Meglódult az új lakások építése Budapesten: mutatjuk, melyik kerületekben várható a legtöbb átadás

Az OTP adatbázisa szerint idén csak a XIII. kerületben mintegy 3100 új lakást adhatnak át, majd jövőre még 2400-at. A másik slágerterület, a XI. kerület idén 800, jövőre pedig 1900 lakást adhat hozzá a budapesti új állományhoz. A dobogó harmadik fokáért pedig éles lehet a verseny a X. és a IX. kerület között, 2026-ban előbbi, jövőre pedig utóbbi gazdagodhat egy kicsivel több, 1000-1500 közötti új lakással. Az otthon startos ingatlanfejlesztői tervekről ebben a cikkben írtunk részletesen.
Bővült az eladatlan új lakások száma is
A tavalyi magas szintű új kínálat még a masszív keresletet is meghaladta, az építés alatt álló eladatlan lakáskészlet ezért bővült a megelőző évihez képest.
Az OTP adatbázisa szerint 2026 elején közel 7600 már épülő lakásból válogathattak az érdeklődők, melyből a XIII. kerület közel kétezer, a XI. pedig 1500 ingatlannal részesedik. Az azonnal költözhető 630 darabos újlakás-készlet ugyanakkor 2023 vége óta folyamatosan csökken. Aki rögtön költözne, a XIII. kerületben találhat legkönnyebben ingatlant, itt több mint száz lakásból válogathat jelenleg, majd 80-80 darabbal a XI. és a IX. kerület a sorban következő. A Budapesten aktuálisan értékesítés alatt álló projektekben jelenleg összességében 8700 az eladatlan lakások száma (bő ötszáz még csak tervasztalon létezik), 43%-kal több, mint egy éve.
A már átadott és a még épülő szabad lakásokat figyelembe véve kiszámítható az úgynevezett felszívási idő az egyes budapesti kerületekben: ez az elméleti mutató arról informál, hogy a jelenlegi eladási ütem mellett mennyi idő alatt fogyna el a piacon lévő lakásmennyiség, ha nem számolunk új kínálattal.
Ez az érték
- a X. kerületben a legalacsonyabb, ahol mindössze bő két hónapra elegendő új lakás van jelenleg a piacon,
- a XVI. kerület sem áll sokkal jobban.
- A kereslethez viszonyítva az I. kerületben a legbőségesebb a kínálat jelenleg, ahol ugyan mindössze 50 új lakás van a piacon, de a jelenlegi dinamika mellett ez több mint három évig kitartana.
- Két évet meghaladó lehet az elméleti felszívási idő még a VI., IX. és XII. kerületekben is.
Visszafogott újlakásár-növekedés az Otthon Start miatt
A jelenleg építés alatt álló, 2026-os átadású lakásokra szűrve az OTP adatbázisát valamivel 1,7 millió Ft/négyzetméter feletti átlagár adódik Budapesten. Ha 2027-es átadással nézzük, ez 1,83 millióra nő (noha ez még sok esetben tervasztalról történő vásárlást feltételez, s az építkezés során törvényszerűen emelkedik az ár). A mostani árszintek igen változatosak a fővárosban, nagyjából 1 és 4 millió Ft/négyzetméter között szóródnak, illetve egy különleges koncepciójú fejlesztés esetén 7 millió forintig is elmegy a maximum.
„Érdekes helyzetet hoz ugyanakkor az Otthon Start Program, illetve ennek kapcsán a nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusz, ugyanis így jelenleg vannak olyan lokációk – például a XI., vagy a XV. kerületben –, ahol a panellakások és bizonyos fizetési ütemezésnél az új óriásprojektek otthonainak négyzetméterára gyakorlatilag összeér" – idézi a közlemény Valkó Dávidot, az OTP Ingatlanpont elemzőjét.
Ennek oka, hogy a törvényben 1,5 millió forintos négyzetméterárban maximálták az Otthon Start igénybevételét. Az OTP arra számít, hogy ez a szabály akár érdemben visszafoghatja az újépítésű lakások áremelkedését.
Erőteljes bővülés történt 2025-ben
Tavaly folytatódott a budapesti újlakás-piac erőteljes növekedése, az első féléves 4200 után az év második felében 4500 új lakást adtak el. Ezzel az egész éves 8700 darabos értékesítés csak egy hajszállal maradt el a 2024-es évtől, aminél magasabbra viszont 2017 óta nem volt példa – derül ki az OTP kétlakásosnál nagyobb projekteket publikus források alapján felmérő adatbázisából. Már ebből is látszik, hogy a főváros újépítésű lakásainak piacán nem most kezdődött az erőteljes növekedés, két erős éven van túl ez a szegmens.
A legtöbb új lakást tavaly
- a XIII. kerületben adták el, ahol egy év alatt meghaladta a kétezer darabot az értékesítés, de
- a XI. kerület is alig maradt el ettől.
- A dobogó harmadik fokára pedig a X. kerület került, ahol még ezer felett volt tavaly az eladott lakások száma.
- Erős volt az év a XIV. és a IX. kerületekben is, ahol meghaladta az 500 új lakást a felszívás.
- A másik véglet az V. kerület, ahol alig vannak újépítésű ingatlanok, kevesebb, mint tízet adtak el 2025-ben,
- de ezt alig haladta meg az I. és a XVI. kerület adata.
Tavaly 259 projekt került a piacra összesen 11 400 lakással, ami 40 százalékkal haladja meg a 2024-es év adatát. Ez jórészt annak köszönhető, hogy a szeptemberben indult Otthon Start program megmozgatta a keresletet, illetve a hitelprogramnak legalább 70%-ban megfelelő 250 lakásosnál nagyobb fejlesztések nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokká válhatnak. Emellett szintén tavaly indult el a Lakhatási Tőkeprogram, amely forráslehetőséggel segíti az ingatlanfejlesztőket – hangsúlyozta Valkó.
A 2025-ben megkezdett értékesítéseket tekintve sincs nagy meglepetés a kerületek rangsorában, a XI. és a XIII. kerület szinte fej-fej mellett állnak mintegy 2500 lakással. Ugyanakkor 2024-hez képest legnagyobb arányban az I., VIII., XV., XVIII., XIX. és XXI. kerületekben bővült az új kínálat. A lakásépítők növekvő magabiztosságát mutatja, hogy míg 2024-ben összesen 29 ötvenlakásosnál nagyobb projekt(ütem) értékesítését kezdték meg újonnan a fővárosban, amelyből 21 haladta meg a 100 lakásos volument, tavaly már 55 nagy beruházás került piacra, amelyek közül 39 éri el a 100 lakásos méretet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
250 embert bocsát el a H&M
Átszervezés indul.
Megtorlás az Ukrajna melletti kiállásért: támadás érte az olimpia helyszínét – Semlegesítették a kiberfenyegetést
Az elkövetők megfenyegettek mindenkit, aki az "ukrán terroristákat" támogatja.
Elképesztő az érdeklődés, nagy bejelentés jött a napelemeseknek
A tárolóra pályázókat érinti.
Nyílt levelet írt Brüsszelnek Európa két legnagyobb autógyártója
Az EU tervezett "Made in Europe" programjához kapcsolódóan.
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Most érdemes résen lenni.
Meglepődtek az elemzők: éveken át lenézték Oroszországot, most annyi páncélossal rukkol elő, hogy Amerika és Európa csak nézi
Szép csendben berúgta a motort Moszkva
Megszólalt Amerika az orosz-ukrán béketárgyalásról: van egy jó és egy rossz hír is
Nyilatkozott Donald Trump jobbkeze.
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?