Vidámparkot építene egy befektető Budapesten
Vidámparkot építene egy befektető Budapesten

A Gozsdu-udvar megálmodójának, Arie Yom-Tov üzletembernek a lánya közel 2,9 milliárd forintért szerezné meg a budapesti Népsziget több mint 8 hektáros területét egy hirdetmény szerint. A területen korábban a Ganz Hajógyár telephelye működött, a talaj emiatt szennyezett lehet, illetve az ingatlant több fizetési kötelezettség is terheli. A leendő tulajdonos vidámparkot tervez a romos állapotú ingatlanon.
A szerződés szerint Yom-Tov Jázmin közel 2,9 milliárd forintot fizetne a Népszigeten található ingatlant, amely vegyesen ipari és mezőgazdasági területrészeket tartalmaz. A telek korábban a már felszámolt Ganz Sziget Hajó-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Kft. működési helyszíne volt - írta meg az Átlátszó.hu.

Az ingatlanon álló

épületek jelenlegi állapota erősen leromlott, többségük bontásra ítélt.

Néhány létesítmény azonban műemléki vagy helyi védettség alatt áll, ezért a vevő az ügylet részeként vállalta a védett épületrészek karbantartási kötelezettségeit is.

A leendő tulajdonos jelentős kihívások elé tekinthet majd: 2007-ben elvégzett környezetvédelmi felmérések aggasztó eredményeket mutattak.

A talajvíz fémkoncentrációja több mintavételi ponton elérte a figyelemfelkeltő szintet,

és hasonlóan kedvezőtlen értékeket mértek a talajminták kötött szénhidrogén- és ólomtartalmánál is. A korábbi ipari tevékenység következményeként különösen a volt Ganz-gyár, illetve a Mahart Hajójavító területeit minősítették potenciálisan szennyezettnek.

Arie Yom-Tov, a befektető édesapja az Átlátszónak elmondta: lányával szoros együttműködésben egy olyan, családok és gyermekek számára is vonzó, beltéri és kültéri elemeket ötvöző szórakoztató beruházást terveznek, amely új funkciót ad a területnek. A projekt számára több lehetséges helyszínt is megvizsgáltak, végül az egykori hajógyár területét találták a legalkalmasabbnak.

A talajszennyezéssel kapcsolatban az üzletember elismerte, hogy a pontos környezeti állapot egyelőre nem ismert, de hangsúlyozta, hogy minden fejlesztési munkálat során szigorúan be fogják tartani az érvényben lévő előírásokat, és elvégeztetik a szükséges vizsgálatokat, illetve kármentesítési beavatkozásokat.

Arie Yom-Tov már mintegy három évtizede meghatározó szereplője a budapesti ingatlanpiacnak, elsősorban VI. és VII. kerületi befektetései révén vált ismertté. Jelentős projektje volt a Kodály köröndi palota rekonstrukciója is, ahol 2014-ben az emlékezetes tűzeset történt az ingatlan tetőszerkezetében.

Címlapkép forrása: Random photos 1989, via Wikimedia Common

