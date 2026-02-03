  • Megjelenítés
FONTOS Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor: nagy dolog készül február 14-én
Hová lett a pénz a lakáskasszából? Sikkasztás gyanúja miatt tettek feljelentést Győrben
Hová lett a pénz a lakáskasszából? Sikkasztás gyanúja miatt tettek feljelentést Győrben

Győr gazdasági beszámolói alapján tavaly január és szeptember között eltűnt a Fekete Dávid bizottsági elnök és a Városstratégiai Bizottság által irányított Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza csaknem egésze, legalább 1,7 milliárd forint – állítja Facebook-bejegyzésében Pintér Bence, a város független polgármestere. Pintér emiatt elmondása szerint kezdeményezi a győri közgyűlés feloszlatását.

Balog-Farkas Renáta képviselő tavaly decemberben a Városstratégiai Bizottság ülésén előterjesztést nyújtott be, amiből nyomon lehetett volna követni a források útját. Azt kérte, hogy a bizottság kötelezze a Győr-Szolt, hogy adja át a bizottsági tagoknak a főkönyvi kivonatot, valamennyi bankszámlakivonatot és banki igazolást a lakáskasszáról.

2023-ban alapítója és elnöke lett a Tiszta Szívvel a Városért győri lokálpatrióta egyesületnek, majd az egyesület polgármesterjelöltjének választotta 2024-ben. A 2024-es önkormányzati választáson Győr
A bizottság fideszes többsége azonban leszavazta, hogy a Győr-Szolnak ki kelljen adnia az adatokat arról, hogy hová lett a pénz – írja Pintér, hozzátéve, hogy

a Büntető Törvénykönyv szerinti legmagasabb, vagyis különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés gyanúja merül fel az ügyben.

Az irányítási és felügyeleti szervek, tehát a Városstratégiai Bizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozásában pedig szerinte felmerül a bűnpártolás és a hivatali visszaélés gyanúja.

Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségen, az ő dolguk, hogy a felelősöket, a konkrét személyeket megállapítsák, és ellenük vádat emeljenek

– írta Pintér.

„32 évnyi megtakarítás, közel 2 milliárd forint eltűnése legalább egy évtizedre megnyomorítja a győri lakáspolitikát és a városi rászorulókat. Ennek tudatában kell teljesen újraformálnunk a város működését, meg kell kezdenünk a hatalmas kár enyhítését” – tette hozzá.

Pintér a vármegyei főügyészséghez megküldött feljelentése beadását követően kezdeményezi a győri közgyűlés feloszlatását.

A közgyűlés oszlassa fel magát, és legyen új választás Győrben

– írta a polgármester.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

