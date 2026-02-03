Vidámparkot építene egy befektető Budapesten

A szerződés szerint Yom-Tov Jázmin közel 2,9 milliárd forintot fizetne a Népszigeten található ingatlant, amely vegyesen ipari és mezőgazdasági területrészeket tartalmaz. A telek korábban a már felszámolt Ganz Sziget Hajó-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Kft. működési helyszíne volt - írta meg az Átlátszó.hu.
Az ingatlanon álló
épületek jelenlegi állapota erősen leromlott, többségük bontásra ítélt.
Néhány létesítmény azonban műemléki vagy helyi védettség alatt áll, ezért a vevő az ügylet részeként vállalta a védett épületrészek karbantartási kötelezettségeit is.
A leendő tulajdonos jelentős kihívások elé tekinthet majd: 2007-ben elvégzett környezetvédelmi felmérések aggasztó eredményeket mutattak.
A talajvíz fémkoncentrációja több mintavételi ponton elérte a figyelemfelkeltő szintet,
és hasonlóan kedvezőtlen értékeket mértek a talajminták kötött szénhidrogén- és ólomtartalmánál is. A korábbi ipari tevékenység következményeként különösen a volt Ganz-gyár, illetve a Mahart Hajójavító területeit minősítették potenciálisan szennyezettnek.
Arie Yom-Tov, a befektető édesapja az Átlátszónak elmondta: lányával szoros együttműködésben egy olyan, családok és gyermekek számára is vonzó, beltéri és kültéri elemeket ötvöző szórakoztató beruházást terveznek, amely új funkciót ad a területnek. A projekt számára több lehetséges helyszínt is megvizsgáltak, végül az egykori hajógyár területét találták a legalkalmasabbnak.
A talajszennyezéssel kapcsolatban az üzletember elismerte, hogy a pontos környezeti állapot egyelőre nem ismert, de hangsúlyozta, hogy minden fejlesztési munkálat során szigorúan be fogják tartani az érvényben lévő előírásokat, és elvégeztetik a szükséges vizsgálatokat, illetve kármentesítési beavatkozásokat.
Arie Yom-Tov már mintegy három évtizede meghatározó szereplője a budapesti ingatlanpiacnak, elsősorban VI. és VII. kerületi befektetései révén vált ismertté. Jelentős projektje volt a Kodály köröndi palota rekonstrukciója is, ahol 2014-ben az emlékezetes tűzeset történt az ingatlan tetőszerkezetében.
Címlapkép forrása: Random photos 1989, via Wikimedia Common
