Megállította a bíróság a vitatott Pázmány-beruházást a volt rádiószékház helyén

Az azonnali jogvédelem gyakorlati következménye, hogy a döntés hatálya alatt egyetlen engedélyköteles építési tevékenység sem végezhető a területen. A bírósági végzés a józsefvárosi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat és a Szentkirályi utca 29-31. szám alatti társasház közös keresete nyomán született. A felperesek a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott építési engedély bírósági felülvizsgálatát kérték.
Bár a törvényszéki határozat nem jelenti a jogvita végleges lezárását, a beruházás munkafolyamatai a bírósági eljárás befejezéséig teljesen leállnak.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a bíróság elfogadta azt az érvelést, amely a műemléki értékek védelmére hivatkozik. A kerület álláspontja szerint „a műemlékek esetében a bontás és az átalakítás visszafordíthatatlan folyamat, ezért a per lezárásáig indokolt a jelenlegi állapot fenntartása". A vitatott engedély ugyanis
olyan bontási és átalakítási munkákat is érint a nemzeti emléknek minősülő Eszterházy- és Károlyi-palotában, amelyek utólag nem lennének maradéktalanul helyreállíthatók
– idézi az önkormányzat a bírósági dokumentumot.
A kerület nem először próbálja jogi eszközökkel megakadályozni a beruházást. 2024 májusában a Magyar Rádió egykori épületének bontási engedélye ellen is pert indítottak, ám a bíróság tavaly februárban elutasította a keresetet. Ezt követően a kormány tavaly júliusban olyan rendeletet fogadott el, amely a Pázmány Campus építése során felmentést ad a vonatkozó építési előírások betartása alól.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kampuszfejlesztési terve 2023-ban vált nyilvánossá. Az intézmény a budapesti Palotanegyedben, a Magyar Rádió korábbi épületegyüttesének területén alakítaná ki új oktatási központját. Válaszul a helyi önkormányzat védetté nyilvánította az érintett épületeket, és változtatási tilalmat vezetett be, a kormány azonban a fent említett módon a beruházást kiemelt jelentőségűvé nyilvánította, ezzel felülírva a helyi szabályozási jogköröket.
