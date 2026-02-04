  • Megjelenítés
Megállította a bíróság a vitatott Pázmány-beruházást a volt rádiószékház helyén
Ingatlan

Megállította a bíróság a vitatott Pázmány-beruházást a volt rádiószékház helyén

Portfolio
A Fővárosi Törvényszék halasztó hatályú azonnali jogvédelmet rendelt el a tervezett Pázmány Campus építési engedélyével szemben, így a józsefvárosi, volt rádiószékház helyén tervezett katolikus egyetemi beruházás a per lezárultáig nem folytatódhat - írta meg a 444.hu.

Az azonnali jogvédelem gyakorlati következménye, hogy a döntés hatálya alatt egyetlen engedélyköteles építési tevékenység sem végezhető a területen. A bírósági végzés a józsefvárosi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat és a Szentkirályi utca 29-31. szám alatti társasház közös keresete nyomán született. A felperesek a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott építési engedély bírósági felülvizsgálatát kérték.

radio3
A jelenlegi állapot. Forrás: Google Maps

Bár a törvényszéki határozat nem jelenti a jogvita végleges lezárását, a beruházás munkafolyamatai a bírósági eljárás befejezéséig teljesen leállnak.

radio2
A Magyar Rádió épületének bejárata 2018-ban. Fotó: F. Szalatnyay Judit/Kiscelli Múzeum

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a bíróság elfogadta azt az érvelést, amely a műemléki értékek védelmére hivatkozik. A kerület álláspontja szerint „a műemlékek esetében a bontás és az átalakítás visszafordíthatatlan folyamat, ezért a per lezárásáig indokolt a jelenlegi állapot fenntartása". A vitatott engedély ugyanis

olyan bontási és átalakítási munkákat is érint a nemzeti emléknek minősülő Eszterházy- és Károlyi-palotában, amelyek utólag nem lennének maradéktalanul helyreállíthatók

– idézi az önkormányzat a bírósági dokumentumot.

A kerület nem először próbálja jogi eszközökkel megakadályozni a beruházást. 2024 májusában a Magyar Rádió egykori épületének bontási engedélye ellen is pert indítottak, ám a bíróság tavaly februárban elutasította a keresetet. Ezt követően a kormány tavaly júliusban olyan rendeletet fogadott el, amely a Pázmány Campus építése során felmentést ad a vonatkozó építési előírások betartása alól.

radio
A Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épülete az 1956-os forradalom idején. Fotó: Nagy Gyula/Fortepan

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kampuszfejlesztési terve 2023-ban vált nyilvánossá. Az intézmény a budapesti Palotanegyedben, a Magyar Rádió korábbi épületegyüttesének területén alakítaná ki új oktatási központját. Válaszul a helyi önkormányzat védetté nyilvánította az érintett épületeket, és változtatási tilalmat vezetett be, a kormány azonban a fent említett módon a beruházást kiemelt jelentőségűvé nyilvánította, ezzel felülírva a helyi szabályozási jogköröket.

Címlapkép forrása: Getty Images via run co

