Árcsökkenésre számít a lakásvásárlók közel fele, de ez valószínűleg csak álom
Árcsökkenésre számít a lakásvásárlók közel fele, de ez valószínűleg csak álom

A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál felhasználói körében végzett felmérésből. Eközben az Otthon Start hitel – különösen a 25-35 éves korosztályban – továbbra is népszerű.
Ebben persze a vásárlói vágyak is megjelennek, hiszen a vevők a legtöbbször azt szeretnék, ha minél alacsonyabb áron juthatnának hozzá a kiszemelt lakáshoz.

“A zenga.hu várakozása ugyanakkor inkább azokkal az ingatlankeresőkével egyezik meg, akik 0-10 százalék közti áremelkedést várnak 2026-ra, ugyanis a korábbi tapasztalatok szerint nominális árcsökkenés csak gazdasági válságok idején fordul elő” – hangsúlyozta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Futó Péter
zenga.hu, elemzési vezető
A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez
A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez

Minden kilencedik ingatlankereső 10-20 százalék közti áremelkedésre számít, és a válaszadók mindössze 3 százaléka tartja valószínűnek, hogy idén is 20 százalék felett dráguljanak az ingatlanok.

Életkor szerint a fiatalabbak azok, akik valamivel nagyobb arányban számítanak az árak csökkenésére, ami mögött

inkább a realitás és a vágyálom találkozása érhető tetten,

hiszen ők azok, akik kisebb arányban rendelkeznek lakástulajdonnal, ezért szeretnék, ha csökkennének az árak, hogy nagyobb eséllyel tudjanak saját lakást vásárolni.

Továbbra sem aktívak a befektetők

Arra is rákérdezett a zenga.hu, hogy az ingatlankeresők saját vagy befektetési céllal terveznek-e lakást venni. A több mint 2600 válaszadó

mindössze 7 százaléka keres kimondottan befektetési céllal,

93 százalékuk saját célra venne, vagyis a befektetői kereslet továbbra is alacsony. A nagyobb városokban, például a vármegyeszékhelyeken és Budapesten valamivel nagyobb a befektetői érdeklődés, de ott is csak az ingatlankeresők 10 százaléka gondolkodik hozamban, míg a kisvárosokban és községekben ennek aránya 5 százalék alatti.

Még mindig népszerű az Otthon Start

Az Otthon Start program 3 százalékos kedvezményes hitelét a

válaszadók 36 százaléka venné igénybe ingatlanvásárláshoz,

a fiatalabb korcsoportokban ennél jóval magasabb az arány. A 25-35 éves korosztály kétharmada igénybe venné a programot, míg az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken az érdeklődés.

Ezen a téren a különböző településtípusok között nincs érdemi eltérés, a községektől kezdve a nagyobb városokon át a fővárosig mindenhol hasonló arányban használnák ki az Otthon Startot, noha Budapesten a kínálatnak továbbra is kisebb része felel meg az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitnek, mint a kisebb településeken.

