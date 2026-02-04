Újabb budapesti kerület fontolgatja az Airbnb szigorítását

Az V. kerületi önkormányzat honlapján megjelent irat, amelyet az Index szúrt ki, részletesen beszámol arról, hogy az elmúlt években látványosan erősödött a turizmushoz kapcsolódó gazdasági tevékenységek súlya különösen a Belváros frekventált részein, a rövid távú lakáskiadás, illetve a vendéglátóhelyek, szállodák, szolgáltatások és turisztikai attrakciók növekvő száma szorítja ki egyre inkább a klasszikus lakófunkciót.
Hogyan üresedik ki a belváros, és mit lehet tenni?
Az Urban-LIS Stúdió Kft. által készített, 85 oldalas tanulmány szerint a folyamat számos urbanisztikai problémával jár, például hozzájárul a lakhatási válsághoz, hiszen az ingatlanok rövid távú hasznosítása felveri az árakat, így a hosszú távú bérlés vagy vásárlás sokak számára elérhetetlenné válik. Valóban a belváros V. kerületében a legmagasabbak a lakásárak az egész országban, az ingatlan.com adatai szerint 2025 decemberében 2 millió forint fölé kúszott az átlagos kerületi négyzetméterár, az egy évvel korábbi 1,9 millióról. Különösen a legfrekventáltabb részeken, a Váci utca, az Erzsébet tér, illetve a Bazilika környékén magasak a lakásárak.
A tanulmány szerint a „túlturizmus” városképi, zaj- és környezetterhelési problémákat is eredményez, miközben
kiszorulnak azok az alapvető szolgáltatások, amelyeket a helyi lakók vennének igénybe,
mint például élelmiszerboltok, pékség vagy patika. Ez hozzájárul ahhoz, hogy úgynevezett monofunkciós belváros alakuljon ki, amit az írói „Prága-szindrómaként” aposztrofálnak, és amely a kerületben mára jól érzékelhető.
Ezt a jelenséget a dokumentum úgy írja le, mint „a történelmi városrészek túlturizmus okozta torzulása, amikor a belvárosi területek elveszítik lakófunkciójukat, és szinte kizárólag turisztikai célokat szolgálnak ki”. Hatására a közösségi kohézió meggyengül, a helyi lakosság kiszorul, az ingatlanok rövid távú bérbeadásra alakulnak, a szolgáltatások a turisták igényeihez igazodnak. Ennek következtében növekszenek a városképi, zaj és környezetterhelési kockázatok merülnek fel, a városi szövet monofunkcióssá válik, megszűnik az autentikus helyi élet, majd az egykor élő város pusztán „díszletté” alakul.
A hosszú távú lakók egyre inkább elidegenednek és egyre kevesebb családos, gyermekes él a házakban. Éppen ezért
a helyi lakosság száma folyamatosan apad,
ami olyan demográfiai és közösségi problémákat szül, mint az elöregedés, az intézmények fenntartásának fajlagos költségnövekedése – kevés gyerek jár például a helyi bölcsődékbe, óvodákba.
Örökségvédelmi, településképi problémák is felmerülnek
Nemcsak demográfiai jellegű problémákat okozhat a túlturizmus: örökségvédelemi és településképi kockázatok is felmerülnek, hiszen a turizmus kiszolgálása miatt nő a történeti városkép átalakulásának veszélye, például harsány, figyelemfelkeltő módon alakítanak át üzletportálokat, maguk az üzlethelyiségek túlzóan turisztikai orientációt kapnak, és sok épületre további, akár oda nem illő emeleti szinteket és tetőtereket húznak.
Az elemzés látványos számokat mutat a szálláshelypiac bővüléséről: tizenöt év alatt a szállodák száma kilencről 48-ra emelkedett, a vendégágyak kapacitása pedig 2700-ról csaknem 12 ezerre nőtt, ami a kerületi lakosság közel felének befogadására lenne elegendő. Emellett a kerületben több mint ötszáz magánszálláshely és hozzávetőleg ugyanennyi egyéb turisztikai célú lakás működik.
A látogatószámok ezzel párhuzamosan szintén meredeken emelkedtek. Míg 2021-ben alig 300 ezer turistát fogadtak, 2024-ben már 1,12 milliót. A prognózis szerint 2025-ben a vendégéjszakák száma meghaladhatta a hárommilliót. A szálláshelyek árbevétele 2021 és 2024 között a négyszeresére nőtt, és már meghaladja a százmilliárd forintot. Az idegenforgalmi adóból ugyanezen időszakban közel négymilliárd forint folyt be az önkormányzathoz.
A népesedési trendek elemzése további riasztó adatokat tartalmaz. Az V. kerületben jelenleg mintegy
24 ezren élnek állandó lakosként, ami másfél évtized alatt több mint kétezer fős visszaesést jelent.
Eközben a külföldi állampolgárok aránya drasztikusan nőtt: míg 2001-ben még csak néhány százalékot tettek ki, 2022-re a lakosság csaknem egynegyedét adták.
Így szabna gátat Belváros-Lipótváros a rövid távú lakáskiadásnak
Az önkormányzat tervei szerint területileg differenciált szabályozást vezetnének be. A koncepció megkülönböztetné azokat a részeket, ahol még jelentős a lakosságszám, azoktól a zónáktól, amelyeket már döntően a turistaforgalom ural. A javaslatcsomag tartalmazza
az új közösségi szállások létesítésének tiltását, a panziók terjedésének megfékezését és a magánszálláshelyek szigorúbb ellenőrzését.
Új fogalmak bevezetését is tervezik, például a „lakóvédelmi zóna”, illetve a még lakódomináns területek megtartása érdekében „lakóvédelmi utca” fogalmát.
A kerület a helyi szabályozásban, az úgynevezett B-LKÉSZ-ben úttörő módon 5%-os Airbnb-korlátot vezetett be korábban, amely az anyag szerint annyiban már eredményesnek bizonyult, hogy a környező belvárosi kerületekhez képest itt kisebb a nyomás és a problémakör. Mégis ennek a rendelkezésnek most a pontosítását, szigorítását javasolja a dokumentum, például, hogy egy intézménydomináns építési övezetben is minden épületre vonatkozzon, hogy ott csak az épületen belül a magánszálláshely és egyéb szálláshely aránya nem haladhatja meg az 5%-ot, ne csak lakóépületre.
Mivel a kerület nem teljes tiltást vezetne be, és már életben van itt Airbnb-jellegű bérbeadást érintő korlátozás, ezért önmagában, csak ennek a koncepciónak, illetve a várható rendeletmódosításnak a folyományaképp nem várjuk, hogy érdemben csökkenjenek a lakásárak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ursula von der Leyen máris becélozta az EU következő hódítását
Idén már a harmadik nagy paktum összehozására készül Brüsszel.
Miért küldenek egyre több ipari eszközt aukcióra a hazai vállalatok?
Kocsis Csabát, az Intergavel Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
A turizmustól az Otthon Start Programig: döntő piacformáló témák a Portfolio Property Warm Up terítékén
A jegyek már nagyon fogynak, érdemes időben regisztrálni.
Döntő lépésre szánta el magát a Putyin-barát veterán tábornok, beláthatatlan lavinát indíthat el
Szakad az olasz jobboldal.
Kész, vége: Budapest mától eszköztelen a szolidaritási hozzájárulás ellen
Rendelkezett a kormány.
Csúnya ütést kapott az Nvidia egyik legnagyobb versenytársa, zuhan az árfolyam
Pedig erősek lettek a számok.
Megalázó körülmények: lemondott az Epstein-botrányba keveredett szürke eminenciás
Végleg kegyvesztetté vált a brit nagyágyú.
Hóhelyzet Budapesten: betelt a pohár a budai polgármestereknél
A II. kerület saját hókotrót szerez be, a III. kerület is intézkedik.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!