Hová lett a pénz a lakáskasszából? Sikkasztás gyanúja miatt tettek feljelentést Győrben

Balog-Farkas Renáta képviselő tavaly decemberben a Városstratégiai Bizottság ülésén előterjesztést nyújtott be, amiből nyomon lehetett volna követni a források útját. Azt kérte, hogy a bizottság kötelezze a Győr-Szolt, hogy adja át a bizottsági tagoknak a főkönyvi kivonatot, valamennyi bankszámlakivonatot és banki igazolást a lakáskasszáról.

A bizottság fideszes többsége azonban leszavazta, hogy a Győr-Szolnak ki kelljen adnia az adatokat arról, hogy hová lett a pénz – írja Pintér, hozzátéve, hogy

a Büntető Törvénykönyv szerinti legmagasabb, vagyis különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés gyanúja merül fel az ügyben.

Az irányítási és felügyeleti szervek, tehát a Városstratégiai Bizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozásában pedig szerinte felmerül a bűnpártolás és a hivatali visszaélés gyanúja.

Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségen, az ő dolguk, hogy a felelősöket, a konkrét személyeket megállapítsák, és ellenük vádat emeljenek

– írta Pintér.

„32 évnyi megtakarítás, közel 2 milliárd forint eltűnése legalább egy évtizedre megnyomorítja a győri lakáspolitikát és a városi rászorulókat. Ennek tudatában kell teljesen újraformálnunk a város működését, meg kell kezdenünk a hatalmas kár enyhítését” – tette hozzá.

Pintér a vármegyei főügyészséghez megküldött feljelentése beadását követően kezdeményezi a győri közgyűlés feloszlatását.

A közgyűlés oszlassa fel magát, és legyen új választás Győrben

– írta a polgármester.

