak, aminek globális, régiós és lokális okai is vannak:

Magyarországhoz a régiós szomszédokhoz képest magasabb országkockázati felár társul.

Tavaly a tranzakciók döntő többségét három szektor adta, ezek az iroda (50,8%), szálloda (18,3%), és ipari ingatlanok (17,4%).

A többi CEE-országban is pozitív jelek láthatóak, különösen Lengyelországban és Csehországban, ahol az éves tranzakciós volumen 4,5 milliárd euró közelében volt 2024-ben. Csehországban a hazai befektetők, alapok dominálják a piacot, míg Lengyelországban most kezd kialakulni egy hazai befektetői réteg, a vevők 85-90%-a továbbra is külföldi, köztük elsősorban a régiós befektetők – köztük magyarok – aktívak.

A Colliers várakozásai szerint

2026-ban is elsősorban a régiós határokon átívelő befektetések fognak dominálni a régióban.

Ez a tendencia az év későbbi szakaszában a korábbiaknál intenzívebb tőkebeáramlást eredményezhet Magyarországra, amennyiben az uniós forrásokkal kapcsolatos helyzet rendeződik és javul a gazdasági környezet. Zelles-Görgey úgy látja, előtérbe kerülhetnek a core-plus és defenzív jövedelmi stratégiák, mint az élelmiszer-kiskereskedelem, a hosszú bérleti idejű, prime logisztikai ingatlanok, erős bérlői háttérrel rendelkező, jó minőségű irodák. A másodlagos eszközök, különösen az irodák, továbbra is vonzó hozamot kínálhatnak, valamint tovább erősödhet az átalakítási- és funkcióváltási hullám, amelynek keretében Budapesten a jó lokációval rendelkező irodákból több esetben lakó vagy szállás funkció kerülhet kialakításra. A távol-keleti cégek várhatóan továbbra is aktívak maradnak a logisztika/ipari szegmensben, elsősorban végfelhasználóként.

Kiskereskedelem: jól jöhet a reáljövedelem emelkedése és a turizmus

Csörgő Anita (Director, Head of Retail) piaci áttekintésében arra mutatott rá, hogy a reáljövedelmek növekedése és a külföldi turizmus bővülése kedvező hatással van a kiskereskedelmi forgalomra.

Csörgő Anita
Colliers Magyarország, igazgató, Retail Üzletág
Tovább
 Tovább

A kiskereskedelmi piac számokban 2025 januárja és novembere között, a 4,9%-os reálbér-növekedéssel párhuzamosan, a teljes kiskereskedelmi forgalom volumene 2,6%-kal emelkedett. A külföldi turizmus támogatta a kiskereskedelmi költéseket, különösen a belvárosi high street lokációkban. Jó hír, hogy a nemzetközi vendégéjszakák száma tavaly 7,5%-kal nőtt.

Az erős kereslet hatására jelentősen emelkedtek a prime high street bérleti díjak 2025-ben, különösen a Váci utcában és a Fashion Streeten, ahol a 100–200 m²-es üzlethelyiségek átlagos bérleti díja 160 euró/m²/hó, egyes esetekben akár 200 euró/m²/hó szintet is elért. Ez 20%-os növekedést jelent a 2023–2024-es időszakhoz képest. Tíz új bérleti szerződés született az Andrássy úton, és csökkent az üresedés a Nagykörúton és a Váci utca környéki utcákban, ahol szolgáltató jellegű bérlők, sport- és diszkont divatmárkák jelennek meg. Kérdéseket vet fel viszont az Airbnb-szabályozás hatása a VI–VII. kerületben működő vendéglátóhelyekre.

A Plaza Stop szabályozás 2025 szeptemberi módosítása jelentős bizonytalanságot okozott a kiskereskedelmi parkok piacán, több fejlesztés a 2026-os országgyűlési választásokig felfüggesztésre került. Az árréskorlátozások és különadók megnehezítik az üzleti tervezést, amelyek alacsonyabb elérhető bérleti díjakat és tulajdonosi engedményeket okoznak. Ennek ellenére a retail parkok továbbra is keresettek, különösen a diszkont és élelmiszerláncok, az FMCG-márkák és az egészségügyi és fitnesz szolgáltatók körében. 2025-ben csak egy retail park nyílt (Dera Park, Szentendre), 2026–2027-ben négy új fejlesztés várható Budapest határain kívül. Az Otthon Start program által támogatott lakásfejlesztések növelhetik a keresletet az agglomerációban a retail parkok iránt – ezek fő előnyei továbbra is az alacsonyabb bérleti és üzemeltetési költségek, az alacsonyabb építési költségek, a költséghatékony működés és a válságállóság.

2025 végén a 11 000 m²-es Zenit Corso bevásárlóközpont Zuglóban, a Time Out Market F&B koncepció pedig a felújított Corvin Palace-ban nyílt meg. Új jelentős fejlesztés nincs a pipeline-ban, kivéve a Duna Plaza teljes újraépítését, amely számos kérdőjel mellett 2029-re várható. Több meglévő bevásárlóközpontban food court fejlesztések zajlanak, a régebbi központok felújítása és újrapozícionálása pedig szintén folytatódik.

Irodapiac: csökkenő üresedés és élénkülő kereslet

Ecsődi Miklós (Director, Head of Occupier Services) kiemelte, csökkenő üresedés és élénkülő kereslet jellemezte az irodapiacot 2025-ben. Az elmúlt évben csökkent az üresedési ráta, miközben a nettó bérbeadás és az abszorpció is emelkedett. Az irodaállomány jelenleg 4,46 millió négyzetméter, miközben az átlagos üresedési ráta 12,5%-ra mérséklődött, a tisztán bériroda állomány kihasználatlansági aránya jelenleg 15,9%. A nettó bérbeadás 2025-ben meghaladta a 217 ezer négyzetmétert, ami több mint 14%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A kereslet élénkülése elsősorban a jobb minőségű, zöld minősítésű és kedvező lokációjú épületeket érintette.

Ecsődi Miklós
Colliers, Director, Head of Occupier Services
Tovább
 Tovább

A bérleti díjak összességében stabilak maradtak: a prime bérleti díj 25,5 euró/négyzetméter/hó szinten áll, miközben az A kategóriás épületek átlagos bérleti díja 17,1 euró. A kínálati oldal továbbra is visszafogott, a 2028-ig tervezett spekulatív fejlesztések volumene korlátozott, ami középtávon támogathatja a piac egyensúlyát. A Colliers szakértője szerint az irodapiacot 2026-ban továbbra is a minőségi kereslet, a korlátozott új kínálat és az óvatos bérlői döntések határozhatják meg.

2025-ben az összes tranzakciós volumen 0,7%-kal nőtt Budapesten éves alapon, amit elsősorban az állami tulajdonú, saját használatú tranzakciók hajtottak (Dürer Park). A nettó bérbeadás 43%-át tette ki a teljes keresletnek, ami 5 százalékponttal magasabb, mint 2024-ben. A 2024–2025-ben átadott spekulatív irodák összterülete 80 730 négyzetméter volt, ebből 2025 végén 26 029 négyzetméter állt üresen (32,2%). A spekulatív irodapiaci pipeline rendkívül korlátozott: összesen 138 900 négyzetméter, ebből 47 906 négyzetméter várható 2026 végéig.

A kockázatkerülést jó jelzi, hogy a fejlesztések 89%-a a Váci úti irodafolyosón koncentrálódik.

Ipari ingatlanpiac: a bérbeadások közel fele az év utolsó negyedében valósult meg

Kiemelkedően erős bérleti aktivitás volt tapasztalható 2025 utolsó negyedévében az ipari ingatlanpiacon, az éves nettó bérbeadás 45%-a ebben az időszakban realizálódott – hívta fel a figyelmet Beck Tamás (Director, Head of Industrial).

Beck Tamás
Colliers, Director, Head of Industrial Agency
Beck Tamás, a Colliers ipari üzletágának vezetője Magyarországon. 1994 óta képezi szerves részét az ipari-logisztikai piacnak, melynek köszönhetően ő az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező szak
Tovább
Beck Tamás, a Colliers ipari üzletágának vezetője Magyarországon. 1994 óta képezi szerves részét az ipari-logisztikai piacnak, melynek köszönhetően ő az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező szak

Ebből a szemszögből némileg érdekesebb megvilágításba kerül az az összesítés, hogy 2025-ben milyen élénk kereslet jellemezte a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiacot. A nettó bérbeadás volumene országosan jelentősen nőtt, ugyanakkor az új átadások hatására az üresedési ráta is emelkedett. Budapesten az ipari-logisztikai állomány meghaladta a 4 millió négyzetmétert, miközben a nettó bérbeadás közel 448 ezer négyzetméterre nőtt tavaly.

A teljes ipari-logisztikai ingatlanállomány Budapesten jelenleg 4082 millió négyzetméter, vidéken 2050 millió négyzetméter. A teljes üresedési ráta Budapesten 12,8%, vidéken 8,6% (előbbi közel 5%-os, utóbbi közel 2%-os növekedést jelent a megelőző év végéhez képest). 2025-ben 12 darab, egyenként 10 000 négyzetméter feletti új bérleti tranzakciót zártak Budapesten, összesen 238 160 négyzetméter volumenben.

Beck arra is kitért, hogy míg a hazai ipari beruházások jelentős része fókuszált az autóiparra az elmúlt évtizedekben, és ettől sokáig azt várták a szakemberek, hogy az üzemek mellé települő beszállítói „holdudvar” további több százezer négyzetméternyi keresletet támaszt az ipari/logisztikai ingatlanpiacon, közben úgy alakult a gyárak beszállítókkal kapcsolatos startégiája, hogy gyakran “csak” vagy egy gyors átfutásra berendezkedő, just-in-time rendszerű logisztikai rendszert alakítottak ki, vagy beintegrálták a gyártókat, beszállítókat a saját gyártóbázisuk területébe. Így

a várt piaci igény, amelyre a fejlesztők spekuláltak, nem, vagy csak részlegesen jelent meg az autógyárak környezetében.

Az új átadásokat tekintve, a teljes átadott ipari ingatlan volumen pontosan 476 794 négyzetméter volt, amelynek 37%-a üresen került átadásra. Az átadások 69%-a Budapesten, 31%-a vidéken valósult meg. A vidéki átadások mindössze 10,5%-a történt Nyugat-Magyarországon. Észak-déli relációban az ipari-logisztikai ingatlanok az ország északi felére (az M7 és M3 autópályáktól északra) koncentrálódtak, ha pedig a Duna vonalától nyugatra és keletre tekintünk, akkor a fejlesztések jelenős hányada Kelet-Magyarországra esik.

A teljes ismert fejlesztési pipeline 551 458 négyzetméter, ebből 43% előbérlettel rendelkezik, (Budapest: 300 681 négyzetméter, 53% előbérlettel, míg vidék: 250 777 négyzetméter, ebből 60% előbérlettel), ami döntően big-box fejlesztésekből áll, kisebb arányban városi logisztikai vagy small unit jellegű projektekből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

